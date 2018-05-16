Корупційний скандал через біженців: у Бремені заборонили видачу дозволів на притулок

Бременському відділенню Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) заборонили ухвалювати будь-які рішення щодо надання притулку через корупційний скандал. Про це у середу, 23 травня, повідомило міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Рішення було ухвалене після перевірки понад 4,5 тисячі справ про надання притулку, яка встановила, що бременське відділення навмисно порушувало правила. "Довіра до якості розгляду справ про надання притулку і до репутації бременського центру в значній мірі підірвана", - заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer).

Тепер кожне десяте ухвалене в регіонах рішення про надання притулку мігрантам буде перевірятися в контрольному органі BAMF. Перевірки відбуватимуться за випадковим принципом і для їхнього проведення буде збільшена кількість співробітників BAMF.

У квітні прокуратура Бремена виявила, що бременське відділення BAMF задовільнило понад 1200 клопотань про притулок без достатніх на те правових підстав. Підозрюваними у цій справі є керівниця філіалу, три юристи та перекладач. Більшість клопотань про притулок була подана в 2013- 2016 роках єзидами - представниками близькосхідної курдської етнічної групи. Основна маса єзидів мешкає у північному Іраку, в Сирії, Вірменії, Грузії, Росії та Україні.

Поки невідомо, чи задовільняли співробітники філії клопотання за гроші. Ймовірно, заявники сплачували до тисячі євро адвокату для отримання притулку, інформує агенція новин KNA. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що йшлося про "подарунок" співробітникам філії у вигляді запрошень до ресторану.

За даними європейського статистичного відомства Eurostat, у 2017 році країни Європейського Союзу надали статус біженців близько 540 тисячам прохачів притулку. Більшість клопотань задовільнила Німеччина - 325 400, що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС.