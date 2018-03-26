Кронпринц Саудівської Аравії визнав право Ізраїлю на країну

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив про те, що Ізраїль має право на власну країну. Про це він сказав в інтерв’ю американському журналу The Atlantic, що було опубліковано в понеділок, 2 квітня.

"Я вірю, що палестинці та ізраїльтяни мають право мати власну країну. Але ми повинні укласти мирну угоду, щоб забезпечити стабільність для всіх і мати нормальні відносини", - сказав він.

Спостерігачі вважають, що це свідчить про зближення двох країн, повідомляє агенція Reuters. "У нас є релігійні побоювання щодо долі святої мечеті в Єрусалимі і щодо прав палестинців. Це те, що в нас є. Але в нас немає заперечень проти будь-яких інших людей", - додав кронпринц.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія офіційно не визнає Ізраїль і вважає, що будь-яка нормалізація відносин вимагає від Ізраїлю відкликання своїх претензій на палестинську територію, захоплену під час арабо-ізраїльської війни 1967 року. Наприкінці березня Саудівська Аравія вперше в історії відкрила свій повітряний простір для пасажирського літака, що виконував рейс до Тель-Авіва. При цьому покращення саудівсько-ізраїльських відносин стимулює погіршення відносин Ер-Ріяда з Іраном.