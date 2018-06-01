Круті "тачки" німецької поліції (фотогалерея)

Якою технікою користується німецька поліція, щоб наздоганяти зловмисників на автотрасах, у небі та на водоймах? Дивіться фотогалерею DW.
Дивіться також:
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив плани посилити права на застосування зброї українськими поліцейськими. Про те, коли дозволено застосовувати зброю німецьким поліцейським, - у матеріалі DW. (28.09.2016)
Нерідко німці, аби ще до канікул відправитися з дітьми у відпустку, змушують їх цим самим прогулювати уроки. Часом батькам за такі дії доводиться сплачувати штраф. (21.05.2018)