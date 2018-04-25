 Країни ЄС забороняють пестициди, які вбивають бджіл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

Країни ЄС забороняють пестициди, які вбивають бджіл

У країнах ЄС суттєво обмежать використання трьох інсектицидів, які призводять до загибелі бджіл. Користуватися цими засобами можна буде тільки в закритих приміщеннях.

В ЄС перейнялися захистом бджіл

В ЄС перейнялися захистом бджіл

Держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання просто неба трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам. Про це у п'ятницю, 27 квітня, повідомила Європейська Комісія.

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Німецький Федеральний інститут оцінки ризиків не бачить причин відмовлятися від улюбленого пива. Науковці зазначають, що виявлені показники пестициду залишаються в безпечних для здоров'я споживачів межах. (25.02.2016)

На перший погляд це звучить наче диво природи: сорт кукурудзи, яка сама захищає себе від шкідливих комах та нечутлива до пестицидів. Однак природа тут ні до чого – її створили науковці. (22.08.2013)

Тепер у всьому Євросоюзі заборонять користуватися пестицидами імідаклопридом, клотіанідіном і тіаметоксамом просто неба, проте допускатиметься їхнє застосування в теплицях. Раніше Європейське відомство з безпеки продуктів харчування (EFSA) підтвердило токсичність трьох неонікотиноїдів для диких і медоносних бджіл. Ці субстанції вражають центральну нервову систему комах, призводять до їхнього паралічу та смерті.

Рішення про заборону трьох інсектицидів схвально сприйняли європейські екологи, які давно виступали за заборону. Заборона набуде чинності до кінця 2018-го року.
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