Коні Пржевальського та інші мешканці Чорнобиля: заповідник у зоні відчуження (відео)

Коли четвертий реактор вибухнув 26 квітня 1986 року, ніхто не міг подумати, як довго людство відчуватиме наслідки цієї техногенної катастрофи. Тоді через гостре радіаційне отруєння загинула 31 людина. Понад чверть мільйона людей були евакуйовані з 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції. З плином років природа поволі відвойовує ці ландшафти.

Як Чорнобиль перетворюється на біосферний заповідник, на власні очі бачив кореспондент DW.