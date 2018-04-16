 Коментар: Хресна хода Петра Порошенка | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.04.2018
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Україна

Коментар: Хресна хода Петра Порошенка

Президент Порошенко хоче увійти в історію України. Через 100 років не згадають про цукерки Roshen, а отримання автокефалії УПЦ, якщо це трапиться, запам'ятають назавжди, вважає Сергій Руденко.

Хресна хода парафіян УПЦ КП 28 липня 2016 року

Хресна хода парафіян УПЦ КП 28 липня 2016 року

Президент України Петро Порошенко оголосив про те, що збирається звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томас щодо Української помісної православної церкви. За словами глави держави, рішення про автономію може бути ухвалене вже в 2018 році. І хоча оптимізм, який випромінює Порошенко, сьогодні більше схожий на передвиборний піар, Київ дав чітко зрозуміти і Москві, і Стамбулу: Україна готова поборотися за свою автокефальну церкву. Її поява змінить православний світ і обмежить вплив Російської православної церкви (РПЦ) у світі.

Розкол між церквами

На сьогоднішній день в Україні існує кілька православних церков, найбільші з них - Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Перша - канонічно невизнана, вона утворилася 1992 року і має сьогодні велику підтримку серед українців. Друга - частина РПЦ і сприймається багатьма в Україні як один з інструментів впливу Кремля на ситуацію в країні. Між представниками цих двох церков згоди немає. Священики УПЦ МП вважають служителів УПЦ КП розкольниками, а ті у відповідь називають їх агентами ворожої держави.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Досі всі спроби об'єднатися і створити єдину церкву були безуспішними. Хоча у вересні 2009 року ще за митрополита УПЦ МП Володимира цей процес почав набирати обертів. Однак смерть Володимира в липні 2014 року і інтриги за участю олігарха Вадима Новинського завадили об'єднанню. Московська церква не хотіла цього. А Генпрокуратура України вважає, що Новинський намагався вчинити переворот в церкві і перешкодити створенню єдиної православної церкви.

З початком конфлікту на Донбасі прірва між УПЦ МП і УПЦ КП ще більш поглибилася. УПЦ КП українці стали довіряти більше. Відсутність канонічності зараз не заважає парафіянам ходити до храмів УПЦ КП. Що свідчить про те, що справжню церкву створюють парафіяни, а не лише Томас Синоду Вселенського патріархату. 

Шляхом президента Ющенка

Протягом 27 років української незалежності політики різних рівнів неодноразово публічно артикулювали необхідність створення своєї автокефальної православної церкви. Але далі розмов справа не йшла. Вперше на найвищому державному рівні про єдину українську помісну церкву заявив президент Віктор Ющенко десять років тому. Тодішній глава держави кілька разів зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм, а в політичних кулуарах навіть подейкували, що на чолі нової церкви може стати рідний брат Ющенка - Петро.

Однак всі намагання Віктора Ющенка так і залишилися нереалізованими. Чи то Віктор Андрійович не був настільки наполегливим, чи то лобі Російської православної церкви виявилося сильнішим - точно сказати важко. Але факт залишається фактом: перша спроба офіційного Києва почати створення автокефальної церкви виявилася невдалою. Друга спроба була зроблена вже після Революції гідності.

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Треба сказати, що нинішній президент України - парафіянин УПЦ МП. Але це не завадило йому виступити із заявою про намір отримати автокефалію для української помісної церкви. За словами Порошенка, його підтримали в УПЦ КП, Українській автокефальній православній церкві та частина представників УПЦ МП. Справа - за підтримкою Вселенського патріарха і Синоду Вселенського патріархату. Хоча при цьому президент України, звичайно ж, лукавить, не називаючи ще одну структуру, без якої єдиної православної церкви в країні не буде - Російську православну церкву. Але до останньої, схоже, ніхто в Україні поки і не збирається звертатися.

Навіщо автокефалія Порошенку?

Озвучений Петром Порошенком намір отримати автокефалію для єдиної Української православної церкви, поза всяким сумнівом, є хорошим піар-ходом. Попереду - виборча кампанія. Петро Олексійович вже встиг заявити, що він - президент миру, а не війни. І в цей образ добре вписуються дії політика, який думає не лише про державу, а й про церкву, яка, до речі, в Україні відокремлена від держави. Заявлена ​​Порошенком мета, можливо, і звучить як щось недосяжне, але вона - стратегічно важлива для майбутнього української держави.

Цілком очевидно, що надання автокефалії Українській православній церкві поставить дуже багато питань. Одне з них - в якому статусі і на яких правах в українській державі повинна функціонувати філія РПЦ - УПЦ МП. Для Російської православної церкви Україна - важлива територія і хороший прихід. Очевидно, що Москва всіляко противитиметься автономії української церкви.

Принаймні перша реакція УПЦ МП на ініціативу про автокефалію виявилася досить стриманою. Але Порошенко вже відкрив ящик Пандори. У Києві в будь-якому випадку - отримає українська православна церква автономію чи ні - змушені будуть щось вирішувати з УПЦ МП. Інакше це може зробити вулиця.

Реалізація ініціативи, яку озвучив Порошенко, в перспективі матиме дуже серйозні наслідки не лише для України, але і для всього православного світу. Поява єдиної сильної православної церкви в Україні послабить вплив РПЦ. І не лише в українській державі, але і в Європі. Порошенко дуже хоче увійти в українську історію. І, можливо, у нього це вийде. Через сто-двісті років навряд чи хтось згадуватиме про цукерки президентської фабрики Roshen, а ось про отриману автокефалію Українською православною церквою пам'ятатимуть завжди.

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом.
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