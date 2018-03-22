 Конгресмени США схвалили фінансову підтримку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Конгресмени США схвалили фінансову підтримку України

Американський Конгрес погодив виділення Україні понад 620 мільйонів доларів підтримки впродовж 2018 фіскального року. Це на 10 мільйонів більше, ніж минулоріч.

Палата представників Конгресу США схвалила фінансову підтримку України

Конгрес США схвалив проект консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік, який завершується 30 вересня. Він передбачає, зокрема, виділення 620,7 мільйона доларів на підтримку України. Про це ввечері четверга, 22 березня, повідомила прес-служба посольства України в США в соціальній мережі Facebook. Таким чином, загальний обсяг допомоги Україні цьогоріч перевищить розміри торішньої допомоги, наголошується в повідомленні українського диппредставництва в США.

Згідно з законопроектом, Пентагон отримає 200 мільйонів доларів для надання військово-технічної допомоги Україні. Ця сума на 50 мільйонів доларів перевищує аналогічні асигнування 2017 року. Кошти підуть на фінансування конкретних проектів американської підтримки Збройним силам України. Йдеться насамперед про вишкіл військовослужбовців, надання військової техніки й спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення й послуг військового призначення, логістичне забезпечення. Сюди ж належить і розвідувальна підтримка Збройних сил і сил безпеки України.

Решта 420,7 мільйона доларів американської допомоги Україні передбачені за лінією Державного департаменту США й причетних агентств визначений, що на 10 мільйонів доларів перевищує відповідні видатки 2017 року. Збільшене фінансування спрямоване на посилення підтримки України в галузі безпеки за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Задля набуття чинності консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має ще підписати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше цього місяця Європейська Комісія оголосила про плани виділити Україні ще один мільярд євро макрофінансової допомоги для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.
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