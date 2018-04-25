 Коментар: Тримаючись за руки на нічийній землі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.04.2018
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Світ

Коментар: Тримаючись за руки на нічийній землі

Братні корейські республіки демонструють полюбовне зближення. Завершення доби відсутності діалогу між сторонами важливіше за будь-які домовленості, вважає Александер Фройнд.

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Вони походять з абсолютно різних світів: з півдня - дещо "сіренький" правник у галузі захисту прав людини Мун Чже Ін, з півночі - предмет тривоги і неспокою у міжнародній політиці Кім Чен Ин. Мун - прагматичний будівник мостів, Кім Чен Ин - провокативний "ракетний чоловічок".

Південнокорейський президент, який свого часу утік з Півночі й усе життя бореться за демократію, зустрівся з тираном у третьому поколінні, якому вклоняються, наче богові, і якого насамперед цікавить виживання його династії.

Утім, незважаючи на всі розбіжності, крига між двома корейцями швидко скресла. Обидва лідери тепло привіталися, зустрічаючись на нічийній землі. Уперше лідер Північної Кореї ступив на південнокорейську землю. Тримаючись за руки, вони спонтанно ще раз перетнули демаркаційну лінію, яка відтепер "буде символом не розділу, а миру", сказав Мун. А неприступний лідер з Пхеньяна теж демонстративно розслабився, широко посміхався в об'єктив камер журналістів з цілого світу, погладжував дітей з квітами та жартував із сестрою, яка завжди його супроводжує, про обіднє меню із делікатесами з обох Корей.

Кінець мовчанки

Ця зустріч - справді історичний момент. Навіть три тисячі журналістів з цілого світу спонтанно зааплодували, коли державні лідери зустрілись несподівано дружньо. 

Александер Фройнд

Оглядач DW, експерт з питань Азії Александер Фройнд

Від зустрічі, що має покласти край мовчанці останніх років, дуже високі очікування. Можливо, навіть занадто високі. Південна Корея сподівається замінити досі чинні домовленості про припинення вогню мирною угодою, домогтися, як і США, денуклеаризації Північної Кореї та вибудувати надійні добрі відносини між двома братніми державами. Північна Корея прагне бути визнаною атомною державою, а також хоче економічної допомоги, зважаючи на посилені санкції, які завдають сильного удару по надзвичайно бідній країні.

Обидві сторони одноголосно погодилися утримуватися від взаємних провокацій, у майбутньому регулярно зустрічатися по обидва боки кордону та відновити залізничне сполучення між двома Кореями. Згодом мають з'явитися й інші жести зі зміцнення довіри.

Звісно, попри всю доброзичливість, скептицизм і досі присутній, адже на перші два міжкорейські саміти 2000 та 2007 років також покладали великі надії. І тоді, як і нині, обидві країни-суперниці теж домовилися про заходи зі зміцнення довіри. Розділені родини знову змогли побачити своїх рідних, було також засновано спільний економічний центр Кесон.

Однак ейфорія швидко минула, а діалог припинився після того, як Північ почала просувати свої атомні амбіції.

Більш успішні за попередників

А тому дивовижним є не тільки той факт, що нинішній саміт узагалі відбувся, але й те, що він пройшов у такій привітній атмосфері. Лише за рік на посаді соціально-ліберальний президент Мун, проводячи політику розрядки напруженості, досягнув більшого, ніж два його консервативні попередники.

Кім, у свою чергу, з ризикованою атомною та ракетною програмою теж досяг більшого, ніж його батько та дід - визнання Північної Кореї серйозною загрозою. Ну і, зрештою, Кім може на рівних вести переговори з найзапеклішим ворогом - США. Зустріч між Кімом і американським президентом Трампом має відбутися десь за місяць. Лише кілька тижнів тому цього було й годі собі уявити.

Міжкорейський саміт відновив діалог та послабив напруження кількох останніх місяців. Президентові Трампу радять продовжувати йти цим шляхом. Від прямих переговорів користі точно більше, ніж від гнівних дописів у Twitter. Крок за кроком усі сторони можуть спробувати відновити втрачену довіру та досягти мирного рішення. І якщо це вдасться, Трамп теж стане успішнішим за усіх своїх попередників.

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом.
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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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