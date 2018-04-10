 Координатор ″Євробачення″: Сподіваюся, в Лісабоні йтиметься про музику | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.04.2018
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Культура й стиль життя

Координатор "Євробачення": Сподіваюся, в Лісабоні йтиметься про музику

Томас Шрайбер не схильний драматизувати політичні суперечки навколо "Євробачення". Про значення таких дискусій і про підготовку Німеччини до конкурсу в Лісабоні він розповів в інтерв'ю DW.

Заборона на приїзд Юлії Самойлової до Києва стала приводом для політичних дискусій на Євробаченні

Заборона на приїзд Юлії Самойлової до Києва стала приводом для політичних дискусій на "Євробаченні"

Суперечки про те, як зменшити вплив політики на "Євробачення", давно не велися так гостро, як останніми роками. Заборона Києва на в'їзд до України російської учасниці Юлії Самойлової у зв'язку з тим, що до цього вона приїжджала в анексований Крим з російської території, та бойкот Москвою у відповідь "Євробачення-2017" у Києві, демонстрація вірменською учасницею Іветою Мукучян в прямому ефірі прапору невизнаного Нагірного Карабаху - одні з найбільш наочних прикладів.

Поки "Євробачення-2018" обходиться без подібного роду суперечок. Чи буде це так і в Лісабоні, де 12 травня відбудеться фінал конкурсу, а також про підготовку до ньогоучасника з Німеччини Міхаеля Шульте йшлося в інтерв'ю, яке дав DW координатор розважальних програм німецького телеканалу ARD, який на цій посаді відповідальний за "Євробачення" у ФРН, Томас Шрайбер (Thomas Schreiber).

DW: Останніми роками конкурс пісні "Євробачення" не раз ставав приводом для гострих політичних дискусій. Чи йтиметься у травні у Лісабоні лише про музику?

Томас Шрайбер - координатор Євробачення у ФРН

Томас Шрайбер - координатор "Євробачення" у ФРН

Томас Шрайбер: За часів, які ми зараз переживаємо, це дуже важко сказати. Я сподіваюся, що мова буде йти про музику, про виконавців, про пісні. Але ми не знаємо, що на той час може статися. Росія підготувала дуже цікавий виступ. І ви знаєте, яка зараз політична обстановка в світі. Але думаю, що тих дискусій, які були у нас останнім часом, цього року не буде. Я розраховую на те, що "Євробачення" буде музичним, а не політичним конкурсом.

Якою мірою політичні суперечки завдали шкоди конкурсу?

Я не думаю, що вони нашкодили "Євробаченню" і конкурсу, як такому. Зрештою, такі дискусії свідчать про те, наскільки це живий процес. Якби постійно точилися лише такі суперечки, то вони б убили конкурс. Але якщо вони виникають час від часу - і часом з найнесподіваніших приводів - то це для мене, швидше, свідчення значимості конкурсу або, щонайменше, того значення, яке йому приписують.

У Німеччині дискусії велися і про причини невдалих виступів на "Євробаченні" німецьких виконавців. Вони два рази поспіль були останніми, у Києві рік тому Левіна стала передостанньою. У цьому році ви були ініціатором і організатором масштабного національного відбору. Чи була в цьому необхідність, адже перемога Міхаеля Шульте була переконливою?

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Мене тішить, що це так. Але ми не могли цього передбачити. У національному відборі в Німеччині рішення ухвалювали три групи суддів. Перша - міжнародне журі з 20 членів. Друга - 100 глядачів з різних країн, які мали оцінити виступи німецьких виконавців з точки зору європейської публіки. І нарешті - телеглядачі в Німеччині. Всі три групи проголосували за Міхаеля Шульте.

Це справді приємно, що його перемога була очевидною і для жителів нашої країни, які дивилися в той вечір телевізор і віддали свій голос за Міхаеля, і для міжнародного журі. До нього увійшли дуже компетентні експерти, зокрема виконавці, які вже досить успішно брали участь в "Євробаченні". Хороший знак, що вони проголосували за цього автентичного співака з дуже проникливою піснею, в якій йдеться про смерть батька.

У чому якісна відмінність Міхаеля Шульте від учасниць від Німеччини, які не були успішними на "Євробаченні"?

Те, яким чином він був обраний. І я сподіваюся на те, що вантаж останніх років не буде тиснути на нього і Міхаель виступить вільніше. Ми з самого початку вирішили інтегрувати, так би мовити, погляд з боку в наш відбір - у вибір виконавця, пісні та, насамкінець, постановку номера. Це має йому допомогти. Але перемога в національному відборі - це одна справа. Зараз мова йде про те, щоб посісти хороше місце в Португалії.

І яке це місце?

Ми завжди ставимо собі за мету на "Євробаченні" зайняти місце в лівій частині таблиці (з першого по тринадцяте - Ред.), Але бажано - в першій десятці.
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