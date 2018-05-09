 Країна на межі: непроста місія нового прем′єра Вірменії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.05.2018
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Європа

Країна на межі: непроста місія нового прем'єра Вірменії

Після багатотижневих протестів Вірменія нарешті отримала нового прем'єра. "Сізіфової праці" у нового глави уряду - непочатий край, а соціальне напруження у країні надзвичайно високе. Репортаж DW із Єревана.

Нікол Пашинян

Новий прем’єр Вірменії Нікол Пашинян

Єреванський гуртовий ринок Фірдусноц не кидається в очі: він хоч і розташований лише у кількох хвилинах від центральної площі столиці, але розгледіти його початок можна тільки за кількома ятками з фартухами, жіночою нижньою білизною та ошатно впорядкованими рядами дитячого взуття у пастельній кольоровій гаммі. Однак щодалі просуваєшся, тим масштабнішими стають торгові ряди. Хоча більшість крамничок на території тут простоює зачиненою.

Річ у тому, що близько року тому постановою уряду цей єреванський аналог московського "Черкізону", де торгують так звані "човники", офіційно закрили. Спонтанна торгівля розрослася тут на початку 1990-х із розпадом Радянського Союзу.

У місцевої влади щодо цього району грандіозні наміри: планується зведення сучасного комплексу з квартирами, офісами та підземною парковкою. Ще б пак - ділянка у центрі столиці. До цього часу тут не мало б залишитися і слідів торгівлі. Продавцям запропонували переміститися на інший ринок, але далеко не всім по кишені оренда торгприміщення деінде ще.

Ринок Фірдусноц

Нежвава торгівля на закритому владою ринку Фірдусноц

Для Анаіт Пхрікян це теж задорого. Вона живе зовсім неподалік, але свою крамничку одягу на ринку їй довелося зачинити. Тепер на грубих металевих дверях бірюзового кольору красується такий же грубий замок. Жінка розповідає, що уряд поклав око на прилеглу до ринку "ласу" територію у центрі міста і тепер намагається м'яко "вижити" і мешканців. "Ми що, вороги уряду? Вони роблять тільки те, що їм вигідно, а нам не допомагають. Ми для них взагалі ніхто", - не стримує вона свого обурення. 

Ласий шматок землі у центрі столиці

Сусіди Анаіт схвально кивають головою. Ніхто точно не знає, коли цю територію почнуть розчищати для початку будівельних робіт зі зведення елітного комплексу нерухомості, але сумнівів у людей немає лише в одному - влада у Вірменії корумпована і тільки й дивиться, де б надути громадян. "По телебаченню ми чули, що було виділено 253 мільйони євро під цей проект. Але вони поклали їх собі у кишеню, а потім приїхали сюди і спробували вигнати нас звідси задешево", - каже жінка.

Анаіт Пхрікян

Анаіт Пхрікян

Анаіт - матір-одиначка. Вона має неповнолітню доньку, а ще доглядає за старенькою матір'ю-інвалідом. Без заробітку на ринку вони ледь зводять кінці з кінцями на соцвиплати уряду - лише 39 тисяч вірменських драм. У перерахунку - заледве 70 євро на місяць на трьох людей. Тепер же жінка боїться втратити і дах над головою. Запропоновану компенсацію вона вважає занадто низькою, особливо зважаючи на центральне розташування цього району вірменської столиці. "Вони можуть заявитися коли завгодно, викинути нас і заплатити скільки вважатимуть за потрібне. Але ж я сама маю визначити, скільки хочу за цю землю. Це ж моя земля, моя власність! Я не уявляю, як можна власність красти. А вони крадуть", - упевнена вона. 

Трохи позаду її колишньої ятки розташувався великий сад, щільно засаджений вишневими деревами та квітниками. Недалеко гуляє домашня птиця, а на гілках співають інші пташки. Анаіт показує нам стіни свого будинку зі старого каменю і каже, що зведений він був ще за часів Османської імперії. У її володінні земельна ділянка близько двох тисяч квадратних метрів, яка переходила із покоління в покоління. Анаіт гордо показує документи на володіння, які ще 100 років тому підписував її дід. "Моя дочка каже, мовляв, кинемо усе і поїдемо закордон. Але як так кинути нашу землю, наші кладовища. Мій батько і його батьки тут поховані. Чому я маю це кидати? Нехай урядовці виїжджають! Вони і так мільярдери", - знову обурюється Анаіт.

