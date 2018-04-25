Криза влади в Італії: президент пропонує сформувати "нейтральний уряд"

На тлі урядової кризи в Італії президент країни Серджо Маттарелла хоче створити "нейтральний уряд", який має працювати до кінця року. Увечері в понеділок, 7 травня, він закликав усі партії підтримати таке перехідне рішення.

В інакшому разі мають бути призначені нові парламентські вибори, які відбудуться восени або вже в липні. З такою заявою Маттарелла виступив після останнього невдалого раунду переговорів щодо створення нового уряду.

Екс-прем'єр країни та лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі застерігає своїх союзників від дострокових виборів у липні й наголошує, що голосування краще провести восени. У той же час головні союзники Берлусконі з партії "Ліга Півночі" закликали в понеділок провести дострокові вибори в липні.

До цього часу усі спроби сформувати новий уряд Італії після парламентських виборів, які пройшли ще на початку березня, провалилися. Формування уряду ускладнюється тим, що на за результатами виборів жодна потенційна коаліція політичних сил не набрала достатньої кількості голосів для формування уряду. Найбільша політична сила в парламенті наразі лівопопулістська "Рух п'яти зірок", яка набрала 33 відсотка голосів виборців. Партії "Ліга Півночі", "Вперед, Італіє" та націоналістична "Брати Італії" сукупно мали 37 відсотків голосів.