Коментар: Пауза для роздумів для Нобелівської премії з літератури

Тепер - вже факт те, що Шведська академія не присуджуватиме 2018 року Нобелівської премії з літератури. Винагородження пересувається на наступний рік, що дозволено статутом академії. Дотепер Шведська академія сім разів вдавалася до такого кроку, востаннє це було 1949 року. Таке траплялося завжди, коли члени академії не бачили жодного достойного кандидата, чия праця відповідала б літературним та моральним критеріям, сформульованим Альфредом Нобелем у його короткому заповіті. Аналогічну кількість разів вирішувалося взагалі не вручати найвищої літературної нагороди, якщо того вимагали обставини, приміром, під час Другої світової війни.
Можливі два лауреати 2019 року
Сабіне Пешель
Але цього разу сама академія, яка вирішує, кому присудити премію, не є гідною того, щоб висувати кандидатів та оголошувати переможця восени цього року. Для світу літератури це - неабиякий удар, навіть, якщо 2019 року цією винагородою вшанують одразу двох майстрів пера. Цього разу на Франкфуртському книжковому ярмарку 2018 року пануватиме розчарування. На ній не побачиш сповнених надій облич, котрі невідривно стежать за екранами, де наживо демонструють церемонію присудження премії Шведською академією. Так само не буде й вигуків радості представників одного з літературних видавництв, представлених на ярмарку. Починаючи з 1901-го року лауреата Нобелівської премії з літератури завжди оголошують 10 грудня, тобто в день смерті Альфреда Нобеля.
Та чи справді Шведській академії, яку потрясли корупційні скандали та закиди в сексуальних домаганнях, варто аж так перейматися власними проблемами, що перенесення вручення премії стало неминучим? Адже хтось із багаторічних претендентів на премію, які вже солідного віку, може померти. Філіпу Роту (Philip Roth), приміром, скоро виповниться 90 років. Якою несправедливістю могло б стати відстрочення вручення премії для таких гідних винагороди письменників як він!
Однак Шведська академія, яка тісно узгоджує це питання з Нобелівським комітетом, фактично не могла вчинити по-іншому. Чисто з технічно-процедурного боку вона вже перебувала в скрутному становищі. Лишилося лише 10 з загалом 18 членів академії, що займаються обранням перспективних кандидатів. Шестеро членів комітету залишили його, хоч вони, власне, взагалі не можуть зробити це, адже самі довічно призначаються на цей пост. Тож комітет вже не має змоги ухвалювати жодних рішень, а головне, що він опинився в величезній юридичній невизначеності. Потрібен час поки все втрясеться та з'ясується, які саме часові рамки можливі для членства в Шведській академії, або як далеко може сягати право короля на внесення пропозицій. Король Карл XVI Густав, який, власне, лише гість на цій процедурі, вже висловився за реформи в священному Граалі літератури.
Чи можна повернути втрачену довіру?
Але набагато важливішим за ці організаторські та юридичні проблеми стає питання, чи можна знову відродити довіру літературного світу до Шведської академії та її рішень, адже саме це вона сподівається досягти завдяки перенесенню вручення винагороди. Вже десятиліттями лунають голоси, котрі вимагають скасувати Нобелівську премію з літератури. На думку критиків, ця винагорода просто не вписується у сучасний світ, де літературний спектр такий широкий, що вручення премії такого значення та з такою величезною сумою грошей - просто абсурд. Так само вони стверджують, що під час вибору лауреатів забагато уваги приділяється Європі, а також занадто часто ухвалюються відверто хибні рішення. Постійно тільки й чуєш такі імена як Даріо Фо, Ельфріде Єлінек (Elfriede Jelinek), а нещодавно й Боб Ділан, нарікають критики. Та й взагалі, вся ця премія та процедура її вручення овіяна духом ХІХ століття - таємнича, патріархальна та непрозора.
Чоловік Катаріни Фростенсон (л.) Жан-Клод Арно (п.) став фігурантом кампанії проти секс-домагань #MeToo
Шведській академії слід реформуватися, і зараз ніхто й не заперечує проти цього. Те, як саме це можна зробити, слід тверезо з'ясувати на юридичному рівні. Її члени мають бути відкритими до громадської дискусії. Вже давно скандал навколо сексуальних домагань з боку Жана-Клода Арно, чоловіка Катаріни Фростенсон, котра вже вийшла з членів академії, став частиною дебатів у рамках кампанії #MeToo. Якби давня шанована інституція розпрощалася з певними своїми догмами, вона стала б прозорішою, доступнішою та гнучкішою. Все це - зрозумілі кожному речі. Але власне процес конкурсу все це може не зачепити. Принаймні поки самим кандидатам передчасно не повідомлять про їхнє обрання, що могло бути раніше. До речі, у цьому також підозрюють Арно. Адже це - протизаконно, бо фальсифікує процедуру конкурсу.
Маяк для літературного світу
Сама по собі Нобелівська премія з літератури не постраждала. Її - маяк, що світить у всьому літературному світі, - необхідно зберегти. Крім того, це - щорічне свято не лише для авторів-лауреатів, а й для багатьох видавництв та фанів літератури. Постраждала Шведська академія, якій слід суттєво оновитися, щоб повернути свою репутацію. Тепер, коли погляди всього світу звернені на Стокгольм, вона може це зробити. Навіть попри те, що для цього їй доведеться змінити або навіть скасувати свої статути, ухвалені ще в далекі часи.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2017: Кадзуо Ісігуро
За "викриття безодні під ілюзією нашого зв'язку зі світом" - так Нобелівський комітет пояснив рішення щодо присудження Нобелівської премії з літератури у 2017 році британському письменнику японського походження Кадзуо Ісігуро. Серед його найвідоміших творів "Там, де в димці пагорби", "Художник хиткого світу" і "Залишок дня". Ісігуро пише англійською мовою.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2016: Боб Ділан
Нобелівську премію з літератури 2016 року отримав культовий музикант і лірик Боб Ділан. Американського співака єврейського походження та автора пісень Нобелівський комітет відзначив за "створення нових поетичних виражень у видатній американській пісенній традиції".
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2015: Світлана Алексієвич
Своєю "багатоголосою творчістю" вона зводить "пам'ятник стражданням і мужності нашої епохи". Так члени журі пояснили рішення нагородити Нобелівською премією з літератури білоруську письменницю Світлану Алексієвич. Авторка відома, зокрема, завдяки своїм книгам про чорнобильську трагедію та війну в Афганістані. У репортажах та есе Алексієвич розвинула цілком своєрідний літературний стиль.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2014: Патрік Модіано
Війна, любов, окупація, смерть - це ті теми, які в своїх творах порушує французький письменник Патрік Модіано. Дія відбувається здебільшого у повоєнні роки в Парижі, де митець провів своє нещасливе дитинство. Шведська академія назвала його "Марселем Прустом наших днів". Саме за "цілком особливе мистецтво спогадів" Модіано і здобув Нобеля.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2013: Еліс Манро
Канадська письменниця Еліс Манро звикла до відзнак. Її нагородили Букерівською премією та трьома нагородами канадського генерал-губернатора. Шведська академія, яка присуджує Нобелівську премію з літератури, починаючи від 1901 року, назвала її "майстринею сучасної історії".
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2012: Мо Янь
Нагороджуючи, Гуань Моє, який більш відомий під псевдонімом Мо Янь, у Шведській академії звернули увагу на його "магічний реалізм, який поєднує народні казки, історію та сучасність". Це рішення розкритикували китайські митці-дисиденти, стверджуючи, що Янь надто наближений до китайської Комуністичної партії.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2011: Томас Транстремер
Рішення про нагородження Томаса Транстремера журі у 2011 році пояснило тим, що він завдяки "стислим, пронизливим образам відкриває свіжий погляд на реальність". У 1960-ті роки шведський поет працював психологом у центрі для малолітніх злочинців. Його вірші перекладені понад 60-ма мовами.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2010: Маріо Варгас Льйоса
Перуанський письменник отримав Нобелівську премію "за картографію владних структур та енергійне змалювання індивідуального опору, бунту та поразки". В Латинській Америці він прославився ще й тим, що, виступаючи 1990-го року на телебаченні, назвав Мексику "ідеальною диктатурою". Запам'ятався і ляпас, який він 1976 року дав колишньому другові і також нобелівському лауреату Габріелю Гарсіі Маркесу.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2009: Герта Мюллер
Німецько-румунську авторку нагородили Нобелівською премією як письменницю, яка "змістовною поезією та безпосередньою прозою відображає життя знедолених". Її відзначили за критику репресивного режиму Чаушеску, який правив Румунією до 1989 року. Мюллер пише німецькою. Вона переїхала до Берліна у 1987 році.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2008: Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо
Шведська академія назвала цього письменника "автором розкриття, поетичних пригод та чуттєвого екстазу", а також "дослідником людства за межами цивілізації". Ле Клезіо народився у французькому місті Ніці у 1940 році. Його мати - француженка, батько походить з острова Маврикій. Ле Клезіо має подвійне громадянство, а острівну державу в Індійському океані сприймає як "маленьку батьківщину".
