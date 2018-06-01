Круті "тачки" німецької поліції (фотогалерея)

Круті "тачки" німецької поліції

Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...