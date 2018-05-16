 Коментар: Саміт Кіма й Трампа - відмова від зустрічі після помилкових оцінок | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Коментар: Саміт Кіма й Трампа - відмова від зустрічі після помилкових оцінок

Скасування саміту з північнокорейським можновладцем Кімом допомогло Трампу уникнути прикрої невдачі. Але стратегія США, спрямована на все або нічого, завела американців у глухий кут, вважає Маттіас фон Гайн.

Саміт Трампа й Кіма - скасування після помилок в оцінках

Дональд Трамп (л.) скасував довгоочікувану зустріч із Кім Чен Ином

Отже, поки що Дональду Трампу Нобелівської премії миру не бачити. Головний ділок скасував саміт з північнокорейським можновладцем Кім Чен Ином. Пікантний момент: це сталося за кілька годин після того, як Пхеньян підірвав свій ядерний полігон - незважаючи на весь скепсис, все ж таки позитивний жест.

Але зовсім несподіваною така відмова не є. Тональність спілкування між двома сторонами в останні тижні стала жорсткішою. І все дедалі виразніше говорило про те, що від зустрічі в Сінгапурі не слід очікувати якихось конкретних результатів, крім приємної для Кім Чен Ина фотосесії.

Від самого початку американська адміністрація переоцінила готовність Північної Кореї йти на поступки. Радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон чітко сформулював вимоги: лише повне й безповоротне атомне роззброєння буде нагороджене послабленням економічних санкцій. Переговірна стратегія за принципом: усе або нічого.

Оглядач DW Маттіас фон Гайн

Оглядач DW Маттіас фон Гайн

Нічого тут не покращили й нагадування Болтона, а пізніше й віце-президента США Майка Пенса про "лівійську модель". З точки зору Північної Кореї - це була однозначна погроза. Відмова від своєї ядерної програми так і не захистила лівійського диктатора Каддафі - 2011 року його було повалено з військовою допомогою Заходу і, врешті-решт, вбито.  

Помилково Вашингтон сподівався, що примусити Північну Корею сісти за стіл переговорів вдасться за допомогою санкцій та військових погроз. Усе сталося навпаки: з північнокорейської точки зору сенс розпочинати переговори з'явився лише тоді, коли її впевненість у собі була підкріплена атомною зброєю та міжконтинентальними ракетами, тобто - вести переговори з позиції відносної сили.

Зиск від саміту мав би передусім Кім

Звичайно, зустріч з Трампом була б для північнокорейського диктатора величезним успіхом. У комуністичній династії Кімів ще його дід та батько домагалися прямих переговорів із США. І от тепер стрибок з максимальної міжнародної ізоляції відразу за стіл переговорів з американським президентом неймовірно підняв би престиж Кіма. Тим більше, якби він справді привіз із Сінгапура в Пхеньян конкретні результати у формі полегшення санкцій та надання економічної допомоги. Але чи випустив би він з рук в обмін на це саме ті важелі, котрі забезпечують виживання династії Кімів? Навряд чи.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп направив лідеру КНДР Кім Чен Ину листа, в якому скасував їхню заплановану зустріч. Причиною він назвав "ворожнечу" з боку Північної Кореї. (24.05.2018)

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні. (25.05.2018)

Тим більше за умов, коли на американців та їхні обіцянки покладатися не можна. І тут варто згадати не лише "лівійську модель", але й передусім відмова від домовленостей щодо ядерної угоди з Іраном, про що було заявлено два тижні тому. Внаслідок цього сумніви стосовно надійності Вашингтона, які й без того існували, зросли ще більше.

Ще не новий льодовиковий період

Отже, сподівання на мирну угоду, яка б замінила перемир'я на Корейському півострові, що триває вже понад шість десятиліть, поки що не виправдалися. Але повністю втрачати надію не варто. Впадає в око те, що Північна Корея досі уникала нападків безпосередньо на Дональда Трампа. А зміст листа з Білого дому про скасування саміту залишив відкритим вікно для порозуміння. Не слід забувати: ще минулої осені - після серії північнокорейських випробувань міжконтинентальних ракет, з одного боку, та американських погроз з іншого - Корейський півострів, здавалося, перебував на порозі руйнівної війни. Але потім: заспокійлива риторика в новорічному зверненні Кіма, участь Північної Кореї в Зимових Олімпійських іграх, саміт з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і, врешті-решт, оголошення про зустріч Кім та Трампа в Сінгапурі.

Залишається сподіватись, що на зміну відлизі знову не прийде небезпечний льодовиковий період. Тепер настав час, аби дипломати з обох сторін розпочали роботу над зведенням міцного й реалістичного фундаменту для зустрічі Кіма та Трампа. Зі своєю ж стратегією "все або нічого" США досягнуть лише: нічого.

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом.

Також за темою

USA Nordkorea - Donald Trump und Kim Jong Un - TV

КНДР і надалі готова до переговорів зі США 25.05.2018

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні.

Nordkorea Abbau von Atomtestgelände Punggye-ri

КНДР дозволила південнокорейським журналістам бути на ліквідації ядерного полігона 23.05.2018

Північна Корея прийняла список з іменами восьми представників південнокорейських ЗМІ, котрі на місці повідомлятимуть про закриття ядерного об'єкта, заявили в Сеулі.

USA Nordkorea - Donald Trump und Kim Jong Un - TV

Після знищення ядерного полігона у КНДР Трамп скасував зустріч з Кімом 24.05.2018

Президент США Дональд Трамп направив лідеру КНДР Кім Чен Ину листа, в якому скасував їхню заплановану зустріч. Причиною він назвав "ворожнечу" з боку Північної Кореї.

Докладно

Ukraine Kiew Diskussion Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ukraine mit der neuen Bundesregierung (DW/A. Magazova)

Газогін як соринка в оці

Наскільки емоційно сприймається українцями "Північний потік", довелося відчути на собі послу Ернсту Райхелю. 

США вже роками переживають бум видобутку сланцевого газу

Як США намагається відтіснити Росію з ринку газу ЄС

Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  