 Круті ″тачки″ німецької поліції (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.06.2018

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Культура й стиль життя

Круті "тачки" німецької поліції (фотогалерея)

Якою технікою користується німецька поліція, щоб наздоганяти зловмисників на автотрасах, у небі та на водоймах? Дивіться фотогалерею DW.

  • Візит до Німеччини королеви Великої Британії Єлизавети II у 2015 році

    Круті "тачки" німецької поліції

    Розповідь про поліцейську техніку у Німеччині ми почнемо з почесного ескорту. Глав держав під час офіційних візитів до ФРН супроводжують 15 німецьких мотоциклістів на BMW. Під час неофіційних - 7. За протоколом, ескорти також передбачені очільникам іноземних парламентів, головам урядів та МЗС - 3, 5 або 7 мотоциклів у залежності від статусу візиту.

  • Нові поліцейські Опелі у Бранденбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Патрульні поліцейські у Німеччині їздять на седанах, універсалах і мікроавтобусах різних виробників. Основним кольором кузова протягом довгого часу був білий, але потім стали також замовляти машини сріблястого лакування, які після оновлення автопарку легше продати. Другим кольором в комбінаціі раніше був зелений, але потім в Німеччині перейшли на синій - рекомендований як стандартний у ЄС.

  • Porsche 924

    Круті "тачки" німецької поліції

    Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...

  • Porsche Cayenne

    Круті "тачки" німецької поліції

    .. Деякі поліцейські на таких машинах все ж їздять, але лише не справжні, а ті, що несуть службу в популярному автодорожньому серіалі німецької телекомпанії RTL про спецзагін "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11). Це спортивний кросовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Круті "тачки" німецької поліції

    У містах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вже з'явилися поліцейські електромобілі Renault Twizy. Вони призначені для кур'єрських поїздок. Проте цими новинками світового автопрому "електрифікація" німецької поліції не закінчується.

  • Кассель

    Круті "тачки" німецької поліції

    У деяких містах Німеччини можна зустріти поліцейських на електроскутерах - зокрема, у гессенському Касселі.

  • Боркум

    Круті "тачки" німецької поліції

    На цій фотографії - перший в Німеччині поліцейський електроцикл моделі Zero FX. Він використовується на острові Боркум - популярному курорті на Північному морі.

  • Поліцейський на велосипеді у Дюссельдорфі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Завершуючи тему двохколесних транспортних засобів, зауважимо, що в Німеччині також зустрінеш спеціальні поліцейські патрулі на велосипедах. Багато німецьких велосипедистів їздять як заманеться, тож велополіцейським вистачає роботи.

  • Гелікоптер федеральної поліції

    Круті "тачки" німецької поліції

    А тепер здіймаємось у небо ... У Німеччині є більше сотні поліцейських гелікоптерів. Велика частина з них перебуває у розпорядженні федеральної поліції (Bundespolizei) - 62, інші - у різних федеральних землях: наприклад, 8 - в Баварії, 6 - в Баден-Вюртемберзі, 2 - у Тюрінгії ...

  • Поліцейський дрон у Берліні

    Круті "тачки" німецької поліції

    Частина завдань, заради яких раніше доводилося піднімати у повітря поліцейські гелікоптери, тепер вирішується за допомогою дронів. Їх використовують, наприклад, для вивчення місць злочинів чи пригод, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. На відміну від військових дронів, поліцейські мультикоптери не озброєні.

  • Поліцейський гідроцикл у Гамбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Що з річками та озерами? Одна з останніх новинок - такі гідроцикли, які зараз випробовує поліція у Гамбурзі. Вони призначені для швидкого реагування у разі терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій на річках Ельба або Альстер.

  • Катер поліції у Дуйсбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    На відміну від нових гідроциклів, такі катери вже давно у розпорядженні німецької поліції. Цей служить на Рейні у місті Дуйсбург, де розміщений найбільший річковий порт Європи. Він оснащений 560-сильним двигуном та може розганятися до 60 кілометрів на годину.

  • Бронемашина берлінської поліції

    Круті "тачки" німецької поліції

    Завершимо огляд спецтехнікою. 17-тонний бронеавтомобіль спецназу Survivor R розрахований на десятьох людей, включаючи водія. Вартість в залежності від комплектації - від 300 до 500 тисяч євро.

  • Кельн

    Круті "тачки" німецької поліції

    Такі машини виробляє американська фірма Patriot 3. Ця фотографія була зроблена в 2017 році в Кельні перед початком обшуку в одному з тамтешніх мотоклубів, на територію якого через міцні залізні ґрати поліцейські потрапили завдяки висувній гідравлічній рампі. Ця машина також може використовуватися для штурму захоплених літаків.

  • Магдебург

    Круті "тачки" німецької поліції

    А цей гігант - поліцейський водомет WAWE 10. Перша така модель надійшла на озброєння німецької поліції у 2010 році. Усього замовлено півсотні WAWE 10 вартістю 900 тисяч євро кожен. Останній повинен бути переданий поліції в наступному році. Водомети оснащені 400-сильним двигуном і баками на 10 тисяч літрів води.

