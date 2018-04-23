Країни Великої сімки готові посилити санкції щодо Росії

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) заявили про готовність розширити санкції щодо Росії. Про це йдеться в спільному комюніке міністрів, оприлюдненому в ніч на вівторок, 24 квітня. Подальші обмежувальні заходи можуть запровадити, якщо до цього спонукатимуть дії російської сторони, наголосили представники країн G7, зустріч яких проходить в канадському місті Торонто з 22 по 24 квітня.

Водночас термін чинності вже накладених санкцій за події на Донбасі "нерозривно пов'язаний" з "повним і незворотним" виконанням Росією мінських угод. Також керівники зовнішньополітичних відомств країн G7 вкотре висловили свою цілковиту підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, зазначається в документі.

Глави МЗС країн Великої сімки так само виступили з критикою Росії за її "втручання в демократичні системи". Тим, хто має намір підірвати західні демократії, слід рахуватися з "наслідками", застерегла міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, не наводячи деталей, передає інформагенція dpa.

Діалог навколо глобальних криз

Водночас щодо вирішення регіональних і глобальних конфліктів Велика сімка й надалі має намір шукати можливості для діалогу з російською стороною. Москва має бути "конструктивним партнером", вважає виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван.

Нинішню поведінку російської сторони він назвав "неприйнятною". На цьому тлі Салліван згадав отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері, а також дії Росії на Сході України, в Грузії та Молдові.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін

22 квітня у рамках зустрічі G7 взяв участь у спеціальному засіданні щодо ситуації в Україні.