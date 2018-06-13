 Коментар: Кінець правління Меркель? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.06.2018

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Європа

Коментар: Кінець правління Меркель?

Як описати те, що нині відбувається в Берліні? У будь-якому разі це точно урядова криза. І можливо, останні дні Меркель на посаді канцлерки, вважає Єнс Турау.

Анґела Меркель, канцлерка Німеччини

Анґела Меркель, канцлерка Німеччини

Погляньмо уважно на те, що цього четверга сталося у політичному житті Берліна: цілу ніч федеральна канцлерка засідала у своєму відомстві із міністром внутрішніх справ. І їм не вдалося домовитися про спільну майбутню політику щодо біженців. Відтак відбулися окремі збори ХДС та ХСС, задля цього навіть раптово перервали засідання Бундестагу. Одне лишень це вже нечувано у відносинах двох сестринських партій. На засіданні ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) анонсував заяву про готовність, якщо знадобиться, до односторонніх дій у понеділок. То що ж конкретно він пропонує робити? По суті закрити кордони із сусідніми країнами для біженців. На це є одноголосна підтримка ХСС. Тих, то спершу ступив на європейську землю в іншій країні ЄС, а це практично всі біженці, ХСС більше не хоче впускати в країну. Як саме вони хочуть це втілювати, питання відкрите, але йдеться не про це. Йдеться про Анґелу Меркель (Angela Merkel) та її майбутнє як канцлерки. І чи проковтне вона такий афронт.  

Меркель не потерпить самодіяльності Зеегофера 

Меркель не хоче, щоб Німеччина діяла в цьому питанні самостійно, вона - за спільне вирішення проблеми з усіма європейськими партнерами. І передусім: вона хоче краще захистити зовнішні кордони ЄС, щоб кордони в межах спільноти залишалися такими ж відкритими, як нині. Утім, таке вирішення на рівні ЄС поки не намічається, і ХСС більше не хоче на нього чекати. 

Оглядач DW Єнс Турау

Оглядач DW Єнс Турау

Які варіанти нині розглядають? В уряді саме канцлерка має повноваження визначати політику. Що це означає? Вона може звільнити Горста Зеегофера, який не поділяє позицію уряду в одному з центральних питань його діяльності. Однак це означало би кінець цього уряду. Вона також могла б поставити питання про вотум довіри до уряду у парламенті. Але, як не крути, Меркель не потерпить самодіяльності Зеегофера, адже тоді це вже буде не її уряд. 

Останні дні системи Меркель?

Таке часто стається в політиці: каша, яку довго заварюють, збігає в одну мить: ХСС із самого початку був проти політики Меркель щодо біженців. Ще коли канцлерка в 2015 році пустила в країну біженців, що прибули із Угорщини. Вже давно уривається терпець в багатьох політиків ХДС, навіть за усієї солідарності з Меркель.

У своїх виборчих округах політики страждають від того, якою невеликою підтримкою користується ліберальна політика Меркель щодо біженців, яку розкритикували вже з усіх кінців. І суперечка вже вийшла далеко за межі політики щодо біженців: суспільні настрої зараз національно-консервативні. Принаймні у багатьох виникає таке враження. Загнані успіхами правопопулістської АдН у регіонах у куток, члени ХСС і частина ХДС відігруються на Меркель. Восени у Баварії вибори. Стримати АдН - головна мета ХСС. За потреби - виступаючи проти Меркель, проти власного уряду. Чи зможе канцлерка ще раз змінити перебіг події? Важко це собі уявити після цього дня. 

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

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  • Меркель відвідує Windpark Baltic 1

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  • Біженець з фото Меркель

    12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки

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  • Анґела Меркель на саміті G20

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  • Анґела Меркель та її чоловік Йоахім Зауер

    12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки

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    Автор: Фолькер Ваґенер, Дмитро Губенко, Валерій Сааков


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