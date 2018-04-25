 Коментар: Макрон як протиотрута від Трампа | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.04.2018
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Європа

Коментар: Макрон як протиотрута від Трампа

Державний візит Еммануеля Макрона до Дональда Трампа можна вважати успіхом. Його зворушливий виступ у Конгресі показує, що попри тісні відносини з Трампом він готовий опонувати його курсу, вважає Міхаель Кніґґе.

Макрон перед виступом у Конгресі США

Макрон перед виступом у Конгресі США

Візит Еммануеля Макрона до США, що добігає кінця, складався із двох частин. У фокусі першої - він сам та президент США Дональд Трамп. Французький президент став першим, кого Трамп запросив відвідати Вашингтон із державним візитом за час перебування на посаді. Макрон час від часу ввічливо пояснював про політичні розбіжності, але загалом поводився по відношенню до господаря шанобливо.

Але як і інші лідери, зокрема і німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), Макрон не уник типового для Трампа прийому гостей. Президент США струшував невидиму лупу з піджака Макрона, мовляв, "так гарніше", а ще послав йому повітряний поцілунок і метушився у звичній для нього манері.

Трампівські витівки

У публічних заявах та під час спільної прес-конференції Трамп лишився при своєму щодо усіх справді важливих для його французького колеги тем: продовження атомної угоди з Іраном, продовження американської місії у Сирії після перемоги над так званою "Ісламською державою", боротьба зі зміною клімату та припинення погроз запровадження штрафних мит на імпорт з Євросоюзу. Макронові вдалося гідно обійти усі гострі кути і навіть приховати сором, який він міг відчути, коли Трамп уголос почав критикувати політичні цілі французького президента.

Оглядач DW Міхаель Кніґґе

Оглядач DW Міхаель Кніґґе

Після цієї першої частини візиту могло б скластися враження, що Трамп не розцінює Макрона як рівносильного партнера. Важко було не відчути співчуття до Макрона, адже після обсипання його компліментами, відвідин маєтку Джорджа Вашингтона у Маунт-Вернон та помпезного бенкету в Білому домі, Трамп, зрештою, привселюдно розкритикував усі Макронові пропозиції. Єдине, що французькому президенту вдалося почути від Трампа - його стандартну відмовку "невдовзі побачимо".

Макрон на захисті західних інтересів

Однак потім розпочався другий акт візиту Макрона - він виступив перед сенаторами та конгресменами. А промовляв він до них англійською, що вже досить нетипово для французького президента. І промова ця була нічим іншим, ніж прямим несприйняттям трампівської політики і тактики, яка привела Трампа до влади. Макрон пристрасно виступав за демократію, свободу, толерантність, права людини та міжнародну співпрацю, потужно відстоюючи західні цінності. І все це він говорив, звертаючись до контрольованого республіканцями Конгресу, який, за поодинокими винятками, у цілому зазвичай підставляє плече президентові, який цими цінностями часто нехтує або ж їх ігнорує. Те, що Макрон промовляв у серці американської демократії, додало його виступу додаткової ваги.

Тож, якщо візит Макрона складався із двох настільки різних частин, особливо якщо із центральних питань на думку Трампа не вдалося вплинути, чи можна його називати успішним? Так, і на це є дві причини. 

По-перше, бо у Вашингтоні, де господарює Трамп, слід бути вдячним навіть за невеликі успіхи. Після несподіваної перемоги Трампа на виборах оглядачі напівжартома прогнозували, що перший державний бенкет організують на честь прем'єра Угорщини Віктора Орбана. І це були не надумані спекуляції. Не слід забувати, що першим відвідати Трампа прибув ідеолог Brexit Найджел Фарадж. І варто згадати, що буквально цього тижня Трамп шанобливо відгукнувся про лідера КНДР Кім Чен Ина.

Зважаючи на усе це, запрошення Макрона - президента традиційно союзницької держави, яка водночас є і ключовим членом та захисником ЄС, - не слід сприймати як данину. Тому, безумовно, це справжній успіх і для нього, і для Євросоюзу.

