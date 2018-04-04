Коментар: Чому Німеччина має екстрадувати Пучдемона

Коли залшити поза увагою усю істерію довкола екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона та подивитися на факти, від іміджу "політичного в'язня" та самопроголошеного мученика-борця за незалежність Каталонії залишиться не так уже й багато. Відставлений з посади Пучдемон - звичайний громадянин Іспанії, якому прокуратура у Мадриді закидає серйозні правопорушення. На нього виданий європейський ордер на арешт - за ним його і затримали у Німеччині.

Загалом подібні випадки в ЄС трапляються близько 15 тисяч разів на рік. Екстрадують, утім, лише десь половину затриманих. Відповідний відсоток у Німеччині ще нижчий. Тож за статистикою самопроголошений герой каталонської незалежності має непогані шанси не бути виданим Іспанії.

Бернд Ріґерт

Рішення - за верховним земельним судом Шлезвіг-Гольштейну. Він наразі вивчає подання щодо екстрадиції від прокуратури. Абсолютно типовий процес. Жодних підстав для паніки. Це тест на довіру до правової держави та її органів правосуддя. Звісно ж, громадянин ЄС Пучдемон може піти загальними правовими шляхами та поборотися проти своєї екстрадиції. Має на це право. Треба пам'ятати: це не винятковий випадок.

Пучдемонівські візити

Звинувачення, які висувають каталонцю, достатньо вагомі для обґрунтування екстрадиції. Адже йдеться про те, що лідер сепаратистів постане перед справделивим судом у Іспанії. Чоловік, нагадаємо, утік, сховався від правосуддя.

Звісно ж, його можна назвати боягузом. Він відсиджувався у Бельгії, покинувши напризволяще чимало своїх "сподвижників". Для будь-якого іншого підозрюваного в злочині було нормальним постати перед судом, але не для Карлеса Пучдемона?

Зв'язки ж, які налагодив Пучдемон, доволі дивні. У Бельгії він не мав нічого проти політичних залицянь з боку фламандських націоналістів та сепаратистів. У Фінляндії - гостював у геть неоднозначного депутата з Лапландії. У німецькому ув'язненні його навіть навідував співзасновник партії місцевих правопопулістів: колишній керівник "Альтернативи для Німеччини", нині ж - завсідник задніх лав Європарламенту Бернд Люке (Bernd Lucke).

Відвідини чи зустрічі з каталонцем, який оточив себе аурою невинної жертви репресії, притягають чимало уваги ЗМІ. Віддамо йому належне: вправна робота з медіа - і Пучдемон продовжує чужими руками жар загрібати.

Спритність піару і ніякого шахрайства?

Він виступав з доповідями, катався по Європі, досі називаючи себе "президентом" Каталонії та провокуючи іспанське правосуддя. Те, що європейський ордер на арешт, виданий ще до Різдва минулоріч, нещодавно оновили - не мусить його дивувати. Це навіть добре пасує його медійній виставі. Якби Пучдемон просто насолоджувався своїм "вигнанням" у Брюсселі, незабаром, всім було б до нього байдуже.

Залишається загадкою, чому зараз Ліві в Німеччині та Зелені у Європарламенті грають під його піар-дудку. Авантюрою виглядають їхні запити до уряду ФРН із закликом прямо втрутитися у винесення вердикту в справі Пучдемона. Вочевидь, Ліві та Зелені у цьому випадку не розуміють, як має функціонувати правова держава.

Пучдемон дозволив проведення незаконного референдуму, а потім усупереч конституції проголосив незалежність Каталонії. Тож він має постати перед судом там, де йому і місце, - в Іспанії. Прийняти треба буде і те, що німецьке правосуддя може вирішити, що екстрадиція неможлива. Зрештою, верховенство - за правом, а не за політичною пропагандою з того чи іншого боку.

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