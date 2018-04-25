Компанії з Нідерландів потрапили під слідство через Керченський міст

У Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму. Генеральна прокуратура у Гаазі у п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що щодо цих компаній проводиться розслідування.

За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне обладнання для забивання паль Керченського мосту.

Нагадаємо, восени минулого року розслідування за такою ж підозрою почалося щодо двох нідерландських компаній.

Президент Росії Володимир Путін заявляв у березні, що Керченський міст довжиною 19 кілометрів запрацює вже влітку 2018 року.

Дивитись відео 03:14 Поділитись Як компанії з Нідерландів будували Керченський міст (12.09.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2jpRG Як компанії з Нідерландів будували Керченський міст