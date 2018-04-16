Коментар: "Візитівка Яроша" у Східній Гуті

Контейнери з хлором з Німеччини та димові шашки з Солсбері. Якщо вірити офіційній представниці МЗС Росії Марії Захаровій, такі знахідки зроблені сирійськими урядовими силами у зайнятому ними передмісті Дамаска - Східній Гуті. Якби армія Башара Асада виявила там же горезвісну "візитівку Яроша", я би, чесно кажучи, не здивувався.

"Розіп'ятий хлопчик" воскрес у Думі

Втім, замість неї на екранах російського телебачення з'явився сирійський клон "розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська" - хлопчик з Думи, який розповів, що якісь дядьки за гроші найняли мешканців цього містечка для постановочних кадрів, які начебто показали наслідки хімічної атаки. Тим часом, міжнародні інспектори, покликані відповісти на питання, чи було в Думі застосовано хімічну зброю, ніяк не можуть стати до роботи.

Костянтин Еггерт

Є підозри, що сирійські союзники Кремля зайняті знищенням слідів хімічного удару, і тепер інспектори, навіть якщо дуже старатимуться, нічого не знайдуть. Хоча, здавалося би, якщо Дамаск хоче довести, що хімічна атака - постановка опозиції, він перший повинен підтримати інспекторів з ОЗХЗ.

А чи був "Новачок"? Був!

Лише за кілька днів до заяви Захарової її начальник Сергій Лавров заявив: швейцарські фахівці спростували висновки британських хіміків про використання отруйної речовини "Новачок" для отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. За словами міністра, насправді співробітники лабораторії у місті Шпіц, яка входить в число акредитованих дослідницьких центрів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), знайшли в пробах речовину BZ. Її в Росії не виробляють, але роблять на Заході, сказав Лавров. Висновок - Скрипалів отруїли західні спецслужби.

Лабораторія негайно відповіла головному російському дипломату у Twitter. Швейцарці повністю підтримали своїх британських колег з Портон Дауна.

Пізніше, на засіданні ОЗХЗ в Гаазі, з'ясувалося, що BZ дійсно використовувалося. Але тільки у порівняльних пробах задля точної ідентифікації речовини, використаної для отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Одночасно з'ясувалося, що, згадавши лабораторію у Шпіці, Лавров порушив правила ОЗХЗ, під якими підписалася і офіційна Москва. Вони у таких випадках передбачають анонімність дослідницьких центрів, щоб на них не чинився тиск.

Конвеєр фейків не зупинити

МЗС, депутати і телепропагандисти на держканалах і надалі день за днем вигадують нові версії того, що сталося у Східній Гуті та Солсбері. Як і в історії зі збитим у липні 2014 року малайзійським "Боїнгом", головне завдання - втопити будь-яке раціональне обговорення того, що відбулося, у морі брехні і конспірології. Основна аудиторія цих пропагандистських вправ живе в Росії. Вона досить легко повірила, що і замах у Солсбері, і хімічна атака в сирійській Думі - ланки однієї гігантської провокації Заходу проти Росії.

Умберто Еко, якби він був живий, напевно, попросився би на стажування до Відділу інформації та преси МЗС Росії або на канал "Росія". Автору "Маятника Фуко" і наснитися не міг сюжет, вигаданий в Москві: уряди Великої Британії та США організовують вбивства і бомбардування, при цьому фальсифікуючи усе, що можна, за допомогою повністю підконтрольних ЗМІ, вчених, поліцейських, контррозвідників, дипломатів, депутатів парламентів, міністрів та військових.

Однак те, що більшості громадян західних країн видається абсолютно неможливим, в Росії сприймають як звичну річ. Ну, звичайно, весь світ живе за законами, які диктують Ротшильди, світовий уряд, масони, Федеральна резервна система і ЦРУ.

І річ не лише у тому, що росіяни небагаті, мало подорожують і страждають від пострадянського, постімперського комплексу загубленої величі. Адже у найфантастичніші версії готові повірити не лише жителі глибинки, а й цілком благополучні, краще поінформовані, ті, що більше поїздили світом, мешканці Москви та Санкт-Петербурга.

В теорію змови повірити легше

Висловлю припущення: як і у випадку з "Боїнгом", багато хто підозрює, що Росія якимось чином замішана в історіях із застосуванням бойових отруйних речовин. Однак визнати це просто бояться - занадто страшні висновки доведеться тоді зробити для себе. Краще вже повірити в теорію масштабної міжнародної змови.

"Фортеця Росія" перебуває у стані війни з усім світом і дотримується принципу, що на війні всі засоби хороші, а жертви неминучі. Головна жертва - це авторитет Росії в міжнародних організаціях. Рада безпеки ООН фактично паралізована російським вето з питань хімічної зброї. ОЗХЗ майже одностайно виступила проти російської позиції.

Ізоляція Росії не буде повною. Адже Захід боїться непередбачуваності Кремля, його головної зброї. Але і вийти з глухого кута не вийде - занадто велика недовіра США, Європейського Союзу і взагалі "глобального Заходу" до Москви. І хоча третьої світової війни не буде, врятувати ситуацію може, схоже, тільки вторгнення злих інопланетян, як у старому фільмі "День незалежності".

Автор: Костянтин Еггерт - російський журналіст телеканалу "Дождь".

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом.