Коментар: Переїзд фонду Сороса з Угорщини - піррова перемога Орбана

Формально це просто переїзд. Але фактично це європейська подія з великим символічним значенням. У певному сенсі - навіть велика риска в посткомуністичній історії Центральної та Південно-Східної Європі: Фундація "Відкрите суспільство" (ФВС) до кінця серпня закриє свою європейську штаб-квартиру в Будапешті та переїде до Берліна. Причина - "репресивна політична та законодавча атмосфера в Угорщині", повідомило керівництво фонду у вівторок, 15 травня, в Нью-Йорку.

Таким чином, ціла ера тривалістю в понад 30 років завершується там, де вона колись почалася - в Будапешті. Американський мільярдер Джордж Сорос ще 1984 року почав підтримувати у своєму рідному місті, столиці Угорщини, опозиціонерів-антикомуністів. Тепер же Сорос та співробітники його фонду більше не бачать сенсу надалі залишатися в Угорщині. Можна це переформулювати й таким чином: ідея відкритого суспільства в Угорщині тимчасово провалилася. І не лише там - більшість країн регіону йде схожим шляхом.

Суперечлива персона

Джордж Сорос упродовж десятиліть є вкрай суперечливою постаттю. І дійсно, його діяльність як біржового спекулянта можна критикувати. Але ця критика стосувалася б у цьому разі всієї системи неприборканого фінансового капіталізму. Сорос навіть сам неодноразово виступав за суворі правила для фінансових ринків. Тож що йому принаймні точно можна закинути, так це непослідовність. Адже він досі заробляє гроші в системі, яку він сам відверто називає руйнівною. Але той, хто робить такого роду закиди, має спершу подивитися, чи його власні життєві витрати чи заощадження на старість не є таким ж залежними від фінансових ринків. У нинішні часи інше - майже неможливе.

Кено Ферзек - кореспортент DW у країнах Центральної та Південно-Східної Європи

Але зрештою про це навіть не йшлося в антисоросівських кампаніях, які вже роками тривають в Угорщині та інших східноєвропейських країнах. Сорос був і залишається об'єктом антисемітських кампаній, які у такому брутальному вигляді та у таких масштабах є безпрецедентними в Європі за часи, що минули після націонал-соціалізму. І що доволі серйозно: політики на кшталт Орбана чи Фіцо (Словаччина), Драгні (Румунія), Вучича (Сербія), Груєвського (Македонія) або Рами (Албанія) своїми кампаніями "Стоп Сорос" продовжують не тільки жахливу німецьку традицію, але й традицію комуністичних диктатур в Європі, які упродовж десятиліть на раз розпалювли антисемітизм.

Підставою нинішньої антисоросівської кампанії є те, що Сорос, пожертвувавши мільярди, зробив один із найбільших приватних внесків у демократизацію колись комуністичних режимів у Східній Європі. До цього додається також підтримка численних громадських проектів та організацій, які контролюють державну владу. І саме це заважає авторитарним і непрозорим моделям управління таких політиків, як Орбан.

Сиволічний прецедент

Те, що фундація Сороса залишає країну ЄС з політичних мотивів, є символічним прецедентом - адже до цього часу таке траплялось тільки у таких країнах, як Росія. При цьому переїзд, власне, болю Соросу чи його фундації не завдає. Фатальні наслідки матиме він, перш за все, для Угорщини. Багато людей у країні, і найперше молодь та інтелігенція, інтерпретують цей переїзд для себе як сигнал тривоги. Як уже сотні тисяч з 2010 року. Адже вони вважають неприпустимими те, що кампанії ненависті отруюють атмосферу в суспільстві. І таким чином позбавляють країну доброго і стабільного майбутнього. Саме тому переїзд фундації Сороса "Відкрите суспільство" з Будапешта є лише уявним успіхом Орбана та його кампанії "Стоп Сорос". Насправді для Орбана це - піррова перемога.

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