Країни ЄС забороняють пестициди, які вбивають бджіл

Держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання просто неба трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам. Про це у п'ятницю, 27 квітня, повідомила Європейська Комісія.

Тепер у всьому Євросоюзі заборонять користуватися пестицидами імідаклопридом, клотіанідіном і тіаметоксамом просто неба, проте допускатиметься їхнє застосування в теплицях. Раніше Європейське відомство з безпеки продуктів харчування (EFSA) підтвердило токсичність трьох неонікотиноїдів для диких і медоносних бджіл. Ці субстанції вражають центральну нервову систему комах, призводять до їхнього паралічу та смерті.

Рішення про заборону трьох інсектицидів схвально сприйняли європейські екологи, які давно виступали за заборону. Заборона набуде чинності до кінця 2018-го року.