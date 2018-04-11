Країни НАТО підтримали ракетний удар по Сирії

Країни НАТО висловили повну підтримку ракетного удару США, Великобританії та Франції по Сирії. Про це в суботу, 14 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє агенція dpa. При цьому він наголосив, що використання хімічної зброї є "забороненим, варварським і не може залишатися безкарним".

Також генсек ООН зазначив, що Великобританія, Франція та США надали достатню кількість інформації щодо мотивів своїх дій. "У нас немає причин сумніватися у їхніх оцінках", - додав Столтенберг. Атаку по Сирії він назвав точною і пропорційною".

Також Столтенберг нагадав, що розслідування експертів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї може лише підтвердити, що було застосовано хімічну зброю, але не дозволить встановити, хто стоїть за атакою.

Як повідомлялося, у ніч на суботу 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари. Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не виключає застосування нових санкцій щодо Сирії через використання хімзброї.

Радбез ООН у суботу під час екстреного засідання відхилив проект російської резолюції, в якій пропонувалося визнати удар по Сирії "агресією" та "порушенням міжнародного права".

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