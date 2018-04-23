Країни Великої сімки готові посилити санкції щодо Росії

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) заявили про готовність розширити санкції щодо Росії. Про це йдеться в спільному комюніке міністрів, оприлюдненому в ніч на вівторок, 24 квітня. Подальші обмежувальні заходи можуть запровадити, якщо до цього спонукатимуть дії російської сторони, наголосили представники країн G7, зустріч яких проходить в канадському місті Торонто з 22 по 24 квітня.
Водночас термін чинності вже накладених санкцій за події на Донбасі "нерозривно пов'язаний" з "повним і незворотним" виконанням Росією мінських угод. Також керівники зовнішньополітичних відомств країн G7 вкотре висловили свою цілковиту підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, зазначається в документі.
Глави МЗС країн Великої сімки так само виступили з критикою Росії за її "втручання в демократичні системи". Тим, хто має намір підірвати західні демократії, слід рахуватися з "наслідками", застерегла міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, не наводячи деталей, передає інформагенція dpa.
Діалог навколо глобальних криз
Водночас щодо вирішення регіональних і глобальних конфліктів Велика сімка й надалі має намір шукати можливості для діалогу з російською стороною. Москва має бути "конструктивним партнером", вважає виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван.
Нинішню поведінку російської сторони він назвав "неприйнятною". На цьому тлі Салліван згадав отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері, а також дії Росії на Сході України, в Грузії та Молдові.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін
22 квітня у рамках зустрічі G7 взяв участь у спеціальному засіданні щодо ситуації в Україні.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов