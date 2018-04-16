Країни Великої сімки не відступлять від жорсткого курсу щодо Росії

Країни Великої сімки (G7) мають намір й надалі дотримуватися жорсткого курсу щодо Росії. Про це в ніч на понеділок, 23 квітня, повідомили джерела інформагенції Reuters, знайомі з підготовкою тексту заключної заяви зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, що триває в Торонто. За даними співрозмовників агентства, текст заяви міститиме безкомпромісну позицію щодо РФ. Попри це країни-члени клубу провідних демократій вкажуть, що готові до діалогу та співпраці з Росією, наголосили джерела агентства.
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив на полях зустрічі в Торонто, що не бачить у найближчому майбутньому можливості повернення Росії до Великої сімки. Із об'єднання, яке тоді називали G8, Москву виключили в 2014 році після анексії Криму.
Клімкін схвалює позицію Мааса
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на полях зустрічі в Торонто схвально відгукнувся про жорстку позицію керівника зовнішньополітичного відомства ФРН щодо Росії. "Без такої позиції ми не зможемо просуватися вперед", - сказав український урядовець, цитує інформагенція dpa. Клімкін також досить скептично оцінив шанси на успіх переговорів у так званому "нормандському форматі" з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, Росія не готова до "правильних дій".
Клімкін став першим очільником українського МЗС, якого запросили на зустріч глав МЗС країн-членів Великої сімки. Саміт G7 відбудеться у червні цього року в кандському Шарлевуа.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов