Коментар: Ненасильницька революція у Вірменії

Цей чоловік згуртував маси проти корумпованого уряду, котрий більше піклувався про себе, ніж про свій народ. Це лідер, який не дозволив себе залякати ні погрозами, ні насильством. За ним пішли сотні тисяч вірмен, адже він безстрашно висловив те, що було у них на думці, і пообіцяв краще майбутнє.
Мета досягнута: Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Багато депутатів голосували за нього неохоче, адже вони бояться за свої теплі місця. І тепер тільки й чекають на помилку, якої він може припуститись, та сподіваються, що Пашинян "розчарується" у політиці і втратить свій німб близькості до народу.
Міодраг Шоріч
Великі сподівання
Події останніх тижнів у Вірменії показали, наскільки вражаючу дисципліну може проявити цей народ, коли має мету. Пашинян постійно закликав до ненасильницьких дій. І під час цієї революції не пролунало жодного пострілу.
А очікування вірмен тепер дуже високі. Країна у скруті - передусім, в економічній. І ніхто, навіть Пашинян, не в змозі змінити ситуацію швидко. Дотепер він був людиною протесту, а тепер має керувати країною. До цього часу поміркованість була помилкою, а зараз вона має стати чеснотою. І якщо відхилення від мети в останні кілька тижнів означало б програш, то нині дії мають визначати компроміси. І на зміну спонтанності протестів прийшов час йти на політичного супротивника раціонально.
Новий очільник хоче сформувати уряд, в якому б були представлені усі партії. І це мудро з його боку. Бо попередній уряд не може бути звільненим від своїх обов’язків. Крім того, приписувати вину можна не усім його членам. Приміром, міністр закордонних справ не був членом раніше владної Республіканської партії. Тому він має лишитися на своєму посту!
Однак як далеко може зайти Нікол Пашинян у своїй готовності до компромісів? Йому не варто забувати, що привело його до влади: прагнення громадян почати усе від початку. Коли він пообіцяв саме це, вірмени підтримали його. У парламенті Пашинян знову наголосив: "Усі люди рівні перед законом, у Вірменії не має бути нікого з привілеями". Іншими словами - досить корупції та кумівства!
Скільки терпітимуть вірмени?
Основне питання, яке постає не лише перед новим очільником вірменського уряду, але також і представниками раніше правлячої Республіканської партії - як довго терпітимуть вірмени? Зміни потребують часу. Більшість громадян чудово це розуміє. Вони будуть задоволені, якщо протягом наступних тижнів побачать конкретні зміни, навіть найменші. Будь-що, але жодної бездіяльності!
У нового прем'єра немає більшості у парламенті. Тож пошук компромісів ризикує бути дуже виснажливим. Пашинян лишатиметься на гребені хвилі лише доти, доки її спричиняє народ. І якщо йому заважатимуть республіканці, вірменам доведеться знову вийти на вулиці. Революція продовжиться.
Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Дотиснули
23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Мітинги проти Саргсяна
Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Вірмени невдоволені рівнем життя
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції
Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
"Тотальні акції непокори"
Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Жорсткі дії правоохоронців
Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Щодня - десятки затримань
Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Безрезультатні перемовини за добу до відставки
22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
"Обезголовлення" протестного руху
Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Мешканці та гості міста все розуміли
Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Занепокоєння в Брюсселі
Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.
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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)
Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр
23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.
Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко