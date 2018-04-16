Країни Великої сімки не відступлять від жорсткого курсу щодо Росії

Країни Великої сімки (G7) мають намір й надалі дотримуватися жорсткого курсу щодо Росії. Про це в ніч на понеділок, 23 квітня, повідомили джерела інформагенції Reuters, знайомі з підготовкою тексту заключної заяви зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, що триває в Торонто. За даними співрозмовників агентства, текст заяви міститиме безкомпромісну позицію щодо РФ. Попри це країни-члени клубу провідних демократій вкажуть, що готові до діалогу та співпраці з Росією, наголосили джерела агентства.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив на полях зустрічі в Торонто, що не бачить у найближчому майбутньому можливості повернення Росії до Великої сімки. Із об'єднання, яке тоді називали G8, Москву виключили в 2014 році після анексії Криму.

Клімкін схвалює позицію Мааса

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на полях зустрічі в Торонто схвально відгукнувся про жорстку позицію керівника зовнішньополітичного відомства ФРН щодо Росії. "Без такої позиції ми не зможемо просуватися вперед", - сказав український урядовець, цитує інформагенція dpa. Клімкін також досить скептично оцінив шанси на успіх переговорів у так званому "нормандському форматі" з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, Росія не готова до "правильних дій".

Клімкін став першим очільником українського МЗС, якого запросили на зустріч глав МЗС країн-членів Великої сімки. Саміт G7 відбудеться у червні цього року в кандському Шарлевуа.