 Кронпринц Саудівської Аравії визнав право Ізраїлю на країну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Кронпринц Саудівської Аравії визнав право Ізраїлю на країну

Саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман заявив про визнання права ізраїльтян на власну країну. Спостерігачі бачать в цьому ознаки зближення Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив, що Ізраїль має право на землю

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив, що Ізраїль має право на землю

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив про те, що Ізраїль має право на власну країну. Про це він сказав в інтерв’ю американському журналу The Atlantic, що було опубліковано в понеділок, 2 квітня.

"Я вірю, що палестинці та ізраїльтяни мають право мати власну країну. Але ми повинні укласти мирну угоду, щоб забезпечити стабільність для всіх і мати нормальні відносини", - сказав він.

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Вперше за 70 років літак, що летів з Індії до Ізраїлю, зміг пройти повітряним коридором над територією Саудівської Аравії. Літак індійської авіакомпанії Air India сів у аеропорту імені Бен Гуріона. (23.03.2018)

Спостерігачі вважають, що це свідчить про зближення двох країн, повідомляє агенція Reuters. "У нас є релігійні побоювання щодо долі святої мечеті в Єрусалимі і щодо прав палестинців. Це те, що в нас є. Але в нас немає заперечень проти будь-яких інших людей", - додав кронпринц.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія офіційно не визнає Ізраїль і вважає, що будь-яка нормалізація відносин вимагає від Ізраїлю відкликання своїх претензій на палестинську територію, захоплену під час арабо-ізраїльської війни 1967 року. Наприкінці березня Саудівська Аравія вперше в історії відкрила свій повітряний простір для пасажирського літака, що виконував рейс до Тель-Авіва. При цьому покращення саудівсько-ізраїльських відносин стимулює погіршення відносин Ер-Ріяда з Іраном.
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