Коні Пржевальського та інші мешканці Чорнобиля: заповідник у зоні відчуження (відео)

Через понад 30 років після Чорнобильської катастрофи дика природа поволі відвойовує зону відчуження. Найбільш харизматичні мешканці Чорнобиля - коні Пржевальського. Що про них дізнався кореспондент DW?
Коли четвертий реактор вибухнув 26 квітня 1986 року, ніхто не міг подумати, як довго людство відчуватиме наслідки цієї техногенної катастрофи. Тоді через гостре радіаційне отруєння загинула 31 людина. Понад чверть мільйона людей були евакуйовані з 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції. З плином років природа поволі відвойовує ці ландшафти.
Як Чорнобиль перетворюється на біосферний заповідник, на власні очі бачив кореспондент DW.
Арка безпеки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС була зведена в 2016 році, але досі не введена в експлуатацію. Про причини затримки і пов'язані з цим ризики - у статті DW. (25.04.2018)