Криза у Словаччині: через що вбили журналіста Яна Куціяка (відео)

Убивство журналіста Яна Куціяка у Словаччині шокувало громадськість і потягло за собою низку гучних відставок в уряді, зокрема й прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Що ж такого розслідував журналіст?
Унаслідок кількатижневих демонстрацій протестувальники домоглися відставки частини міністрів, а також прем'єра Роберта Фіцо. Наступна вимога - загальні дострокові вибори та доведення розслідування вбивства Яна до кінця. Демонстранти не сумніваються, що уряд Фіцо підтримував зв’язки з організованою злочинністю - саме це розслідував убитий журналіст. Дивіться докладніше у відео DW.
Після вбивства журналіста Павла Шеремета, жоден український високопосадовець не пішов у відставку. У Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціака - вже ціла низка гучних звільнень, включно з віце-прем'єром. (13.03.2018)
Після вбивства журналіста Яна Куціяка заклики про відставку словацького уряду стають все голоснішими. Своє крісло вже втратив міністр внутрішніх справ Роберт Калінак. Та кінця кризі поки не видно. (13.03.2018)