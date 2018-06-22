Коментар: Збірну Німеччини не впізнати

Цього вже не можна далі заперечувати після суботнього матчу збірних Німеччини та Швеції у Сочі. Збірна ФРН перетворилась на непередбачувану команду, яка сподівається пробитися далі за рахунок індивідуальних якостей окремих гравців та коротких спалахів рішучої гри.

Перемога над шведами на останній хвилині доданого часу не може приховати драматичних змін, які наразі переживає цей склад збірної ФРН з футболу. Колись організована, структурована та динамічна футбольна машина - збірна Німеччини перетворилась на команду, яка грає спорадично - як старий незмащений автомобіль тієї ери, яку хочеться залишити позаду.

Йоахім Лев, тренер-переможець минулого Чемпіонату світу з футболу, віддзеркалює власну команду. Сміливі рішення у відборі гравців до збірної, відчайдушні і запізнілі заміни та тактичний підхід, який викликає запитання, - з усім цим навіть найкрутіший тренер постає у дещо незвичному світлі.

Ця команда зіграла вже два таких матчі. Ще перед ЧС-2018 Німеччина показувала ознаки того, що вона стає нервовою, незіграною та лише епізодично небезпечною командою. На Чемпіонаті світу в Росії її гравці це лише підтвердили.

У матчі проти Швеції вони змогли врятуватись, але сама гра не змінилась. Уся збірна Німеччини на полі виглядає безладно. Навіть ефектний переможний гол Тоні Кроса не може приховати того факту, що він став найслабшою ланкою німецької збірної у середині поля. Його паси часом були дуже неточними, що нетипово для нього. Схоже, що Німеччина досі не може побудувати сильний захист, серйозне занепокоєння також викликає завершення атак.

Вочевидь, саме так грає сьогодні збірна Німеччини. Як боксер напідпитку, який дико розхитується у темряві, сподіваючись завдати нищівний удар ще до того, як на його власну голову прийдеться занадто багато ударів суперника. Це цікаво, навіть захоплююче, але не такою ця збірна ФРН хоче бути.

Якщо цей хаос продовжуватиметься, захист титулу чемпіонів світу для німців завершиться дуже швидко. Але якщо він припиниться, це означатиме, що збірна почала грати в іншу гру, здолавши кризу. Перемагати некрасиво є частиною шляху до перемоги у турнірі - згадайте матч німців зі збірною Алжиру в 1/8 фіналу ЧС-2014, коли перемогти вдалось лише у додатковий час.

Тому зараз Йоахіму Леву знову потрібно буде попрацювати над власною магією, але зовсім в інший спосіб, ніж це було чотири роки тому.