 Країни G7 виділять до трьох мільярдів доларів на освіту дівчат з бідних родин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Країни G7 виділять до трьох мільярдів доларів на освіту дівчат з бідних родин

Задля покращення доступу дівчат з бідних родин до шкільної освіти країни Великої сімки виділять упродовж трьох наступних років близько трьох мільярдів доларів США.

Діти в одній із шкіл у Танзанії (архівне фото)

Діти в одній із шкіл у Танзанії (архівне фото)

Країни Великої сімки (G7) прагнуть уможливити доступ до освіти для дівчат з бідних родин у кризових регіонах. На ці цілі впродовж трьох років планується виділити близько трьох мільярдів доларів США. Відповідне рішення ухвалили в суботу, 9 червня, глави держав та урядів семи найрозвиненіших демократій світу під час саміту в Канаді, передає інформагенція dpa.

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Ухвалене рішення передбачає значно більше виділення коштів, ніж планувалося, адже країна-господарка саміту Канада та гуманітарні організації просили близько 1,5 мільярда доларів на ці цілі. За даними канадського уряду, завдяки виділенню зазначеної суми до школи зможуть піти понад вісім мільйонів дітей з нужденних родин. Переважна більшість цих дітей - дівчата.

Виділені кошти підуть на підтримку діяльності гуманітарних організацій, котрі намагаються уможливити доступ дівчат до шкільної освіти. На сьогодні близько 75 мільйонів дітей у 35 країнах світу не мають змоги отримувати шкільну освіту. З близько 67 мільйонів біженців у світі половина - діти.

Гуманітарна організація Save the Children повідомила, що у дівчат ймовірність відмови ходити до школи через проблеми з безпекою в середньому вища в 2,5 рази, ніж у хлопців.

Канада під час річного головування у Великій сімці вирішила зробити досягнення гендерної рівності та права жінок одними з головних тем порядку денного.

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