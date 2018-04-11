 Країни НАТО підтримали ракетний удар по Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Країни НАТО підтримали ракетний удар по Сирії

Країни НАТО висловили підтримку ракетного удару США та союзників по Сирії. Атака була "точною та пропорційною", заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Країни НАТО висловили повну підтримку ракетного удару США, Великобританії та Франції по Сирії. Про це в суботу, 14 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє агенція dpa. При цьому він наголосив, що використання хімічної зброї є "забороненим, варварським і не може залишатися безкарним".

Також генсек ООН зазначив, що Великобританія, Франція та США надали достатню кількість інформації щодо мотивів своїх дій. "У нас немає причин сумніватися у їхніх оцінках", - додав Столтенберг. Атаку по Сирії він назвав точною і пропорційною".

DW.COM

Перебіг війни у Сирії визначає не лише президент Асад та опозиційні групи. Багато країн втручаються у конфлікт з різних причин: військових, релігійних, економічних або ж керуючись інтересами у сфері політики безпеки. (12.04.2018)

США, Великобританія і Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума завданням ракетних ударів по військових цілях у Сирії. DW зібрала відомі факти про атаку. (14.04.2018)

Також Столтенберг нагадав, що розслідування експертів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї може лише підтвердити, що було застосовано хімічну зброю, але не дозволить встановити, хто стоїть за атакою.

Як повідомлялося, у ніч на суботу 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари. Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не виключає застосування нових санкцій щодо Сирії через використання хімзброї.
Радбез ООН у суботу під час екстреного засідання відхилив проект російської резолюції, в якій пропонувалося визнати удар по Сирії "агресією" та "порушенням міжнародного права".

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Infografik Opfer des Syrienkonfliktes UKR

DW.COM

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)  

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Syrien Krieg - Damaskus nach Angriff durch die USA, Frankreich & Großbritannien | Scientific Research Centre

Пентагон назвав операцію у Сирії успішною 14.04.2018

Усі випущені по Сирії ракети вразили свої цілі, заявили в Пентагоні. Президент США Дональд Трамп також назвав операцію "бездоганно виконаною".

President Trump comments on Syria, FBI raid of Michael Cohen's office at White House

Трамп: Удар по Сирії може бути "скоро чи взагалі не скоро" 12.04.2018

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не називав термінів завдання удару по Сирії. "Це може бути дуже скоро або взагалі не так скоро", - наголосив очільник Білого дому.

Russland Moskau Außenministerium

Росія різко відреагувала на авіаудари по Сирії 14.04.2018

У Росії різко відреагували на авіаудари, яких країни Заходу завдали по Сирії. Удар по Сирії стався саме тоді, коли країна отримала шанс на мирне врегулювання, наголошують у МЗС Росії.

Докладно

Удар союзників по Сирії

Авіаудари без наслідків, але як попередження

Добра новина: Третя світова війна не почалась. Але ситуація в Сирії від завданих Заходом авіаударів не покращиться. 

Заможних українців хочуть зобов'язати подавати декларації

Мінфін хоче, щоб заможні українці подавали декларації

Мінфін України хоче, щоб заможні громадяни подавали декларації про доходи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  