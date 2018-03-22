 Комітет Верховної Ради підтримав подання ГПУ щодо арешту Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Новини

Комітет Верховної Ради підтримав подання ГПУ щодо арешту Савченко

Рішенням регламентного комітету Верховної Ради України внесене минулого тижня подання Генпрокуратури щодо притягнення до відповідальності Надії Савченко передали до сесійної зали парламенту для розгляду по суті.

Комітет Верховної Ради підтримав подання Генпрокуратури щодо арешту Савченко

Надія Савченко у залі Ради, жовтень 2016 року

Члени регламентного комітету Верховної Ради України визнали законним та мотивованим внесене минулого тижня подання ГПУ щодо скасування недоторканості, затримання, арешт і притягнення до кримінальної відповідальності народної депутатки Надії Савченко. Відповідне рішення комітет ухвалив під час засідання у четвер, 22 березня. Тепер подання передається до сесійної зали парламенту для розгляду по суті.

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Той, хто думає, що, заарештувавши Надію Савченко, українська влада набере бали, сильно помиляється. СІЗО стане для неї ще одним політичним трампліном, вважає Сергій Руденко. (16.03.2018)

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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство має докази підготовки народною депутаткою Надією Савченко теракту у Верховній Раді. Атака начебто планувалася з мінометами, гранатами і автоматами. (15.03.2018)

Савченко, зокрема, звинувачують у підготовці терактів у Верховній Раді. Атака, за даними ГПУ, начебто планувалася з використанням мінометів, гранат і автоматів. Так само політика звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

ГПУ каже про зброю з РФ для Савченко

Під час засідання комітету генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у сприянні підготовці терактів на українській території, в тому числі проти вищого керівництва України, з метою повалення конституційного ладу. Разом із Савченко у підготовці збройного держперевороту в Україні Луценко звинувачує і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Останній до 6 травня, за рішенням суду, перебуває під арештом.

За даними генпрокурора, слідчі встановили факти передачі військовослужбовцями збройних сил РФ зброї Савченко та Рубану. Луценко навів, зокрема, прізвища та позивні російських військовослужбовців, а також українські прізвища-прикриття для їхньої роботи на територіях сепаратистів на Донбасі.

Сама Надія Савченко, котра також була присутня на засіданні, раніше рішуче відкидала звинувачення на свій бік і докази, що їх наводить слідство, називаючи їх "придуманими". "Увесь цей абсурд вони написали самі", - запевняла Савченко.

Водночас народна депутатка визнала факт своєї поїздки на підконтрольні сепаратистам райони Донбасу в листопаді 2017 року. За її словами, вона возила тоді одяг українських військовополоненим, котрі перебували на тих територіях, передає інформагенція "Українські новини".

За даними ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.
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