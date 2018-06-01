 Коментар: Меркель потрапила у скандал із відомством біженців | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.06.2018

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Політика й суспільство

Коментар: Меркель потрапила у скандал із відомством біженців

Криза біженців наздогнала Анґелу Меркель. Канцлерка має пояснити, що вона знала про ганебне становище у Відомстві з питань міграції та біженців (BAMF). Найкраще - слідчій комісії, вважає Крістіан Тріппе.

Symbolbild BAMF (Getty Images/S. Gallup)

Політичні скандали слідують певній логіці. Вони схожі на камінь, кинутий на дзеркально гладку поверхню озера. Коли камінь плюхається у воду, то спочатку утворюється маленький фонтанчик. Потім наче нізвідки виникають хвилі у формі кола, вони розходяться чимраз більшим радіусом. Коли наслідки падіння каменя досягають максимуму, сам він вже давно потонув.

Фонтанчик від першого удару спостерігався пару тижнів у тому у федеральній землі Бремен. Було викрито керівницю бременського відділення Федерального відомств з питань міграції та біженців - величезної інстанції з абревіатурою "BAMF". Вона, як підозрюють, протягом кількох років обходила закон. Завдяки її підпису сотні людей, за сприяння адвокатів та інших помічників, неправомірно отримали притулок в Німеччині. Це є основним закидом. Але на цій локальній історії справа не завершується.

Політика щодо біженців - під ударом

Масштаби скандалу розростаються. Невдовзі в поле зору потрапили й інші філії BAMF. Щодо них ведеться розслідування. Тисячі рішень щодо надання притулку по всій Німеччині проходять перевірку за підозрою у необґрунтованості. BAMF підпорядковується міністерству внутрішніх справ ФРН. Як завжди, у роботі над політичними помилками йдеться про питання: хто, коли і що знав? Хто мав необхідну інформацію, але не зробив із неї політично виправданих висновків? Відповідь на це ключове запитання мусять дати й у МВС. Отже, ударні хвилі остаточно досягли Берліна.

Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

Суперечлива політика канцлерки щодо біженців: Меркель під час відвідин притулку для біженців у Берліні

Наступна ж хвиля зачепила напряму Анґелу Меркель: документи для внутрішнього користування показують, що колишній глава BAMF Франк-Юрґен Вайзе (Frank-Jürgen Waise) особисто інформував канцлерку про важке становище його відомства. Вайзе цим не обмежується. Він висуває серйозні обвинувачення міністерству внутрішніх справ. Там, за його словами, знали, наскільки великим є кадровий і технічний дефіцит у BAMF. Впродовж лічених місяців опрацювати близько мільйона заяв на отримання статусу біженця було для відомства абсолютно непідйомним завданням. Вайзе, судячи з усього, ображений, тому що восени 2015 року заступив на роль "пожежника канцлерки", аби реформувати BAMF.

Канцлерка зі своєю вкрай суперечливою політикою відкриття кордонів перебувала під дуже сильним тиском. Щодня країна поповнювалась тисячами нових мігрантів. Вайзе багато що вдалося, насамперед відчутно прискорити процедури розгляду клопотань від біженців. Тепер йому ставлять у провину те, що гасло "кількість важливіша за якість" створило нові проблеми. А це дратує. Головний його гнів, вочевидь, спрямований проти екс-міністра Томаса де Мезьєра, котрого Меркель несподівано більше не взяла у свій уряд і чия політична кар‘єра, очевидно, завершена. Натомість інших важливих функціонерів з найближчого оточення канцлерки закиди Вайзе не зачепили. Майже скидається на запланований випад: скандал хоч і досягає Меркель, але тільки трошки.

Deutsche Welle Dr. Christian F. Trippe TV Berlin (DW/B. Geilert)

Крістіан Ф. Тріппе, редактор DW

Чинесе скандал загрозу дляМеркель

У Берліні на даний момент сперечаються, чи створювати Бундестагу парламентську слідчу комісію, аби з‘ясувати, що пішло не так у Бремені та інших відділеннях BAMF. Опозиція має достатньо голосів для початку такого розслідування. Але окремі політики, зокрема Зелені, до такого кроку не готові. Оскільки побоюються, що цю комісію інструменталізують праві популісти з АдН аби поквитатися з Меркель за її політику щодо біженців загалом. Після того, як Вайзе втягнув Відомство канцлера у скандал щодо BAMF, утворення комісії Бундестагом стає дедалі ймовірнішим.

Ну, і ще одна спроба порівняння з каменем у воді. Коли хвилі досягають берега, вони вже такі слабкі, що вже майже невідчутні. Багато з них вщухають, навіть не сягнувши берега. Щодо скандалу це означає: Для Анґели Меркель не несе загрози скандал, який здійнявся навколо її колишнього топ-функціонера.

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