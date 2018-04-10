Концерн Volkswagen змінить керівника - ЗМІ

У найбільшого німецького автовиробника - концерну Volkswagen - незабаром повинен змінитися голова правління. На зміну Маттіасу Мюллеру (Matthias Müller) має прийти Герберт Дісс (Herbert Diess), який відповідає за розвиток брендів концерну. Про це у вівторок, 10 квітня, агентству Reuters повідомили два неназваних джерела, утаємничені в кадрові рішення. Схожу інформацію отримали зі своїх анонімних джерел у концерні німецьке ділове видання Handelsblatt, а також газети Frankfurter Allgemeine Zeitung та Bild.

Тим часом сам концерн у повідомленні для бірж заявив про намір "провести кадрові зміни в керівництві". У ньому зокрема наголошується на можливому "подальшому розвитку управлінських структур концерну", що може принести й "зміни на посаді голови правління". У повідомленні компанії проте не згадується прізвище можливого наступника Мюллера. Зазначається лише, що сам Мюллер висловив "готовність співпрацювати в питанні змін", цитує агентстсво Reuters. Також стало відомо й про зміни в керівництві компанії Porsche.

13 квітня має відбутися засідання наглядової ради концерну Volkswagen. За даними інформагенції dpa, крім кадрової політики, обговорюватиметься також питання виокремлення виробництва вантажівок у самостійну компанію/самостійний підрозділ.

Раніше Мюллер заявляв у інтерв'ю для тижневика Spiegel, що, на його погляд, керівництво концерну Volkswagen має стати "більш жіночим, молодшим та більш міжнародним".

Нагадаємо, Маттіас Мюллер очолив Volkswagen одразу після початку так званого "дизельного скандалу". Його завданням було насамперед покращити репутацію концерну, що сильно постраждала внаслідок скандалу. За Мюллера, крім вирішення проблем із дизельними двигунами та сплати багатомільярдних штрафів, лідер німецького автопрому інвестував значні суми у виробництво електромобілів.