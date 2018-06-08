 Країни G7 розроблять систему захисту від пропаганди і маніпуляцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Країни G7 розроблять систему захисту від пропаганди і маніпуляцій

За допомогою "Механізму швидкого реагування" країни G7 хочуть скоординувати свої дії в боротьбі з пропагандою і спробами дестабілізації з боку "таких країн, як Росія".

Велика сімка збирається протидіяти маніпуляціям з боку Росії

На саміті Великої сімки (G7) в Канаді країни-учасниці дійшли згоди щодо розробки нової системи захисту від пропаганди. Про це повідомляє в суботу, 9 червня, інформагенція dpa. Так званий "Механізм швидкого реагування" (Rapid Response Mechanism) дозволить оперативно і скоординовано відповісти на маніпуляції з виборами, пропаганду, а також інші "неприпустимі дії" і спроби дестабілізації з боку "таких країн, як Росія", зазначається у повідомленні.

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Зокрема, спецслужби США звинувачують Росію в організації хакерської атаки на пошту Гілларі Клінтон: цей інцидент став однією з причин, що призвели до її провалу на президентських виборах. Своєю чергою, в Німеччині вважають, що Кремль навмисно вкидав неправдиву інформацію, щоб вплинути на громадську думку в цій країні. Одним з найгучніших скандалів стала справа "дівчинки Лізи", яку нібито викрали і зґвалтували мігранти. Крім того, "виключно проблематичною" країни G7 бачать підтримку Росією європейських партій і рухів, які виступають проти Євросоюзу.

За допомогою нової системи захисту країни-члени G7 планують аналізувати дані про подібні інформаційні атаки, а також обмінюватися ними одне з одним. Передбачається, що "в ідеальному випадку" у відповідь на атаку має бути скоординована реакція, яка може бути у вигляді відповідної кампанії або санкцій.

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