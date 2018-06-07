Країни НАТО збільшують оборонні видатки четвертий рік поспіль

Країни НАТО за підсумками 2018 року, за прогнозами, збільшать свої видатки на оборону у порівнянні з попереднім роком на 3,82 відсотка. Про це у четвер, 7 червня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.

Ідеться про оборонні видатки європейських країн та Канади. США у цих розрахунках до уваги взяті не були, адже країна і без того забезпечує понад дві третини оборонних видатків альянсу. Тільки в 2017 році, за даними НАТО, вони склали 686 мільярдів доларів.

За словами Столтенберга, оборонні видатки решти країн НАТО зростають вже чотири роки поспіль - з 2014 року приріст становив 87,3 мільярда доларів. Лише у 2017 році видатки країн Європи і НАТО на оборону зросли на 5,21 відсотка. "Але попереду ще багато роботи", - заявив Столтенберг.

У 2014 році країни НАТО домовилися протягом десяти років довести видатки на оборонні потреби до двох відсотків від обсягу ВВП. Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб союзники по НАТО досягли цього показника щонайпізніше до 2024 року. Однак в минулому році цієї мети, крім США (3,57 відсотка ВВП), досягли лише Греція (2,36 відсотка), Великобританія (2,12 відсотка) і Естонія (2,08 відсотка).

В травні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла значне збільшення видатків на оборону в найближчі роки. За її словами, вимога, щоб ці видатки досягли двох відсотків від ВВП, не є "повністю поза межами уяви".