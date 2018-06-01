 Коментар: США сприяють розколу Євросоюзу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.06.2018

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Європа

Коментар: США сприяють розколу Євросоюзу

Новий посол США у Німеччині у незвично недипломатичному стилі втручається у справи Євросоюзу і цим провокує скандал. І все ж обурюватися було б поганою відповіддю, каже головна редакторка DW Інес Поль.

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вже не вперше відзначився недипломатичними заявами

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вже не вперше відзначився недипломатичними заявами

Німеччина обурена. Уже за кілька годин після публікації інтерв'ю посла США у ФРН Річарда Гренелла з'явились заклики вислати його з країни. Причина: у розмові з американською правопопулістською платформою Breitbart London представник Трампа заявив, що європейські еліти диктують виборцям свою волю, а тому він прагне посилювати консерваторів у ЄС, які виступають проти еліт. Пасажі інтерв'ю, в яких ідеться про "більшість, яка мовчить", де критикується чинна політика щодо біженців та взагалі відірваність еліт від реальності, він міг би повторити на заходах правоконсервативної "Альтернативи для Німеччини" - аплодисменти йому були б забезпечені. При цьому Гренелл уже не вперше відкритим текстом втручається у внутрішні справи Німеччини. Щойно вступивши на дипломатичну посаду, він закликав німецькі фірми відмовитись від бізнесу з Іраном. Його мотив - трансатлантична суперечка щодо ядерної угоди з Іраном.

Нечуваневтручання у внутрішні справи

Та й справді, раніше неможливо було собі уявити, щоб посол так відверто втручався в політику країни, в котру його направили. Досі завданням посла було радше пояснювати позицію власної країни, прокладати символічні мости та залагоджувати конфлікти. Але ті, хто зараз дратується та дивується, що посол США Гренелл геть по-іншому розуміє свої повноваження, і досі не збагнули, що з приходом у Білий дім такого президента, як нинішній, там все змінилося. Іншою стала й робота дипломатів.

Трамп є бізнесмен, котрий вийшов із шоу-бізнесу й саме тут пережив свій найбільший успіх. Його розуміння політики - не "мистецтво можливого", як колись висловився перший рейхсканцлер Отто фон Бісмарк. Як і для будь-якого популіста, для Трампа та його команди значення має лише якомога більший ефект. Тож коли посол США Гренелл говорить про ланцюгову міграцію у Німеччині та водночас вихваляє австрійського канцлера Себастіана Курца, який дотримується жорсткої лінії в цьому плані, то дипломат добре знає, що робить. Таким чином він хоче підбадьорити в Європі ті сили, котрі, так само як і Трамп, бажають кинути виклик наявному на сьогодні порядку. Це своє інтерв’ю він адресував право-націоналістичним главам держав та урядів, приміром, у Польщі та Угорщині. Тобто тим, хто сумнівається в Європі в її нинішній формі.

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

Інес Поль, головна редакторка DW

Робота на ослаблення солідарності ЄС

При цьому Гренелл - як і його шеф у власній країні - використовує в своїх цілях не лише страхи людей. Він також користується слабкими місцями у системі для того, щоб проповідувати новий порядок на старому континенті. Порядок, що має ослабити ЄС і допомогти в першу чергу Америці.
Цій стратегії ослаблення ЄС не допоможуть протидіяти ані різкі заяви, ані стурбованість, ані заклики до відставки. В цьому змаганні, хто гучніший, завжди перемагатиме Трамп. Німеччині з її європейськими партнерами не залишається нічого іншого, ніж визнати, що покладатися на Дональда Трампа вже не можна. Він не лише погрожує Європі торговою війною, а й навіть використовує свого європейського топ-дипломата, щоб прискорити розкол Євросоюзу.

Відповідь на цю нову форму трансатлантичної поведінки може бути лише одна - це чітка європейська угода про майбутнє. Угода, в якій би знайшлось місце не лише великими, а й маленьким країнам. Як це не гірко, але колишній союзник США перетворився на загрозу, що підживлює розкол. Після цього інтерв‘ю у цьому не залишилось жодних сумнівів.

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