 Король Феліпе привів до присяги новий уряд Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Король Феліпе привів до присяги новий уряд Іспанії

Уряд соціаліста Педро Санчеса склав присягу перед королем. Утім, новий кабінет міністрів не має підтримки більшості в парламенті, що може призвести до дострокових виборів.

Члени нового уряду Іспанії після складання присяги. У центрі: Педро Санчес (ліворуч) та король Феліпе

Члени нового уряду Іспанії після складання присяги. У центрі: Педро Санчес (ліворуч) та король Феліпе

Члени нового уряду соціаліста Педро Санчеса у четвер, 7 червня, склали присягу перед королем Іспанії Феліпе VI. Сам Санчес був приведений до присяги ще 2 червня. Новий прем'єр збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17. В новому іспанському уряді більшість міністерських посад отримали жінки - 11. Санчес запросив до роботи в своєму кабінету кількох відомих проєвропейських політиків, зокрема міністром закордонних справ став колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель.  

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Одразу після церемонії складання присяги новий уряд Каталонії під керівництвом Кіма Торри оголосив курс на незалежність та закликав Мадрид до діалогу. (02.06.2018)

Відставку консервативного уряду Маріано Рахоя підтримала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Його кабінетові висловили недовіру на тлі корупційного скандалу. Уряд очолить лідер соціалістів Педро Санчес. (01.06.2018)

Представники партії Podemos висловили невдоволення тим, що Санчес не запросив до свого уряду нікого із представників цієї політсили, яка голосувала за вотум недовіри кабінету Маріано Рахоя. Речниця Podemos Ноелія Вера наголосила, що її партія "не гарантує підтримки" уряду в парламенті, цитує агентство dpa.

Соціалісти мають у парламенті лише 84 із 350 місць - це найнижчий показник для правлячої партії відтоді, як Іспанія повернулася до демократії. Експерти очікують, що нинішній уряд не протримається до кінця теперішньої каденції парламенту в 2020 році.

2 червня голова дотепер опозиційної Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес склав у присягу як новопризначений прем'єр-міністр Іспанії. Він змінив на посаді Маріано Рахоя, який представляє правоконсервативну Народну партію (НП). За день до цього парламент виніс вотум недовіри уряду Рахоя на тлі корупційного скандалу довкола колишніх функціонерів НП. З пропозицією вотуму недовіри виступили саме соціалісти після оголошеного в травні вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном.

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