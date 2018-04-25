 Коттінґ-Уль: ″Подовження роботи старих реакторів АЕС - безумство″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.04.2018
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Україна

Коттінґ-Уль: "Подовження роботи старих реакторів АЕС - безумство"

Плани України та інших держав подовжити на 10 років роботу старих ядерних реакторів - дуже ризиковані, заявила в інтерв'ю DW голова природоохоронного комітету Бундестагу Сильвія Коттінґ-Уль після відвідання ЧАЕС.

Зруйнований реактор на ЧАЕС: уся Європа була радіоактивно забруднена внаслідок катастрофи

Зруйнований реактор на ЧАЕС: уся Європа була радіоактивно забруднена внаслідок катастрофи

DW: Пані Коттінґ-Уль, ви голова Комітету з питань охорони довкілля, природи та ядерної безпеки у німецькому Бундестазі й нещодавно відвідали Чорнобиль. Які ваші враження?

Сильвія Коттінґ-Уль: Мене вразило своєрідне шизофренічне ставлення до ядерної енергетики. Україна стала першою державою, де сталася велика катастрофа на АЕС. Її наслідки досі до кінця не подолані, а за даними влади, навіть остаточно і не можуть бути усунутими, тож 10-кілометрова зона відчуження назавжди залишатиметься незаселеною. З іншого боку, ядерну енергетику вважають незамінним джерелом енергії. Є усвідомлення того, що потрібно відмовитися від вугілля і тому й надалі використовувати ядерну енергетику. При цьому замало інтересу до відновлюваних джерел енергії. Я не можу цього збагнути.

Очільниця природоохоронного комітету Бундестагу Сильвія Коттінґ-Уль

Очільниця природоохоронного комітету Бундестагу Сильвія Коттінґ-Уль

Як собі дають раду люди, постраждалі від аварії на ЧАЕС?

Економічне становище після війни з Росією доволі скрутне. Для постраждалих від аварії на ЧАЕС не вистачає грошей у державному бюджеті, як це передбачає закон. Тож у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) накопичилося уже 12 тисяч скарг. Ті, хто постраждав від цієї катастрофи, від ядерної енергетики явно не у захваті. З іншого боку, поруч дуже європейське місто Київ, де кажуть: "Нам потрібно зростання, нам потрібен прогрес, і для цього нам потрібна ядерна енергетика". І хоча навіть бракує грошей на компенсації, атомну енергетику вважають найдешевшим видом енергії. Це якась шизофренія: чорнобильський досвід відокремлюють від реальності.

Україна дуже покладається на атомну енергетику?

Нині мова йде про подовження терміну дії реакторів. Мені озвучили підрахунки про те, що подовження строку експлуатації одного реактора буде коштувати від 300 до 900 мільйонів євро, тоді як будівництво нового - до 9 мільярдів. Україна не може дозволити собі це на даний момент. Планова тривалість роботи реакторів становить 30 років. Тож термін дії старих реакторів, яким вже 30 років або незабаром буде, подовжать ще на 10 років. Нині в Україні п'ятнадцять реакторів ще радянської конструкції, час експлуатації семи з них вже пролонговано. Також передбачається добудувати два реактори, зведення яких припинили у 1980-х після катастрофи на ЧАЕС.

Новий саркофаг зведено над пошкодженим реактором. Наскільки успішний цей проект?

Новий конфайнмент над зруйнованим реактором

Новий конфайнмент над зруйнованим реактором

Новий конфайнмент - останнє слово техніки, але досі ця конструкція ще не працює. Усередині рівень радіації вищий, ніж передбачалось за розрахунками, тому роботи там не можуть працювати стільки часу, як повинні були, щоб вкластися у графік. Спочатку планувалося, що новий саркофаг буде введений в експлуатацію наприкінці 2017 року. Нині ж сказано, що вже на кінець 2018-го. Я підозрюю, що це може тривати ще довше. Але, звичайно, це забезпечить набагато кращий захист від радіації, ніж старий саркофаг, який вже починає руйнуватися. У цьому проекті брали участь 45 країн і витратили близько 2,15 мільярда євро. Це велика солідарність.

У Європі деякі країни вирішили поступово відмовитися від ядерної енергетики, інші ж хочуть, щоб їхні старі реактори працювали якомога довше, незважаючи на ризики. Чи не змінили ці країни свою точку зору?

Ні. Як і в Україні, у багатьох країнах ЄС є переконання, що ядерна енергетика необхідна для досягнення цілей Паризької кліматичної угоди. До речі, Єврокомісія також дуже активно працювала в цьому напрямку в Україні. Польща, Чехія та Болгарія хочуть розширити використання ядерної енергетики або ж розпочати його, а також країни, які володіють ядерною зброєю, такі як Франція та Великобританія. Військове й так зване мирне використання ідуть поруч.

Колесо огляду в Прип'яті біля ЧАЕС. Тисячі людей евакуювали і вони вже більше ніколи не повернуться на батьківщину

Колесо огляду в Прип'яті біля ЧАЕС. Тисячі людей евакуювали і вони вже більше ніколи не повернуться на батьківщину

Бізнес переслідує свої власні інтереси і прагне заробляти на старих ядерних реакторах якомога довше. Проте серед громадян європейських країн зростає стурбованість з приводу аварій, спричинених старими реакторами. Як ви бачите цей конфлікт інтересів?

Побоювання, на жаль, цілком виправдані. При старінні підвищується вірогідність аварій. Після 30-32 років крива сприйнятливості значно зростає і ризик катастроф збільшується. Нині подовжують терміни дії атомних реакторів до 40-50 років, дехто говорить і про 60 років. Це безумство. За допомогою модернізації та контролю неможливо уникнути ризиків, що зростають. Від цього я в розпачі: через 32 роки після Чорнобиля і навіть через 10 років після Фукусіми, здається, світ знову забув про те, що людина має недоліки і технології можуть не спрацювати. Ці ризики подовження термінів роботи старих АЕС у Європі зростають. Це безвідповідально.
Дивитись відео 03:48

Як природа відвойовує Чорнобиль (26.04.2018)

  • Заразливий оптимізм баби Гані

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Заразливий оптимізм баби Гані

    Бабі Гані (ліворуч на фото) 86 років. Вона на понад 10 років пережила свого чоловіка. Останні 25 років старенька ще й доглядає за своєю сестрою Сонею (праворуч на фото), яка страждає на психічні розлади. "Радіації не боюся. Варю гриби, доки вся радіація з них не вийде", - гордо каже баба Ганя. Аліна Рудя вже кілька разів відвідувала бабусю і називає її найдобрішою людиною.

  • Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні

    Ганя з сестрою живуть у Купуватому - селі у 30-кілометровій зоні відчуження. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року сотні тисяч тутешніх мешканців із зони поспішно евакуювали. Більшість будинків у селі так і залишились безхазяйними. У цій хаті баба Ганя зберігає труни для себе і сестри.

  • Повернення у труні

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Повернення у труні

    Місцеве кладовище зовні нічим не відрізняється від усіх інших сільських кладовищ в Україні. Але чимало могил належать людям, які були евакуйовані після аварії, але воліли бути похованими тут, розповідає Аліна Рудя.

  • Остання воля баби Марусі

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Остання воля баби Марусі

    Дехто повертається сюди ще за життя. Як от баба Маруся, яка доглядає за могилою матері. Її дочка живе з чоловіком та двома дітьми в однокімнатній квартирі у Києві. А баба Маруся каже, що тішиться тому, що живе тут: "Це моя батьківщина. Хочу, щоб тут мене поховали. Але біля матері, а не чоловіка".

  • Галина Іванівна

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Історії самоселів

    Галина Іванівна належить до тих, кого називають "самоселами". "Моє життя проминуло так хутко, що й оком не встигла моргнути. Зараз мені 82 роки, а відчуття таке, ніби ще й не починала жити. У молодості дуже хотілося подорожувати. Мріяла про квиток, з яким можна було б об'їхати цілий світ. Але далі Києва так нікуди і не вибралася".

  • Іван Іванович

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    У власному світі

    Іван Іванович з дружиною ще у 1980-х вирішили повернутися до забруднених радіацією, але рідних місць. Таких, як вони, кілька сотень. Іван став серед туристів справжньою знаменитістю. Чоловік овдовів ще кілька років тому, але щороку розповідає, що дружина померла "торік". Він полюбляє розповідати безліч історій, деякі з яких, однак, межують із вигадкою.

  • Свідки подій

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Свідки подій

    За тиждень до 32 роковин аварії на ЧАЕС Аліна Рудя відвідала селище Опачичі. Тут залишалася жити одна-єдина бабуся. Решта самоселів вже відійшли в інший світ. Їхні хати стоять із прочиненими дверима, на столах старі фотографії, листи, рушники та меблі - мовчазні свідки трагічної долі.

  • Баба Маруся і Іван

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    "А душа дотліва у горнилі буття"

    Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.

  • Подбали завчасно

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Подбали завчасно

    До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.

  • Останні самосели

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Останні самосели

    У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна.

    Автор: Крістоф Штрак, Дмитро Каневський


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Чому новий захисний саркофаг на ЧАЕС досі не працює?

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Аудіо й відео до теми

Як природа відвойовує Чорнобиль (26.04.2018)  

Докладно

Зруйнований реактор на ЧАЕС: уся Європа була радіоактивно забруднена внаслідок катастрофи

Коттінґ-Уль: "Продовження роботи реакторів АЕС - безумство"

Інтерв'ю з головою природоохоронного комітету Бундестагу Сильвією Коттінґ-Уль. 

Ukraine Solar Chernobyl (Getty Images/AFP/G. Savilov)

Перша сонячна електростанція біля ЧАЕС до цих пір не працює

Станція мала запрацювати ще минулого року, однак їй на заваді стала бюрократія.  

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