Втрачені надії

Клара Мелкумян живе на протилежному боці вулиці. Жінка, якій уже за 80, останні 30 років живе тут, у своїй двокімнатній оселі. Стан її житла теж незадовільний. Але Клара, як і усі інші, сподівається отримати від уряду справедливу компенсацію за відселення. Заявам урядовців вона віри не йме. "Вони ж тут не дорогу прокладатимуть, і не лікарню чи аеропорт побудують. Їм для себе ця земля потрібна, цей золотий кавалок. А нас вони виженуть звідси за копійки", - ділиться думками пенсіонерка.

Дім Клари Мелкумян

Дім Клари Мелкумян на ладан дихає

Клара використовує лише одну кімнату свого будинку. Іншу вона зачинила. Будинок підкосився, як і її старе ліжко. "Я навіть боюся, що воно провалиться під землю", - цілком серйозно каже жінка. Оглядаючи тріщини у її хатині, у це не важко повірити. Тут уже встановлені дерев'яні балки для опори старої конструкції. Клара сподівається на те, що якщо отримає гідну компенсацію, то зможе "хоча б на схилі років трохи пожити, трохи подихати".

Однак поки таким, як вона, її сусідам та продавцям на ринку Фірдусноц залишається лише чекати. Багато з них останніми тижнями виходили підтримати масові антиурядові демонстрації. Зрештою, не лише тутешні мешканці незадоволені своїм життям та можновладцями: 29 відсотків громадян Вірменії живуть за межею бідності. Фактично - кожен третій. А 18 відсотків безробітні, вказує статистика Світового Банку.

Для Анаіт Пхрікян суть протестів була не у тому, щоби привести до влади Нікола Пашиняна чи будь-якого іншого лідера на зміну 10-річному правлінню Сержа Саргсяна. "Йдеться про людей, а не про Пашиняна. Ми втратили надію. І це довго накопичувалося у нас", - пояснює Анаіт.

  • Демонстранти в Єревані, фото з архіву

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Дотиснули

    23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мітинги проти Саргсяна

    Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.

  • Вірмени невдоволені рівнем життя

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Вірмени невдоволені рівнем життя

    70 % мешканців країни невдоволені соціально-економічною ситуацією, низькими зарплатами та пенсіями, відсутністю робочих місць та майже масовою міграцією, відзначає директор Інституту філософії та права Академії наук Вірменії Геворг Погосян. При цьому величезне невдоволення, за його словами, викликала незмінюваність влади.

  • Лідер протестів та парламентської опозиції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції

    Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.

  • Поліція вважала акції незаконними

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Тотальні акції непокори"

    Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".

  • Жорсткі дії поліції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Жорсткі дії правоохоронців

    Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.

  • Щодня - десятки затримань

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Щодня - десятки затримань

    Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.

  • Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.

  • Обезголовлення протестного руху

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Обезголовлення" протестного руху

    Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.

  • Мешканці та гості міста все розуміли

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мешканці та гості міста все розуміли

    Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.

  • В Брюселі були занепокоєні

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Занепокоєння в Брюсселі

    Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.

  • Дворазовий президент та прем'єр-міністр Серж Саргсян

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр

    23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.

    Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко


DW.COM

Нікол Пашинян обраний прем'єр-міністром Вірменії

Через три тижні після початку масових вуличних протестів у Вірменії, їхній лідер Нікол Пашинян призначений прем'єр-міністром країни. (08.05.2018)  

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Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)  

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Через три тижні після початку масових вуличних протестів у Вірменії, їхній лідер Нікол Пашинян призначений прем'єр-міністром країни.

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Під час голосування в парламенті Вірменії 8 травня більшість депутатів висловилися за призначення лідера протестів Нікола Пашиняна новим очільником уряду.

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