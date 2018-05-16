 Компост зі шкільних відходів: як діти дбають про захист довкілля (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.05.2018
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Політика й суспільство

Компост зі шкільних відходів: як діти дбають про захист довкілля (відео)

13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes.

Компост зі шкільних харчових відходів.

Успіх "Комполи" вразив урядовців, які цьогоріч вирішили надати проекту державну підтримку. І тепер до нього долучаться маже 200 шкіл, яким придбають компостери міжнародні організації. Але бажаючих більше. І засновники "Комполи" знають, як дітям самоорганізуватися.


 

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Магазин без упаковки: як це можливо (відео)

Супермаркети докладають зусиль, аби зменшити кількість пластикового сміття. Водночас окремі крамниці дозволяють собі зовсім відмовитися від пластику. Як це працює, пояснили DW у магазині органічних продуктів у Бонні. (15.05.2018)  

Як німці сміття переробляють на гроші? (відео)

Чи готові ви просто так викинути гроші? Мабуть, ні. А що зі сміттям? Люди, не сортуючи, викидають відходи, а їх можна переробити на... гроші. (30.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Брудна" проблема: що в Німеччині роблять з пластиковим сміттям (16.04.2018)  

#LocalHeroes: як активістка села енергоефективними робить (02.11.2017)  

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13-річні Нікіта Шульга і Софія-Христина Борисюк заснували проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України не викидати, а переробляти харчові відходи. Про те, як їм це вдається, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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