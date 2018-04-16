 Країни Великої сімки не відступлять від жорсткого курсу щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Країни Великої сімки не відступлять від жорсткого курсу щодо Росії

Глави МЗС країн-членів Великої сімки не мають наміру послабляти жорсткий курс щодо Росії. Утім, заключна заява зустрічі міністрів у Торонто вкаже і на готовність до діалогу, повідомляють джерела інформагенції Reuters.

Велика сімка

Країни Великої сімки (G7) мають намір й надалі дотримуватися  жорсткого курсу щодо Росії. Про це в ніч на понеділок, 23 квітня, повідомили джерела інформагенції Reuters, знайомі з підготовкою тексту заключної заяви зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, що триває в Торонто. За даними співрозмовників агентства, текст заяви міститиме безкомпромісну позицію щодо РФ. Попри це країни-члени клубу провідних демократій вкажуть, що готові до діалогу та співпраці з Росією, наголосили джерела агентства.

DW.COM

Лідери країн G7 у червні 2018 року обговорюватимуть ринок праці майбутнього та просування прав жінок. Нині ж у Голлівуді стартувала нова жіноча ініціатива проти домагань. (01.01.2018)

Німецький міністр вважає, що змінити ситуацію може лише сама Росія. Утім, Москва поводиться "дедалі більш недружньо", зазначив Гайко Маас. (22.04.2018)

Лідери держав Великої сімки ухвалили заключну декларацію саміту в Таорміні, в якій, зокрема, заявили про готовність посилити санкції проти РФ та КНДР та пообіцяли боротись проти протекціонізму. (27.05.2017)

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив на полях зустрічі в Торонто, що не бачить у найближчому майбутньому можливості повернення Росії до Великої сімки. Із об'єднання, яке тоді називали G8, Москву виключили в 2014 році після анексії Криму.

Клімкін схвалює позицію Мааса

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на полях зустрічі в Торонто схвально відгукнувся про жорстку позицію керівника зовнішньополітичного відомства ФРН щодо Росії. "Без такої позиції ми не зможемо просуватися вперед", - сказав український урядовець, цитує інформагенція dpa. Клімкін також досить скептично оцінив шанси на успіх переговорів у так званому "нормандському форматі" з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, Росія не готова до "правильних дій".

Клімкін став першим очільником українського МЗС, якого запросили на зустріч глав МЗС країн-членів Великої сімки. Саміт G7 відбудеться у червні цього року в кандському Шарлевуа.

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G20: Найпотужніші економіки

    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G8: Коротка історія Великої вісімки

    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


DW.COM

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

G20, G7, G77 - перелік глобальних об'єднань країн, названих за англійським "Group of...", довгий. Це групи держав, які намагаються відстоювати спільні цілі. Які є "клуби за інтересами" з літерою G і хто до них входить? (07.07.2017)  

Також за темою

Deutschland Minister für Jusitz und Verbraucherschutz Heiko Maas

Глава МЗС ФРН виключив повернення Росії до G7 22.04.2018

Німецький міністр вважає, що змінити ситуацію може лише сама Росія. Утім, Москва поводиться "дедалі більш недружньо", зазначив Гайко Маас.

Treffens Außenminister Ukraine Pawlo Klimkin und Frankreich Jean-Yves Le Drian

Клімкін планує відвідати Донбас спільно з главами МЗС Німеччини та Франції 23.03.2018

Про спільний візит на Донбас глав МЗС Німеччини, Франції та України домовилися у Києві український міністр закордонних справ Павло Клімкін та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан.

Belgien Deutscher Außenminister Heiko Maas

Глава МЗС ФРН очікує на внесок Росії до миру в Україні й Сирії 21.04.2018

Гайко Маас чекає, що Росія перейде на конструктивні рейки у врегулюванні криз у Сирії та Україні. Ці теми будуть головними на зустрічі голів МЗС Великої сімки.

Докладно

Зворотній відлік до ЧС-2018 у Москві, березень 2018 року

Бойкот ЧС-2018 у Росії: що думають у Європарламенті

DW опитала парламентарів, яке практичне значення може мати бойкот та як він вплине на діалог Заходу та РФ. 

Новий транспортний літак Бундесверу Airbus A400M

Airbus A400M: Суперзірка чи летюча проблема?

Після багатьох невдач в реалізації проекту - літак Airbus A400M має легендарно погану репутацію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  