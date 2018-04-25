 Компанія, що спричинила скандал довкола Facebook, оголосила про закриття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Компанія, що спричинила скандал довкола Facebook, оголосила про закриття

Компанія Cambridge Analytica, що отримала доступ до даних десятків мільйонів користувачів Facebook, заявила про своє банкрутство та закриття. Через скандал вона втрачає клієнтів і вимушена сплатити великі штрафи.

Офіс Cambridge Analytica в Лондоні

Офіс Cambridge Analytica в Лондоні

Сумнозвісна компанія Cambridge Analytica у середу, 2 травня, оголосила про своє банкрутство та закриття. Разом з нею закривається і фірма SCL Group, щодо якої Cambridge Analytica є дочірньою компанією. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на засновника SCL Group Найджела Оукса. Причиною є те, що внаслідок скандалу довкола витоку даних користувачів соцмережі Facebook Cambridge Analytica втратила багатьох клієнтів і була вимушена заплатити великі штрафи.

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Як повідомлялося, скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження Cambridge Analytica. 4 квітня Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані десятків мільйонів Facebook-користувачів.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.
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