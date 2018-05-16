 Коментар: Стоп-кран від президента Італії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.05.2018

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Європа

Коментар: Стоп-кран від президента Італії

У професора Конте не склалось з урядуванням в Італії. Маріонетковий кандидат у прем'єри викинув білий рушник швидше, ніж очікувалось. Тепер Італії загрожує хаос, пише Бернд Ріґерт.

Президент Серджо Маттарелла

Президент Серджо Маттарелла

Політичні оглядачі в Італії прогнозували недовге життя - можливо, близько року - першому популістському уряду в цій четвертій найбільшій країні в ЄС. Але той факт, що це трапилось так швидко і висунутий у прем'єри Джузеппе Конте здався за якихось п'ять днів, викликає здивування. Президент країни Серджо Маттарелла задіяв стоп-кран, оскільки праворадикальна партія "Ліга Півночі", яка є молодшим партнером по коаліції, наполягала на затвердженні міністром фінансів противника євро Паоло Савону. Маттарелла відхилив цю абсурдну пропозицію. Кандидат у міністри фінансів, 81-річний  Савона називав Німеччину головною причиною слабкого економічного зростання Італії та порівнював євро з окупацією його країни Німеччиною за часів Гітлера.

Бернд Ріґерт

Бернд Ріґерт

У цій ситуації президент країни повівся мужньо, заблокував створення популістського уряду і тим самим, ймовірно, пішов на ризик наразитись на процедуру імпічменту з боку популістської більшості у парламенті. Маттарелла заявив, що не міг вчинити по-іншому. За його словами, він зобов'язаний був врятувати Італію, оскільки безвідповідальна політика, яку цілком прогнозовано проводив би уряд коаліції популістів, поставила би під загрозу банківські вклади та фінансову стабільність Італії. При цьому президент країни може апелювати до італійської конституції, яка чітко захищає права італійських вкладників. Маттарелла також пояснив своє рішення нервовою реакцією фінансових ринків. Для Італії останніми тижнями стає все дорожчим розраховуватись зі своїми чималими зовнішніми боргами.

Все, що завгодно, крім невмілого урядування популістів

Але що буде тепер? Хаос, конституційна криза чи дострокові вибори? Розлючена реакція обох коаліційних партнерів, "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі", змушують скоріше побоюватись хаосу. Лідер "Ліги" Сальвіні підозрює Німеччину та Францію у змові. Лідер "Руху п'яти зірок" Ді Майо, вочевидь, думає, що Маттареллою керує Євросоюз. Обидва ствердження в однаковій мірі є абсурдними, але вони демонструють, якими є погляди обох політичних сил. Маттарелла закликав парламент призначити дострокові вибори. Він може розпустити його у разі такої необхідності. Президент країни також міг би призначити технократа перехідним прем'єром. У понеділок він проводить зустріч з ймовірним кандидатом на цю посаду - економістом Карло Коттареллі, який працював у Міжнародному валютному фонді у Вашингтоні.

Європейський Союз сподівається, що ситуація в Італії скоро вляжеться. Адже перехідний прем'єр чи перевибори є кращими варіантами, ніж популістський уряд, який з усією силою виступив би проти правил ЄС. "Рух п'яти зірок" та "Ліга", зробивши цю невдалу спробу поставити прем'єром-маріонеткою політичного новачка, показали, що вони не здатні керувати країною. Проблема лише у тому, що понад 50 відсотків розчарованих італійців проголосували за популістів. Чи змінилось би це, якби відбулись нові вибори?

DW.COM

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Цілком вірогідно, що ні. Хіба що за лаштунками вже готується Сильвіо Берлусконі. Досвідчений політичний гравець з консервативного табору може знову здобути владу. Він міг би зі своєю консервативною партією Forza Italia отримати більше голосів за "Лігу". Ну і не забуваймо про соціал-демократів, які до останніх виборів були керівною політичною силою в країні. Їм слід обов'язково відмовитись від ролі ображених переможених на виборах та принаймні бути готовими до коаліційних переговорів з протестним "Рухом п'яти зірок".

Ситуація в Італії залишається напруженою. Брюссель затамував подих, оскільки довгого періоду невизначеності не уникнути. Масштабні ініціативи ЄС та бюджетні переговори, на жаль, повинні зачекати.

 

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Докладно

Президент Серджо Маттарелла

Стоп-кран від президента Італії

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