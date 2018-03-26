 Криза у Словаччині: через що вбили журналіста Яна Куціяка (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Криза у Словаччині: через що вбили журналіста Яна Куціяка (відео)

Убивство журналіста Яна Куціяка у Словаччині шокувало громадськість і потягло за собою низку гучних відставок в уряді, зокрема й прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Що ж такого розслідував журналіст?

Тисячі людей вийшли на вулиці через безпрецедентне для Словаччини вбивство журналіста

Тисячі людей вийшли на вулиці через безпрецедентне для Словаччини вбивство журналіста

Унаслідок кількатижневих демонстрацій протестувальники домоглися відставки частини міністрів, а також прем'єра Роберта Фіцо. Наступна вимога - загальні дострокові вибори та доведення розслідування вбивства Яна до кінця. Демонстранти не сумніваються, що уряд Фіцо підтримував зв’язки з організованою злочинністю - саме це розслідував убитий журналіст. Дивіться докладніше у відео DW.


 

DW.COM

Вбивство журналіста у Словаччині: як реагує влада і суспільство? (відео)

Після вбивства журналіста Павла Шеремета, жоден український високопосадовець не пішов у відставку. У Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціака - вже ціла низка гучних звільнень, включно з віце-прем'єром. (13.03.2018)  

Відставка міністра і загадкова модель: криза у Словаччині набирає обертів

Після вбивства журналіста Яна Куціяка заклики про відставку словацького уряду стають все голоснішими. Своє крісло вже втратив міністр внутрішніх справ Роберт Калінак. Та кінця кризі поки не видно. (13.03.2018)  

До вбивства словацького журналіста може бути причетна італійська мафія - ЗМІ

Куціяк перед смертю розслідував пов'язані з італійською мафією корупційні схеми на сході Словаччини. Уряд пропонує винагороду у 1 мільйон євро за інформацію, що приведе до розкриття гучного злочину. (28.02.2018)  

Також за темою

Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018) 28.03.2018

Убивство журналіста Яна Куціяка у Словаччині шокувало громадськість і потягло за собою низку гучних відставок в уряді, в тому числі прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Що такого розслідував журналіст?

Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018) 13.03.2018

Після вбивства журналіста Павла Шеремета, жоден український високопосадовець не пішов у відставку. У Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціака - вже ціла низка гучних звільнень, включно з віце-міністром, і найглибша політична криза за останні 25 років. Репортаж DW.

Robert Fico

Словацький прем'єр опирається тиску з боку президента та заговорив про "змову" 05.03.2018

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закинув своїм опонентам "змову" з метою повалення уряду. Він також не має наміру терпіти політичний тиск з боку президента Андрея Кіски.

Докладно

У кабінеті Назара Холодницького були встановлені жучки НАБУ

Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького

НАБУ обвинуватило Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Той усі обвинувачення відкидає. 

Північний потік-2 має сполучити Росію з Німеччиною напряму

Порошенко: "Північний потік-2" робить ФРН залежною від Росії

Український президент назвав прихильників проекту "Північний потік-2" спільниками Росії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  