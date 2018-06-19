 Коментар: ″Червона картка″ для шефа Audi | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.06.2018

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Економіка

Коментар: "Червона картка" для шефа Audi

Руперт Штадлер - перший у німецькій історії шеф автовиробника, що після арешту опинився за ґратами. Але він іще не останній: зачистка в командах топ-менеджерів лише почалася, вважає Томас Нойфельд.

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Тому, хто знає спритного і талановитого в красномовстві Руперта Штадлера, уявити собі таку ситуацію дуже важко. Штадлер, кмітливий топ-менеджер, розгублено сидить перед слідчою суддею в Мюнхені, яка зрештою вирішує помістити його до слідчого ізолятора. Причина: небезпека приховування слідів. І наразі це кульмінація фарсу. Адже досі вся німецька автомобільна промисловість так і не впоралася із завданням пролити світло на "вихлопний" скандал. Замилювали очі слідчим і громадськості останніми роками не лише Volkswagen зі своїми брендами Audi, Porsche і VW, але й Daimler та BMW. Усі вони махлювали та обдурювали, а маніпулятивне програмне забезпечення застосовується у вироблених авто і досі, через три роки після того, як "вихлопний" скандал потрапив на суд громадськості. Як же ж це нерозумно! Лише через це топ-менеджерам на часі піти зі своїх позицій.

Нічого не бачив, нічого не чув?

Так, ці чоловіки підняли німецьку автомобільну промисловість на першу сходинку по всьому світу, створили добре оплачувані робочі місця та демонстрували рекордні прибутки, але цього недостатньо, аби мати карт-бланш. Особисто, повторюють уже в Н-ний раз менеджери, вони не знали про "дії", що відбуваються у відділах розробки авто. Але я вже роками питаю себе: хто ж тоді, зрештою, керує цими підприємствами та хто - несе відповідальність?

Оглядач DW Томас Нойфельд

Оглядач DW Томас Нойфельд

Приклад концерну Volkswagen демонструє якість "самоконтролю" цієї гвардії менеджерів. Після (недобровільної) відставки (колишнього шефа Volkswagen. - Ред.) Мартіна Вінтеркорна (Martin Winterkorn) його посаду обійняв тодішній шеф Porsche Маттіас Мюллер (Matthias Müller), якого, у свою чергу, замінив тодішній шеф бренду VW Герберт Діс (Herbert Dies). Проти всіх трьох досі тривають слідчі дії у справі про маніпуляції на ринку або шахрайство. Ах так, іще ж є головний наглядач найбільшого автовиробника в світі Ганс-Дітер Петч (Hans-Dieter Pötsch), який колись обіймав посаду фінансового директора концерну Volkswagen. Проти нього прокуратура теж проводить слідчі дії, як же ж інакше.

Відпустка лише вдома

Уже сьогодні багато хто з німечких автомобільних менеджерів мусять недобровільно проводити свою відпустку між Балтійським морем та Альпами. А перед відрядженнями у далекий закордон майже щоразу у відповідних органах запрошують довідку про відсутність підстав для заборони виїзду підозрюваних із батьківщини: настільки великою є небезпека арешту під час перетину німецького кордону.

Позаяк риба гниє з голови, автобосам нарешті настав час вирішувати про відповідні наслідки скандалу. Потрібно викладати правду. Арешт Руперта Шталера та кількамільярний штраф, який минулого тижня виписали Volkswagen, демонструють: після двох років слідчий дій прокурори, очевидно, вже назбирали досить компромату. Питання лише в тому, хто наступний!

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

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  • Audi RS7 Sportback

    Які авто крадуть у Німеччині найчастіше

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  • Mercedes-Benz E 220 CDI

    Які авто крадуть у Німеччині найчастіше

    Mercedes

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    Які авто крадуть у Німеччині найчастіше

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  • Гамбург

    Які авто крадуть у Німеччині найчастіше

    Гамбург

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    Автор: Сергій Гуща, Володимир Медяний


DW.COM

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