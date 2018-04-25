 Коні Пржевальського та інші мешканці Чорнобиля: заповідник у зоні відчуження (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2018
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Політика й суспільство

Коні Пржевальського та інші мешканці Чорнобиля: заповідник у зоні відчуження (відео)

Через понад 30 років після Чорнобильської катастрофи дика природа поволі відвойовує зону відчуження. Найбільш харизматичні мешканці Чорнобиля - коні Пржевальського. Що про них дізнався кореспондент DW?

Зона відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Зона відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Коли четвертий  реактор вибухнув 26 квітня 1986 року, ніхто не міг подумати, як довго людство відчуватиме наслідки цієї техногенної катастрофи. Тоді через гостре радіаційне отруєння загинула 31 людина. Понад чверть мільйона людей були евакуйовані з 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції. З плином років природа поволі відвойовує ці ландшафти.
Як Чорнобиль перетворюється на біосферний заповідник, на власні очі бачив кореспондент DW.

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Чому новий захисний саркофаг на ЧАЕС досі не працює?

Арка безпеки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС була зведена в 2016 році, але досі не введена в експлуатацію. Про причини затримки і пов'язані з цим ризики - у статті DW. (25.04.2018)  

Керівник ЧАЕС: Захоронення ядерних відходів - відкладене рішення

Чому не запущений новий безпечний конфайнмент над старим саркофагом? Яке майбутнє чекає на Чорнобильську зону і чи доцільно будувати там сонячні електростанції? Інтерв'ю DW з в.о. гендиректора ЧАЕС Валерієм Сейдею. (26.04.2018)  

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

30-кілометрова зона відчуження, що оточує Чорнобиль, досі вважається непридатною для життя. Однак деякі її мешканці нікуди і не виїжджали, а дехто туди навіть переселився. Фотографка Аліна Рудя побувала у зоні. (25.04.2018)  

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Докладно

Зруйнований реактор на ЧАЕС: уся Європа була радіоактивно забруднена внаслідок катастрофи

Коттінґ-Уль: "Продовження роботи реакторів АЕС - безумство"

Інтерв'ю з головою природоохоронного комітету Бундестагу Сильвією Коттінґ-Уль. 

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Перша сонячна електростанція біля ЧАЕС до цих пір не працює

Станція мала запрацювати ще минулого року, однак їй на заваді стала бюрократія.  

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