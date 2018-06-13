 Коментар: ЧС-2018 у стерильній Росії | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 14.06.2018

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Світ

Коментар: ЧС-2018 у стерильній Росії

Нарешті в Росії з'явилася можливість здивувати світ і показати себе з кращого боку. Країна причепурилася. Красиво. Дуже красиво. Краса, що жахає, вважає Юрій Решето.

Стадіон у Санкт-Петербурзі - одному з 11 російських міст, які прийматимуть ЧС-2018 (picture-alliance/AP/D. Lovetsky)

Працівники Центру гігієни та епідеміології Свердловської області повідомляють: міські водойми у Єкатеринбурзі успішно обробили проти личинок комарів. Жодна російська комаха не повинна вкусити відвідувачів Чемпіонату світу з футболу, які прибули з Єгипту чи Уругваю в Єкатеринбург.

Московський департамент регіональної безпеки та протидії корупції повідомляє: продаж алкоголю в радіусі двох кілометрів навколо стадіонів суттєво обмежено на наступні чотири тижні. Адже футбольні фани з Німеччини та Аргентини не повинні отримати підтвердження жахливих стереотипів про постійно п’яних росіян.

Юрій Решето, керівник корпункту DW у Москві

Юрій Решето, керівник корпункту DW у Москві

І не лише про них, а й про російських жебраків, таджицьких заробітчан та опозиційно налаштовану молодь. Для цього чинності набувають особливі укази: наприклад, про заборону зборів та демонстрацій. Чи посилення міграційних правил. 

Жодного сміття в закутках, жодного графіті на стінах, жодних розбитих шибок. Натомість нова бруківка, свіжовибілені фасади, за ніч висаджені дерева. Вишукано і красиво!

У порівнянні з Нью-Йорком, Берліном чи Парижем іноземні відвідувачі справді будуть шоковані чистотою російських міст. які приймають Чемпіонат світу з футболу. Навіть більше: особливо широкими тротуарами, наново розміченими велодоріжками та порівняно дешевим таксі. Усе це має переконати туристів, якою безпечною, просунутою та відкритою до світу є сучасна Росія. Зрештою, ніхто ще не скаржився на надмірну охайність. І безпеку цінує кожен. Тож все в Росії чудово!

Футбольні фани самі по собі

От тільки шкода, що футбольні фани на особливо широких тротуарах здебільшого залишаться самі по собі, адже більшість москвичів здали свої квартири в центрі міста іноземцям та виїхали на дачі на околиці столиці. Шкода, що навряд чи хтось почує бодай один велосипедний дзвінок на велодоріжках, бо їх у Москві можна порахувати на пальцях однієї руки. Шкода, що не буде жодного вуличного життя у Санкт-Петербурзі чи в Єкатеринбургу, яким ми його знаємо з Берліна чи Мадрида. Гриль в парку? Боже борони! Обійми на лавочці? Якщо взагалі, то лише між гетеросексуалами! 

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"Хтось обов'язково зніме про це нову "Олімпію". А хтось інший обов'язково цей фільм відзначить", - Сергій Жадан, спеціально для DW. (13.06.2018)

Понад п'ять тисяч українських футбольних вболівальників мають намір відвідати матчі Чемпіонату світу з футболу 2018, що проводитиметься в РФ, наражаючись на небезпеку, попереджають правозахисники. (12.06.2018)

З нагоди футбольного чемпіонату офіційні відносини між російською державою та іноземними фанатами, які відвідують країну, дуже особливі. Принаймні в 11 містах, де відбуватимуться матчі. З 25 травня діє особливий указ міністерства внутрішніх справ, згідно з яким усі іноземці, які в’їжджають в країну, упродовж трьох днів зобов’язані з’явитися в поліцію або міграційну службу. Особисто. Приїжджі ще й мають радіти, що їм дали аж три дні: попередньо планувався лише один день для реєстрації. 

Іноземний футбольний фан, якого не цікавлять такі негативно забарвлені теми, як анексія Криму, війна на Донбасі чи отруєння Скрипалів, може легко їх уникнути. Тим же, хто хоче побачити іншу Росію, доведеться мати справу з цією надто вичепуреною, надто чистою, майже стерильною країною. Оболонка замість душі, накази замість ентузіазму - віддзеркалення поступової чистки громадського простору, яка прогресує в Росії уже багато років. 

Дедалі більше так, як в Радянському Союзі

Громадський простір, який дедалі більше нагадує давно зниклий Радянський Союз. Заснування бізнесу? Теоретично можливо, але на практиці майже нереально - надто багато бюрократії. Вільне вираження думок? В Конституції забезпечене, але в реальності карається. Душиться в зародку.   

Одна надія на звичайного росіянина Івана, який звичайного англійця Джона чи звичайного німця Отто від щирого серця запросить до себе в гості в свою справді затишну кухню, де навіть в радянські часи можна було говорити відверто і де картині на стіні можна висіти дещо криво.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

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Коментар: ЧС-2018 у стерильній Росії

Нарешті Росія може показати себе світу з кращого боку. Країна причепурилася так, що аж страшно, вважає Юрій Решето.  

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