 Кончита Вурст зізналася, що ВІЛ-позитивна | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.04.2018
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Культура й стиль життя

Кончита Вурст зізналася, що ВІЛ-позитивна

Співачка Кончита Вурст, що перемогла у 2014 році на "Євробачення", зізналася, що має ВІЛ-позитивний статус. До цього її спонукало те, що колишній друг погрожував оприлюднити інформацію про її діагноз.

Кончита Вурст

Кончита Вурст

Співачка Кончита Вурст (Conchita Wurst) зізналася, що вже довгі роки має ВІЛ-позитивний статус. "Я ВІЛ-позитивна вже багато років", - написала Вурст в своєму Instagram в неділю, 15 квітня.

"Насправді громадськості це не стосується, але мій колишній друг погрожував мені, що розкриє цю приватну інформацію, а я нікому не дам права мене залякувати і впливати на моє життя", - додала артистка. 29-річна співачка заначила, що почала терапію одразу ж, як тільки дізналася про свій діагноз, отже можливість передачі вірусу відсутня.

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За її словами, раніше вона не робила заяв з цього приводу, аби захистити своїх близьких від надмірної уваги преси. "Я сподіваюся надати іншим сміливості і зробити ще один крок проти стигматизації людей, які внаслідок своєї поведінки, або з вини інших заразилися ВІЛ", - зазначила Вурст. 

Нагадаємо, що у 2014 році Кончита Вурст (сценічний псевдонім і водночас альтер-его митця Тома Нойвірта (Tom Neuwirth)) принесла Австрії сенсаційну перемогу на "Євробаченні" у Копенгагені з піснею "Rise like a Phoenix".
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