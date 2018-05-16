Конгрес США погодився послабити регулювання банківського сектора

Після Сенату за пом'якшення норм регулювання банківського сектора висловилася й Палата представників Конгресу США. Під час голосування у вівторок, 22 травня, 258 конгресменів проголосували за скасування запроваджених унаслідок міжнародної фінансової кризи 2008 року обмежень. 159 членів нижньої палати Конгресу висловилися проти, передає інформагенція AP.

Послаблення контролю дозволить малим і середнім банкам позбутися "надмірного регулювання". Зокрема, спрощені процеси торгівлі, видачі позик і регулювання капіталу для банків з обсягом активів менше 10 мільярдів доларів. Поріг обсягу активів, за якого банки підлягають ретельнішому контролю у вигляді щорічних так званих стрес-тестів з боку Федеральної резервної системи (ФРС), збільшено з 50 до 250 мільярдів доларів.

Водночас ключові елементи закону Додда-Франка про фінансову реформу, який ухвалили після кризи 2008 року, залишаться чинними для найбільших фінансових інститутів США. Йдеться насамперед про так зване "правило Волкера", що забороняє інвестиційним банкам власним коштом вести операції з акціями, ф'ючерсами та облігаціями.

Запроваджені 2010 року норми, відомі як закон Додда-Франка, обмежили діяльність банків, хедж-фондів і торгівлю похідними цінними паперами, що дозволило Сполученим Штатам швидко вийти з найглибшої економічної кризи з часів Великої депресії. Цей закон, підписаний Бараком Обамою, зокрема, зобов'язував фінансові інститути збільшити частку власного капіталу задля уникнення надмірної заборгованості.

Раніше пом'якшення правил регулювання банківського сектора схвалив Сенат, тепер його ще має затвердити президент США Дональд Трамп, який вже давно наполягав на запровадженні цих змін.