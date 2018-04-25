Компанія, що спричинила скандал довкола Facebook, оголосила про закриття

Сумнозвісна компанія Cambridge Analytica у середу, 2 травня, оголосила про своє банкрутство та закриття. Разом з нею закривається і фірма SCL Group, щодо якої Cambridge Analytica є дочірньою компанією. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на засновника SCL Group Найджела Оукса. Причиною є те, що внаслідок скандалу довкола витоку даних користувачів соцмережі Facebook Cambridge Analytica втратила багатьох клієнтів і була вимушена заплатити великі штрафи.

Як повідомлялося, скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження Cambridge Analytica. 4 квітня Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані десятків мільйонів Facebook-користувачів.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.