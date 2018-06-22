Коментар: Кінець кар'єри барона румунської корупції

Він може метушитися мов муха в окропі і пересмикувати усе. І його неодмінно підтримають і прихильники соціал-демократи. Але це вже йому не допоможе. А його партії й поготів.

Головний ляльковод румунської політики Лівіу Драгня сяде за ґрати. Хоча вирок ще не набув чинності і Драгня збирається подати апеляцію. Має на це право. Але у його Соціал-демократичній партії (PSD) усе клекоче. Кількість сміливих однопартійців, готових будь-що захищати свого голову, - скорочується. Зрештою, не про нього йдеться, а про майбутнє партії. Простіше кажучи: чи стане ця партія гробарем румунської демократії або ж очиститься від духу Драгня та його кишенькового кабміну і спробує розпочати з чистого аркуша?

Залаштунковий махінатор

Драгня вже має попередню судимість за виборчі маніпуляції. Тому він і не зміг очолити уряд. Але на посаді спікера парламенту формально він був третьою за впливом фігурою у державі. Своїх людей в уряді він смикав наче ляльковод. Незгодних звільняли. Так вже сталося із двома керівниками уряду, сформованого у січні 2017 року. І зараз в уряді його люди з того ж південнорумунського регіону, де сам Драгня був головою районної адміністрації. Прем'єр-міністерку Віоріку Денчіле головою уряду можна вважати дуже умовно, адже і вона танцює під дудку Драгня.

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Цей регіон виліз тепер йому боком. "Регіональний барон" Драгня і там зловживав службовим становищем. Його перша судимість за виборчі маніпуляції також пов'язана з тим регіоном. Тепер питання лише в тому, скільки ще протримається кліка Драгня на чолі партії та уряду, і як довго соціал-демократи дозволять цій групі водити себе за ніс.

Ще не перевелися вірні партійні пішаки, що від початку урядування переслідують лише одну мету: послабити антикорупційне законодавство, щоби відбілити свого боса і проторувати йому шлях до здійснення мрії - усе ж таки очолити уряд. А те, що голову Антикорупційного директорату (DNA) Лауру Ковеши, яка користувалась повагою закордоном, у звичній для румунської політики манері усунули з посади - є частиною стратегії Драгня. Не зупинились вони і перед спробою імпічменту ліберально-консервативного президента Клауса Йоганніса.

Початок великого прибирання

Але спрагла до влади кліка знову прорахувалася: громадянське суспільство більше не дозволить себе залякувати і, починаючи з минулого року, регулярно виходить з протестами на вулицю. Іноді це масові протести, а часом хвиля спадає, але протест не вщухає. І цей демократичний суспільний бунт тверезомислячі політики з лав соціал-демократів уже не можуть ігнорувати.

Тому зміна курсу у політсилі, що стала нащадком румунської Компартії, через майже 30 років після падіння комунізму, уже давно назрів. Драгня та його "Камарилья" мусять припинити ляльководство. Дедалі більше таких голосів лунають із різних крил партії. Іншими словами: почалося велике прибирання, яке наближає до кінця еру Драгня. І йдеться, зрештою, не про політичне виживання соціал-демократів, а про надійність Румунії як члена ЄС і НАТО.

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