Коментар: Європа перетворюється на фортецю

Чи зможе тепер Анґела Меркель, після екстреного саміту з питань міграції у Брюсселі, запропонувати своєму партнеру по коаліції та міністру внутрішніх справ Німеччини Горсту Зеегоферу рішення того, як видворити біженців назад в Італію? Аж ніяк. Але якщо вона прагне знайти рішення цієї проблеми, шукати його варто на рівні двох держав. Хоча, з огляду на самовпевненість нового уряду в Італії, можна тільки побажати успіху німецькій канцлерці.

Не один і не два учасник цього саміту заявили по завершенню перемовин, що, зрештою, саміт не мав на меті врятувати Анґелу Меркель, яка стикнулася з урядовою кризою в Німеччині через проблему мігрантів. Водночас усі учасники недільної зустрічі в Брюсселі охоче скористалися цією нагодою, щоб закріпити зсув міграційній політиці праворуч.

Кращий захист зовнішніх кордонів

Розмови про кращий захист кордонів ЄС уже давно займають головне місце в дебатах на тему міграції. Частина південних кордонів Євросоюзу суходолом вже добре оснащена. Можна ще вище натягнути колючий дріт та поставити на кордонах ще більше прикордонників. Можна надати країнам-членам ЄС більше коштів, щоб їхні зусилля із захисту зовнішнього кордону стали ще ефективнішими. Європейська Комісія сподівається, що 10 000 прикордонників ЄС зможуть належним чином захистити Європу. Проте досі серед країн-членів було небагато бажаючих підкріпити цей план достатньою кількістю персоналу та грошей.

Барбара Везель

Насправді йдеться про закриття морського шляху в ЄС, який проходить через Середземне море. Італія вже звернулася до інших країн спільноти з проханням посилити патрулювання, маючи на увазі перш за все Францію - свою сусідку по Середземномор'ю. І президент Макрон у принципі підтримав італійський уряд у тому, що слід припинити практику виловлювання з води неподалік від берегів Лівії біженців, які на несправних та напівзатоплених човнах намагаються дістатися ЄС. За це повинна відповідати лівійська берегова охорона, яка задля такої місії повинна отримати ще краще спорядження та фінансування.

Права людини опиняться за бортом

Про засади морського та міжнародного права більше й мови немає. Австрійський канцлер Себастіан Курц із захопленням сприйняв французьку ініціативу. Навіть при усьому бажанні Лівію не можна назвати "безпечним притулком", але це тим часом не має значення для зацікавлених сторін. А гроші, які планують переказувати Лівії начебто на утримання мігрантів, стануть приємним подарунком для тамтешніх збройних формувань. Водночас Євросоюз не відчуває себе відповідальним за нелюдські умови в лівійських таборах для біженців - тортури, ґвалтування та вбивства. Туманне відсилання до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – оце й усе, що можна почути на запитання про те, хто за все це відповідає.

Щодо інших планів стосовно таборів для біженців за межами ЄС, - наприклад, в Албанії чи десь у Північній Африці, - то в Брюсселі їх досі обговорюють за ще щільніше зачиненими дверима. Відомо, що організація таборів має базуватися на двосторонніх, або, в кращому випадку, багатосторонніх угодах між окремими державами. Ідея в тому, щоб в такий спосіб спекатися біженців, яким буде відмовлено в наданні притулку, але з видворенням яких з ЄС назад в країни проживання виникнуть проблеми.

Популісти диктують політичний курс

Президент Франції багато говорить про відданість європейським цінностям, але першим готовий їх проігнорувати. Сотні тисяч людей прямо зараз утримуються в Лівії. Залишати їх напризволяще, коли їм загрожує жорстокість з боку збройних формувань, - це негуманно і потенційно незаконно. Про тяжкі випробування, які ці люди пережили, та причини, які спонукали їх залишити рідні домівки, ніхто й не згадує. Вони більше не люди, а лише небажані особи, яких міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні може спокійно називати "м'ясом" або "товаром", не наражаючись про цьому на обурення громадськості.

Нові популісти в Італії й надалі визначатимуть курс решти країн Євросоюзу щодо міграції. Макрон приєднається до них, оскільки не бажає давати правим екстремістам у Франції приводу для нападу на себе. Готові долучитися й праві популісти з Австрії та нова "Ліга Півдня", тобто ХСС з Баварії. Страх перед посиленням цієї осі популістів настільки великий, що більшість країн ЄС готові без заперечень і сумнівів викинути за борт права людини для мігрантів та біженців. А німецькій канцлерці Меркель залишається діяти, як в тій приказці "З вовками жити - по-вовчому вити", якщо вона хоче врятувати свою власну шкіру

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