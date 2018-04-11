Кончита Вурст зізналася, що ВІЛ-позитивна

Співачка Кончита Вурст (Conchita Wurst) зізналася, що вже довгі роки має ВІЛ-позитивний статус. "Я ВІЛ-позитивна вже багато років", - написала Вурст в своєму Instagram в неділю, 15 квітня.

"Насправді громадськості це не стосується, але мій колишній друг погрожував мені, що розкриє цю приватну інформацію, а я нікому не дам права мене залякувати і впливати на моє життя", - додала артистка. 29-річна співачка заначила, що почала терапію одразу ж, як тільки дізналася про свій діагноз, отже можливість передачі вірусу відсутня.

За її словами, раніше вона не робила заяв з цього приводу, аби захистити своїх близьких від надмірної уваги преси. "Я сподіваюся надати іншим сміливості і зробити ще один крок проти стигматизації людей, які внаслідок своєї поведінки, або з вини інших заразилися ВІЛ", - зазначила Вурст.

Нагадаємо, що у 2014 році Кончита Вурст (сценічний псевдонім і водночас альтер-его митця Тома Нойвірта (Tom Neuwirth)) принесла Австрії сенсаційну перемогу на "Євробаченні" у Копенгагені з піснею "Rise like a Phoenix".