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2007: Доріс Лессінг
З-під пера британської авторки вийшли романи, п'єси та новели. 93-річна письменниця отримала Нобелівську премію за "її скептицизм, запальну та далекоглядну силу, з якими вона ретельно досліджує поділену цивілізацію". Вона виступала проти атомної енергетики та режиму апартеїду в ПАР.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2006: Орхан Памук
Феріт Орхан Памук "у пошуках меланхолійної душі рідного міста віднайшов нові символи зіткнення та сплетіння культур". Він став першим турецьким письменником, який здобув Нобелівську премію. Його перекладені 35 мовами книжки розійшлися накладом близько 11 мільйонів. Нині Памук викладає в Колумбійському університеті Нью-Йорка. Народився він у Стамбулі.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2005: Гарольд Пінтер
Гарольд Пінтер у своїх п'єсах "викриває прірву під щоденною балаканиною" та проривається "за зачинені двері гноблення", наголосили в Шведській академії. Він особисто поставив чимало власних п'єс. У багатьох сам зіграв головні ролі. Через три роки після нагородження Нобелівською премією Пінтер помер від раку. Британський драматург пішов з життя у різдвяну ніч 2008 року.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2004: Ельфріде Єлінек
Ця австрійська письменниця отримала Нобелівську премію "за її музичний потік голосів та контрголосів у новелах", а також за п'єси, які викривають соціальні кліше. Центральна тема у творах Єлінек - жіноча сексуальність. Її новела "Піаністка" лягла в основу фільму, що вийшов на екрани у 2011 році.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2003: Джон Максвелл Кутзее
Письменник зображує "часто в неочікуваний спосіб причетність людини до різноманіття життя", виснувало журі. Крім Нобелівської премії з літератури, Кутзее, який народився в Південно-Африканській Республіці, уже двічі здобував престижну Букерівську премію. Один із його найбільш відомих романів "Ганьба" висвітлює епоху після апартеїду в ПАР.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2002: Імре Кертес
Кертес, який походить з єврейсько-угорської родини та пережив жахіття концтабору "Освенцім", отримав Нобелівську премію за твір, де він "протиставляє ламкий досвід індивідуума варварській сваволі історії". Кертес змальовує в своїх романах жахи концтабору. Над романом "Знедолені", де вражаюче задокументовано Голокост, він працював 13 років.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2001: Відьядхар Сураджпрасад Найпол
Найпол здобув премію за своє мистецтво оповідача, "де він поєднує напрочуд чутливе сприйняття з неймовірною точністю", а це, своєю чергою, змушує нас розпізнати "присутність прихованих історій". Індійсько-британський письменник, який народився на острові Тринідад, зробив своєю темою свободу людини в суспільстві, яке переживає занепад, у різних місцях та культурах світу.
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Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення
2000: Гао Сінцзянь
Першим письменником, який отримав Нобелівську премію з літератури у XXI столітті, став китаєць Гао Сінцзянь. Він - не лише письменник, а ще й драматург та художник. Нобеля він здобув за "працю універсальної достовірності", позначену "гіркою розважливістю та мовним багатством", що відкрило китайському роману та драмі нові шляхи, як пояснили в журі.
Автор: Карла Бляйкер, Валерій Сааков