    Автор: Максим Нелюбін, Азад Сафаров


  • Візит до Німеччини королеви Великої Британії Єлизавети II у 2015 році

    Круті "тачки" німецької поліції

    Розповідь про поліцейську техніку у Німеччині ми почнемо з почесного ескорту. Глав держав під час офіційних візитів до ФРН супроводжують 15 німецьких мотоциклістів на BMW. Під час неофіційних - 7. За протоколом, ескорти також передбачені очільникам іноземних парламентів, головам урядів та МЗС - 3, 5 або 7 мотоциклів у залежності від статусу візиту.

  • Нові поліцейські Опелі у Бранденбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Патрульні поліцейські у Німеччині їздять на седанах, універсалах і мікроавтобусах різних виробників. Основним кольором кузова протягом довгого часу був білий, але потім стали також замовляти машини сріблястого лакування, які після оновлення автопарку легше продати. Другим кольором в комбінаціі раніше був зелений, але потім в Німеччині перейшли на синій - рекомендований як стандартний у ЄС.

  • Porsche 924

    Круті "тачки" німецької поліції

    Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...

  • Porsche Cayenne

    Круті "тачки" німецької поліції

    .. Деякі поліцейські на таких машинах все ж їздять, але лише не справжні, а ті, що несуть службу в популярному автодорожньому серіалі німецької телекомпанії RTL про спецзагін "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11). Це спортивний кросовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Круті "тачки" німецької поліції

    У містах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вже з'явилися поліцейські електромобілі Renault Twizy. Вони призначені для кур'єрських поїздок. Проте цими новинками світового автопрому "електрифікація" німецької поліції не закінчується.

  • Кассель

    Круті "тачки" німецької поліції

    У деяких містах Німеччини можна зустріти поліцейських на електроскутерах - зокрема, у гессенському Касселі.

  • Боркум

    Круті "тачки" німецької поліції

    На цій фотографії - перший в Німеччині поліцейський електроцикл моделі Zero FX. Він використовується на острові Боркум - популярному курорті на Північному морі.

  • Поліцейський на велосипеді у Дюссельдорфі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Завершуючи тему двохколесних транспортних засобів, зауважимо, що в Німеччині також зустрінеш спеціальні поліцейські патрулі на велосипедах. Багато німецьких велосипедистів їздять як заманеться, тож велополіцейським вистачає роботи.

  • Гелікоптер федеральної поліції

    Круті "тачки" німецької поліції

    А тепер здіймаємось у небо ... У Німеччині є більше сотні поліцейських гелікоптерів. Велика частина з них перебуває у розпорядженні федеральної поліції (Bundespolizei) - 62, інші - у різних федеральних землях: наприклад, 8 - в Баварії, 6 - в Баден-Вюртемберзі, 2 - у Тюрінгії ...

  • Поліцейський дрон у Берліні

    Круті "тачки" німецької поліції

    Частина завдань, заради яких раніше доводилося піднімати у повітря поліцейські гелікоптери, тепер вирішується за допомогою дронів. Їх використовують, наприклад, для вивчення місць злочинів чи пригод, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. На відміну від військових дронів, поліцейські мультикоптери не озброєні.

  • Поліцейський гідроцикл у Гамбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    Що з річками та озерами? Одна з останніх новинок - такі гідроцикли, які зараз випробовує поліція у Гамбурзі. Вони призначені для швидкого реагування у разі терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій на річках Ельба або Альстер.

  • Катер поліції у Дуйсбурзі

    Круті "тачки" німецької поліції

    На відміну від нових гідроциклів, такі катери вже давно у розпорядженні німецької поліції. Цей служить на Рейні у місті Дуйсбург, де розміщений найбільший річковий порт Європи. Він оснащений 560-сильним двигуном та може розганятися до 60 кілометрів на годину.

  • Бронемашина берлінської поліції

    Круті "тачки" німецької поліції

    Завершимо огляд спецтехнікою. 17-тонний бронеавтомобіль спецназу Survivor R розрахований на десятьох людей, включаючи водія. Вартість в залежності від комплектації - від 300 до 500 тисяч євро.

  • Кельн

    Круті "тачки" німецької поліції

    Такі машини виробляє американська фірма Patriot 3. Ця фотографія була зроблена в 2017 році в Кельні перед початком обшуку в одному з тамтешніх мотоклубів, на територію якого через міцні залізні ґрати поліцейські потрапили завдяки висувній гідравлічній рампі. Ця машина також може використовуватися для штурму захоплених літаків.

  • Магдебург

    Круті "тачки" німецької поліції

    А цей гігант - поліцейський водомет WAWE 10. Перша така модель надійшла на озброєння німецької поліції у 2010 році. Усього замовлено півсотні WAWE 10 вартістю 900 тисяч євро кожен. Останній повинен бути переданий поліції в наступному році. Водомети оснащені 400-сильним двигуном і баками на 10 тисяч літрів води.

    Автор: Максим Нелюбін, Азад Сафаров


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