Коментар: Так можна контролювати Facebook | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2018

Уявіть собі, що ви прибулець з космосу, який випадково натрапив на висвітлення в ефірі американського телебачення останнього скандалу довкола Facebook. Може скластися враження, що ідеться про саме лише падіння біржових курсів акцій.

Засновник компанії Марк Цукерберг, що розробляв ідею ще в студентському гуртожитку, зазнав тепер значних збитків. Минулого понеділка ринкова вартість Facebook тимчасово впала на 50 мільярдів доларів. Це по тисячі доларів на кожного із 50 мільйонів користувачів, чиї особисті дані були викрадені британською фірмою Cambridge Analytica і були використані для несанкціонованого ведення психологічних воєн у мережі. Особисто Цукерберг унаслідок скандалу втратив 6 мільярдів доларів.

Такібідолахи, що аж сльози накочуються

Мене особисто не дуже турбує те, що Facebook застосовує тактику стеження, якій би позаздрили усі спецслужби, для постійного зміцнення своєї привабливості для рекламодавців. Мені також байдуже те, що щомісяця понад два мільярди активних користувачів Facebook діляться з цілим світом подробицями свого життя - це їхній вибір. Так само, як наркозалежні у своїх бідах не можуть винити лише дилерів, так само і користувачі не можуть покладати всю провину тільки на Facebook. Кожне несанкціоноване заволодіння персональними даними починається ще на етапі входу користувача в систему, навіть якщо використовується VPN.

Економічний оглядач DW Зульфікар Аббані

Так, знаю, мені слід припинити зверхньо про це говорити. Але ж, даруйте, можу собі таку критику дозволити, бо я сам Facebook не користуюсь. Певніше сказати, обліковий запис я маю, але суто для робочих цілей і не більше. Взагалі, навіть на самому початку популярності цієї соцмережі, ніколи не розумів цього "хайпу", коли навіть деякі колеги-журналісти запізнювалися на ефір до студії, бо ж були зайняті оновленнями статусу у Facebook.

Але мушу визнати, що про мене, свідомого "не-користувача" Facebook і так знає надзвичайно багато. Колективний розум, або його відсутність, може багато повідати.

У підсумку не слід драматизувати і випадок і з Cambridge Analytica. Для того, щоби скласти докладні профілі користувачів у цілому світі не треба масштабного аналізу даних, алгоритмів та штучного інтелекту. Достатньо пари очей та трохи людського розуму.

Добровільна відмова від приватності

А саме тут і собака заритий: ми добровільно позбулися свого розуму, передавши ключ від наших сердець та розуму банді дуже кмітливих розбійників та шахраїв. Переважно вони грають за правилами, хоча й ними самими встановленими. Але ж ми очікуємо того, що безсилі уряди держав контролюватимуть цей ринок. Інколи я себе запитую, чи уряди взагалі зацікавлені у тому, щоби займатися регуляцією діяльності технологічних гігантів.

І все ж британський та американський парламент тепер таки викликали Цукерберга "на килим", аби вимагати пояснень, як сталося, що його фірма надала "оманливі" свідчення щодо безпеки особистих даних користувачів. Нарешті трохи сили? Здається, що так. Скажімо, Цукерберг можливо удостоїть Лондон та Вашингтон своєю присутністю. Але що стане йому на заваді надати ще порцію "оманливих" свідчень? Здається, роздратування громадськості міцно сплелося із ДНК-кодами соціальних мереж. Спробуйте-но відшукати кнопку видалення вашого облікового запису на Facebook чи в іншій соцмережі. Тоді зрозумієте, до чого я веду.

Більше того, це звична практика цих концернів. Варто тільки поглянути на скандал із оподаткуванням техногігантів. Чи вдалося якомусь з урядів вирішити цю проблему? Ні!

Існує лише одна можливість покласти край контролю Facebook над вашим життям та персональними даними: слід таки відшукати добре заховану кнопку видалення облікового запису. Онлайн-ресурс "The Verge" опублікував докладну інструкцію як це зробити. Вони радять, зокрема, спочатку зберегти усі наявні дані. Таку можливість можна знайти у налаштуваннях вашої анкети. А далі вже її видалити. Головне після цього ніколи вже повторно не заходити, інакше ваш обліковий запис знову стає активним. Замість цього, краще потіште себе чимось приємним в оффлайні.