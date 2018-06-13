Коментар: Кінець правління Меркель?

Погляньмо уважно на те, що цього четверга сталося у політичному житті Берліна: цілу ніч федеральна канцлерка засідала у своєму відомстві із міністром внутрішніх справ. І їм не вдалося домовитися про спільну майбутню політику щодо біженців. Відтак відбулися окремі збори ХДС та ХСС, задля цього навіть раптово перервали засідання Бундестагу. Одне лишень це вже нечувано у відносинах двох сестринських партій. На засіданні ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) анонсував заяву про готовність, якщо знадобиться, до односторонніх дій у понеділок. То що ж конкретно він пропонує робити? По суті закрити кордони із сусідніми країнами для біженців. На це є одноголосна підтримка ХСС. Тих, то спершу ступив на європейську землю в іншій країні ЄС, а це практично всі біженці, ХСС більше не хоче впускати в країну. Як саме вони хочуть це втілювати, питання відкрите, але йдеться не про це. Йдеться про Анґелу Меркель (Angela Merkel) та її майбутнє як канцлерки. І чи проковтне вона такий афронт.

Меркель не потерпить самодіяльності Зеегофера

Меркель не хоче, щоб Німеччина діяла в цьому питанні самостійно, вона - за спільне вирішення проблеми з усіма європейськими партнерами. І передусім: вона хоче краще захистити зовнішні кордони ЄС, щоб кордони в межах спільноти залишалися такими ж відкритими, як нині. Утім, таке вирішення на рівні ЄС поки не намічається, і ХСС більше не хоче на нього чекати.



Оглядач DW Єнс Турау

Які варіанти нині розглядають? В уряді саме канцлерка має повноваження визначати політику. Що це означає? Вона може звільнити Горста Зеегофера, який не поділяє позицію уряду в одному з центральних питань його діяльності. Однак це означало би кінець цього уряду. Вона також могла б поставити питання про вотум довіри до уряду у парламенті. Але, як не крути, Меркель не потерпить самодіяльності Зеегофера, адже тоді це вже буде не її уряд.

Останні дні системи Меркель?

Таке часто стається в політиці: каша, яку довго заварюють, збігає в одну мить: ХСС із самого початку був проти політики Меркель щодо біженців. Ще коли канцлерка в 2015 році пустила в країну біженців, що прибули із Угорщини. Вже давно уривається терпець в багатьох політиків ХДС, навіть за усієї солідарності з Меркель.

У своїх виборчих округах політики страждають від того, якою невеликою підтримкою користується ліберальна політика Меркель щодо біженців, яку розкритикували вже з усіх кінців. І суперечка вже вийшла далеко за межі політики щодо біженців: суспільні настрої зараз національно-консервативні. Принаймні у багатьох виникає таке враження. Загнані успіхами правопопулістської АдН у регіонах у куток, члени ХСС і частина ХДС відігруються на Меркель. Восени у Баварії вибори. Стримати АдН - головна мета ХСС. За потреби - виступаючи проти Меркель, проти власного уряду. Чи зможе канцлерка ще раз змінити перебіг події? Важко це собі уявити після цього дня.

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