Король Феліпе привів до присяги новий уряд Іспанії

Члени нового уряду соціаліста Педро Санчеса у четвер, 7 червня, склали присягу перед королем Іспанії Феліпе VI. Сам Санчес був приведений до присяги ще 2 червня. Новий прем'єр збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17. В новому іспанському уряді більшість міністерських посад отримали жінки - 11. Санчес запросив до роботи в своєму кабінету кількох відомих проєвропейських політиків, зокрема міністром закордонних справ став колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель.

Представники партії Podemos висловили невдоволення тим, що Санчес не запросив до свого уряду нікого із представників цієї політсили, яка голосувала за вотум недовіри кабінету Маріано Рахоя. Речниця Podemos Ноелія Вера наголосила, що її партія "не гарантує підтримки" уряду в парламенті, цитує агентство dpa.

Соціалісти мають у парламенті лише 84 із 350 місць - це найнижчий показник для правлячої партії відтоді, як Іспанія повернулася до демократії. Експерти очікують, що нинішній уряд не протримається до кінця теперішньої каденції парламенту в 2020 році.

2 червня голова дотепер опозиційної Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес склав у присягу як новопризначений прем'єр-міністр Іспанії. Він змінив на посаді Маріано Рахоя, який представляє правоконсервативну Народну партію (НП). За день до цього парламент виніс вотум недовіри уряду Рахоя на тлі корупційного скандалу довкола колишніх функціонерів НП. З пропозицією вотуму недовіри виступили саме соціалісти після оголошеного в травні вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном.