Криза у Словаччині: через що вбили журналіста Яна Куціяка (відео)

Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018)

Після вбивства журналіста Павла Шеремета, жоден український високопосадовець не пішов у відставку. У Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціака - вже ціла низка гучних звільнень, включно з віце-міністром, і найглибша політична криза за останні 25 років. Репортаж DW.