 Король Свазіленду вирішив змінити назву країни на Королівство Есватіні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Король Свазіленду вирішив змінити назву країни на Королівство Есватіні

Про перейменування держави оголосив король Свазіленду Мсваті ІІІ. Тепер країна буде називатися Есватіні, що в перекладі з місцевої мови означає "земля народу свазі".

Король Свазіленду Мсваті ІІІ (у центрі)

Король Свазіленду Мсваті ІІІ (у центрі) вирішив змінити назву своєї країни

Король Свазіленду Мсваті ІІІ оголосив про зміну назви країни. Відповідну заяву монарх зробив у четвер, 19 квітня, з нагоди 50-річчя проголошення незалежності держави. Відтепер Свазіленд називатиметься Королівство Есватіні. В перекладі з місцевої мови це означає "земля народу свазі".

Дотеперішня назва країни означала те саме, але являла собою суміш місцевої та англійської форми. "Тепер Свазіленд повернеться до своєї рідної назви", - сказав монарх, цитує інформагенція AFP.

Дискусії щодо перейменування держави тривали вже багато років. Тепер для остаточної зміни назви королівства, вочевидь, знадобиться вносити зміни до конституції, щоб перейменувати збройні сили, королівський палац тощо.

Свазіленд - невелика держава, розташована між ПАР і Мозамбіком. Король Мсваті ІІІ - останній абсолютний монарх на Африканському континенті.

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