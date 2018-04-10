 Концерн Volkswagen змінить керівника - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Концерн Volkswagen змінить керівника - ЗМІ

Голова правління найбільшого німецького автовиробника Volkswagen Маттіас Мюллер піде з посади. На його місце прийде Герберт Дісс, повідомляють ЗМІ.

Голова правління концерну Volkswagen Маттіас Мюллер

Голова правління концерну Volkswagen Маттіас Мюллер, швидше за все, залишить свій пост

У найбільшого німецького автовиробника - концерну Volkswagen - незабаром повинен змінитися голова правління. На зміну Маттіасу Мюллеру (Matthias Müller) має прийти Герберт Дісс (Herbert Diess), який відповідає за розвиток брендів концерну. Про це у вівторок, 10 квітня, агентству Reuters повідомили два неназваних джерела, утаємничені в кадрові рішення. Схожу інформацію отримали зі своїх анонімних джерел у концерні німецьке ділове видання Handelsblatt, а також газети Frankfurter Allgemeine Zeitung та Bild.

DW.COM

Радикальне рішення компанії Toyota припинити продажі "дизелів" у Європі і актуальна статистика з Німеччини та Великобританії підтверджують дедалі очевидніші тренди. (13.03.2018)

Більше шести мільйонів автомобілів німецького автовиробника Volkswagen продали по всьому світі. Це кращий показник в історії бренду VW. (15.01.2018)

Слідчі вилучили документи та великі "обсяги даних" у 13-ти офісах Volkswagen у Вольфсбурзі. Співробітники компанії підозрюються у "маніпулюванні ринком". (20.03.2018)

Після скандалу навколо фінансування німецькими автоконцернами небезпечних досліджень із застосуванням тварин у США, керівництво концерну Volkswagen заявляє, що не вдаватиметься до подібного у майбутньому. (30.01.2018)

Тим часом сам концерн у повідомленні для бірж заявив про намір "провести кадрові зміни в керівництві". У ньому зокрема наголошується на можливому "подальшому розвитку управлінських структур концерну", що може принести й "зміни на посаді голови правління". У повідомленні компанії проте не згадується прізвище можливого наступника Мюллера. Зазначається лише, що сам Мюллер висловив "готовність співпрацювати в питанні змін", цитує агентстсво Reuters. Також стало відомо й про зміни в керівництві компанії Porsche.

13 квітня має відбутися засідання наглядової ради концерну Volkswagen. За даними інформагенції dpa, крім кадрової політики, обговорюватиметься також питання виокремлення виробництва вантажівок у самостійну компанію/самостійний підрозділ.

Раніше Мюллер заявляв у інтерв'ю для тижневика Spiegel, що, на його погляд, керівництво концерну Volkswagen має стати "більш жіночим, молодшим та більш міжнародним".

Нагадаємо, Маттіас Мюллер очолив Volkswagen одразу після початку так званого "дизельного скандалу". Його завданням було насамперед покращити репутацію концерну, що сильно постраждала внаслідок скандалу. За Мюллера, крім вирішення проблем із дизельними двигунами та сплати багатомільярдних штрафів, лідер німецького автопрому інвестував значні суми у виробництво електромобілів.
Дивитись відео 02:00

Досліди на людях - новий скандал німецького автопрому (30.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Досліди на людях - новий скандал німецького автопрому (30.01.2018)  

Також за темою

Winter in Deutschland Verkehr auf der Autobahn A8

У Німеччині кількість автомобілів за 2017 рік зросла на понад мільйон 05.03.2018

За рік число автомобілів у ФРН зросло на 1,1 мільйона одиниць, повідомляє відповідне відомство. Особливо високими темпами зростала кількість авто на альтернативних двигунах.

Abgase

Німецькі автоконцерни фінансували експерименти над людьми та тваринами 29.01.2018

Німецький автопром опинився в центрі нового скандалу. Цього разу йдеться про причетність провідних німецьких автомобільних компаній до фінансування небезпечних експериментів над людьми та тваринами.

Дизельний скандал: німецькі водії розчаровані (03.08.2017) 03.08.2017

"Дизельний саміт" у Берліні закінчився рішенням автовиробників модернізувати програмне забезпечення дизельних автомобілів, що мало б зменшити шкідливі викиди. Водії вважають, що цього замало для повернення довіри до автовиробників.

Докладно

Порошенко у Берліні переконував Меркель у поличній складовій Північного потоку-2

Порошенко в Берліні у Меркель: газ і Донбас

Берлін врахує позицію Києва щодо "Північного потоку-2" і згоден з його варіантом мандата "блакитних шоломів". 

Масштабні страйки у ФРН

Через страйк у ФРН скасували понад тисячу авіарейсів

Від страйку в кіькох аеропортах Німеччини постраждали десятки тисяч пасажирів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  