По-друге, Макрон використав свій візит, насамперед під час промови у Конгресі, для консолідації і захисту західних цінностей і європейської єдності. Емоційно і красномовно він окреслив бачення світу, яке можна вважати протиотрутою поглядам Трампа. І озвучення цієї такої необхідної альтернативи можна тільки вітати.

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Єлисейський палац

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Entrez, Monsieur le Président!

    "Заходьте, пане президенте!" Однак що це - приватне помешкання чи резиденція? Для Макрона це - нова домівка, офіційно - державний палац із розкішним розташуванням у VIII окрузі столиці Франції, у будинку 55 по вулиці Фобур Сент-Оноре. Єлисейський палац хоч і знаходиться у центрі Парижа, але елегантно прихований від допитливих поглядів.

  • Парадна зала Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    За столом у мосьє Макрона

    Парадна зала Єлисейського палацу обладнана усім необхідним для перебування у ній на рівні люкс. Багряні парчові гардини, величезні люстри, надзвичайна стеля у позолоті та золотаві колони. Усіх високих гостей з-за кордону тут пригощають винятковими стравами французької кухні. Політика, як відомо, починається із трапези.

  • Кухня Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Дбайливі кухарі глави французької держави

    Звичайно, дружина Макрона Бріжіт не стоятиме біля плити у Єлисейському палаці. Вишукану кухню президентської резиденції обслуговують першокласні кухарі, і її полюбляють гості з усього світу. Анґела Меркель навіть якось відрядила свого власного кухаря сюди "за натхненням". Щорічно тут готують близько 95 тисяч порцій - від сендвічів до страв для державних ланчів.

  • Банкетна зала Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Королівський пиріг для президента

    Як у кожній справжній французькій сім'ї, Galette des Rois (пиріг волхвів) є традиційним десертом на Богоявлення. Всередині пирога ховають або мигдальний горішок, або маленьку фігурку. Коли 6 січня Макрону трапиться у шматочку пирога цей сюрприз, він стане королем - навіть без повернення Франції до монархічної форми правління. Щоправда, тільки на день.

  • Посуд та столові прибори Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Щасливою годиною...

    ...Макрон уродився, а от із золотою ложечкою в роті, як кажуть французи, навряд чи. Але у Єлисейському палаці золотих столових приборів йому не бракуватиме. Вони настільки добірні й дорогі, що зберігаються у сейфах. Про це розповів колишній шеф-кухар резиденції президента. Він також прохопився, що відвідувачі нерідко забувають залишати на місці десертні ложечки. Мабуть, вважають, що це сувеніри.

  • Сад Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    А ось і сад. Пробачте, парк

    Поки що не відомо, чи є Еммануель Макрон та його дружина фанатами садівництва. Також таємницею наразі є і те, чи плекає Première-мадам якісь амбіції у рівнянні на колишню першу леді США. Як відомо, Мішель Обама у садочку Білого дому вирощувала овочі.

  • Зелений салон у Єлисейському палаці

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    У зеленому салоні

    Кімнат у Єлисейському палаці вистачає на всіх і на все. Опікуватись їхнім станом будуть фахівці, які забезпечать президентській парі прекрасне відчуття домівки. Приватне помешкання глави французької держави знаходиться у східному крилі палацу.

  • Президент Франсуа Олланд на балконі свого кабінету

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Останній погляд на президентський парк

    "Au Revoir, до побачення!" - каже тепер уже екс-президент Франції Франсуа Олланд Єлисейському палацові. На світлині він - на балконі президентського кабінету в палаці. Глава держави теж має потребу вийти та подихати свіжим повітрям.

  • Дім у серці Французької Республіки

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Дім у серці Французької Республіки

    "RF" - тобто République Française - відбито на гербі Французької Республіки. Із 1873 року Єлисейський палац є офіційною резиденцією глав французької держави. Багато президентів оселялись тут на час свого правління. Тож і Макрон на п'ять років стане господарем цього розкішного помешкання. Ласкаво просимо, Monsieur le Président!

    Автор: Вера Керн, Олена Перепадя


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