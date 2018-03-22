 Коментар: Вільна торгівля та небажані друзі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.03.2018
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Світ

Коментар: Вільна торгівля та небажані друзі

Рішення Трампа накласти високі мита є великим викликом для світової економіки і змушує кожну країну вирішити, чи хоче вона співпрацювати з іншими, чи діяти самотужки, важає економічний оглядач DW Генрік Беме.

Дональд Трамп на шоколадці

Дональд Трамп погрожує митами

Ви, можливо, вже забули про тисячі людей, які маршували по всій Німеччині, тримаючи плакати "Stop TTIP!". План створення Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (TTIP) - пакту про вільну торгівлю між ЄС та США, який так і не був підписаний, - був причиною для таких демонстрацій. Він уособлював все, що є неправильним в системі: неприборканий капіталізм, жадібність, загострення конфлікту між глобальною Північчю та Півднем, розрив між багатими та бідними, а також антиамериканські настрої в певних колах. У всьому цьому був винний TTIP.

Учасники протесту були стурбовані наступом американського капіталізму та його потенційним впливом на досягнення соціально-ринкової економіки. Критики рішуче виступали проти, наприклад, запровадження арбітражних судів, які є гарячою темою в Європі, особливо в Німеччині. Такі суди надають інвесторам можливість подавати позови проти уряду, якщо вони вважають, що закони країни обмежують їхні "легітимні очікування".

Прикладом може бути позов шведської енергетичної компанії Vattenfall проти Німеччини через виведення з експлуатації кількох атомних електростанцій. Відкриті та прозорі дебати могли б вирішити це питання.

"Дякуємо, Дональде!"

Врешті-решт, метою TTIP справді було руйнування торговельних бар'єрів по обидва боки Атлантики та скасування мит на рух товарів. Ми всі зараз знаємо, наприклад, що імпортне мито на авто, що завозиться з Німеччини до США, становить лише 2,5 відсотка, тоді як в іншому напрямку - до десяти відсотків. І саме це гніває Дональда Трампа та його однодумців.

Економічний оглядач DW Генрік Беме

Економічний оглядач DW Генрік Беме

Гнівні та недалекоглядні протести проти TTIP зіграли не останню роль у зриві амбітної торговельної угоди з адміністрацією попередника Трампа, Барака Обами. Але припустимо, що ця угода існувала б сьогодні. Якби б Трамп задумався про її припинення - як він зараз робить з Північноамериканською угодою про вільну торгівлю (NAFTA) - він був би зобов'язаний вести переговори, чим він так не любить займатися у питанні мит. 

І тому Трамп - ділок, антиглобаліст та противник вільної торгівлі - стає іконою тих, хто виступає проти TTIP та для критиків глобалізації. Було б цікаво подивитися на гасла, з якими виступатимуть протестувальники, якщо Трамп зрештою потрапить до Німеччини. Одна з можливостей: "Дякуємо, Дональд!"

П'ятнадцять мільйонів робочих місць

Звичайно, захоплення "каральними" тарифами й паніка через можливе загострення торговельної війни наростають, і вимальовуються найпохмуріші сценарії. Але, як нещодавно зазначив президент Європейської Ради Дональд Туск, нинішня суперечка стосується лише 1,5 відсотка трансатлантичної торгівлі. І це одна з причин, щоб спокійніше підходити до розгляду цього питання.

Набагато важливішими є 15 мільйонів робочих місць, які залежать від відкритої торгівлі по обидва боки Атлантики. Трамп ніби виставив дзеркало для європейців, аби показати, що вони не є абсолютно бездоганними вільними торговцями, як вони люблять стверджувати.

Буде цікаво подивитися, як продовжуватиметься ця історія. Чи захищатимуться протекціоністи, чи закінчиться ера вільної торгівлі? Чи піде глобалізація в зворотному напрямку? Але всі ми повинні пам'ятати, що економічні зв'язки між ЄС та США складають майже половину світового валового внутрішнього продукту. Чи дійсно ми хочемо ризикувати цим?

DW.COM

Шанси на те, що США зроблять виняток для країн ЄС щодо запровадження ввізних мит на сталь та алюміній, зростають. Принаймні, на певний час, - допоки Вашингтон і Брюссель не домовляться остаточно. (22.03.2018)

Підписана 11 країнами Транстихоокеанського партнерства угода має поглибити подальшу торговельну співпрацю у регіоні. (08.03.2018)

Вільна торгівля працює

Тим часом інші показують, що вільна торгівля дійсно має майбутнє. Азіатсько-Тихоокеанський регіон тільки підписав угоду про вільну торгівлю (без США, тому що Трамп не хотів брати в ній участь, і без Китаю, якого не хотіли бачити інші країни). І нещодавно 44 африканські країни підписали угоду про зону вільної торгівлі. 

"Пауза" в питанні тарифів на сталь і алюміній, щойно надана ЄС, має бути використана. М'яч зараз знаходиться на європейському полі, і зараз їм потрібно зробити пас. Навіть якщо питання TTIP зараз не на часі, можна знайти угоду, з якою зможуть жити і ЄС, і Трамп. Було б цікаво подивитися, що будуть робити противники TTIP - можливо, знайдуть нове страховисько, після того, як колишнє стало другом.
Дивитись відео 02:03

Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа? (23.01.2017)

  • Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Сексистські нападки на Статую Свободи

    Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

  • Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає комікам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Мексика будує стіну для Трампа

    Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає художникам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

  • Виставка Tрамп: Стіна карикатур, що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Ось це - стіна, сеньйоре Трамп!

    Виставка "Tрамп: Стіна карикатур", що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

  • Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар, - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської Альтернативи для Німеччини. Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Лаґерфельд про Трампа

    "Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар", - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

  • Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з ферми з вирощування перук для Трампа у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і Борту номер один, як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Легендарна зачіска

    Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

  • Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами Я обіцяю зберегти християнський спадок Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Жодних релігійних бар’єрів

    Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами "Я обіцяю зберегти християнський спадок" Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

  • Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче, - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Думки про втечу: африканці залишають США

    "Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче", - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

  • Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Статуя Свободи хоче до Канади

    Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

  • Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що Будь-хто може стати президентом, змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    "Будь-хто може стати президентом"

    Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що "Будь-хто може стати президентом", змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

  • Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети El Pais Aндреа Ріцці написав: Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Агресивні графіті

    Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети "El Pais" Aндреа Ріцці написав: "Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову".

  • Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. Портрет з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Купа лайна

    Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. "Портрет" з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Автор: Сільке Вюнш, Ольга Войтович


DW.COM

Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

Дональд Трамп протягом передвиборної кампанії дав художникам чимало приводів для творчості. Найпопулярніші карикатури - у добірці DW.  (16.11.2016)  

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Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа? (23.01.2017)  

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Докладно

Дональд Трамп на шоколадці

Коментар: Вільна торгівля та небажані друзі

Рішення Трампа накладати каральні мита є великим викликом для світової економіки, вважає Генрік Беме. 

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