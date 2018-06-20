Коментар: Поцілунок - це домагання. Прийміть це як факт

У центрі Москви, під час прямого ефіру, присвяченого чемпіонату світу з футболу, журналістку DW обійняв і поцілував незнайомий чоловік. Дівчина сприйняла це як сексуальне домагання. А коментатори в інтернеті, як і більшість моїх знайомих, вважають перебільшенням так називати "жартівливий жест". Нічого ж особливого не сталося.

Для пострадянського суспільства це, і справді, нічим не примітний випадок. Серед моїх подруг немає жодної, якій не клав би руку на коліно інструктор з водіння, до якої нав'язливо не притискались би в метро, ​​чи не приставали б старшокласники, викладачі або навіть начальники. На цьому тлі поцілунок незнайомця - дійсно не особливо видатний випадок.

Катерина Крижановська

Сексуальні домагання різного масштабу

Сексуальні домагання - це не тільки грубі чіпляння або спроби зґвалтування. Так, поцілунок на вулиці не співставний з діями голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Але якщо хтось украв у вас гаманець, це ж теж не порівняти з крадіжкою мільйонів з держбюджету. Красти при цьому все одно не можна. Чому ж чіпляння меншого масштабу - це вважається в порядку?

Мені кажуть: "Чоловік не мав на увазі нічого поганого". Очевидно, не мав. Ми як і раніше живемо в суспільстві, де вважається, що подібні жарти повинні сприйматися як лестощі - і часто так і сприймаються, причому як чоловіками, так і жінками. Як написали в коментарях у Twitter до статті DW про інцидент у Москві - журналістка повинна радіти, що її нарешті справжній "мужик" поцілував.

У випадках такого роду мова йде про зловживання силою. Фізичною - не всі можуть дати відсіч великому чоловікові - або моральною, коли жертва залежить від свого кривдника - начальника, професора, батька. Інакше чому ніхто не порушує особисті межі якихось хлопців з повітряно-десантних військ?

Я не хочу, щоб мене обіймав, притискав до себе, цілував незнайомий чоловік. І мені все одно, чи це жарт, парі з друзями або своєрідний комплімент моїй зовнішності. Я маю право не вдавати, що все в порядку, і не слухати ніяких виправдань. І не розумію, чому це так складно зрозуміти і прийняти.

Автор: Катерина Крижановська, оглядачка DW.

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