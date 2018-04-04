 Коментар: Туреччина посилює залежність від Москви | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2018
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Економіка

Коментар: Туреччина посилює залежність від Москви

Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. За нею - чітка ціль Москви щодо Туречинни, вважає оглядач FAZ Райнер Германн.

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган давно знають один одного

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган давно знають один одного

В Анкарі на зустрічі лідерів Туреччини, Росії та Ірану війна у Сирії опинилася на другому плані. Президенти Ердоган та Путін паралельно зміцнювали відносин двох країн - а отже, і збільшення залежності Туреччини від Росії. За кілька днів перед тим стало ясно, що Туреччина - одна з небагатьох країн-членів НАТО, хто не підтримав акцію солідарності проти Росії після отруєння подвійного агента Скрипаля. Анкара і не подумала б висилати через це російських дипломатів.

Як виманити Туреччину з НАТО

А відносини ж Анкари і Москви дедалі міцніші. Туреччина - перша країна НАТО, яка встановить російські протиракетні системи С-400. Планується, що перша поставка відбудеться вже в липні 2019 року. Ба більше: Туреччина - перша країна НАТО, де Росія будує атомну електростанцію.

Германн Райнер

Германн Райнер

Закупівля російських С-400 може призвести до того, що США незабаром припинять постачати Туреччині бойові літаки. АЕС Akkuyu посилить залежність Анкари від Москви ще й тому, що лише Росія може постачати необхідне для енергоблоків паливо. 

Російська держкорпорація "Росатом" будуватиме Akkuyu, а після опікуватиметься й обслуговуванням. Для президента Реджепа Таїпа Ердогана це настільки важливо, що він пообіцяв закуповувати вироблений струм втричі дорожче, ніж в середньому по світу. Непоганий ґешефт для "Росатому". Він наразі будує 34 АЕС у 12 країнах. Турецька ж - найважливіша для політики президента Путіна, позаяк він крок за крок намагається виманити Туреччину з НАТО. Він навіть особисто прибув, щоб разом із Ердоганом урочисто запустити будівництво Akkuyu.

Важіль росіян

Утім, в Ердогана є і свої аргументи: потреба в електриці в Туреччині щороку зростає на дев'ять відсотків, сама ж країна здатна покрити її на 26 відсотків. Поки ж Європа прагне зменшити свою енергетичну залежність від РФ, Туреччина її збільшує. Тут варто згадати і зведення газогону з Росії до Туреччини, "Турецький потік". Путін в Анкарі наголосив, що це посилить енергетичну безпеку в регіоні. Але ж посилить і важіль росіян, яким Путін тиснутиме на своїх дрібніших партнерів.

Цей коментар виражає особисту думку автора. Вона може не збігатися із думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

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