 Коментар: Виславши російських дипломатів, Трамп вчинив на диво правильно | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.03.2018
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Світ

Коментар: Виславши російських дипломатів, Трамп вчинив на диво правильно

Президент США Дональд Трамп підтримав європейських партнерів: 60 російських дипломатів мають залишити США. Це правильне рішення, навіть якщо Трамп ухвалював його і не зовсім із власної ініціативи, вважає Міхаель Кніґґе.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, лютий 2018

Цього понеділка, 26 березня, президент США Дональд Трамп ухвалив незвичне рішення - незвичне відразу з кількох причин. Трамп наказав вислати десятки російських дипломатів і таким чином примусив Москву закрити російське дипломатичне представництво в Сієтлі. Це було відповіддю на повідомлення про те, що до отруєння у Великобританії колишнього російського шпигуна і його доньки, ймовірно, причетний Кремль.

Чому така його реакція є незвичною? По-перше, ухвалюючи своє рішення, він цього разу діяв в унісон з традиційними європейськими партнерами США. Адже Німеччина, Франція, Польща та багато інших країн теж вислали російських дипломатів, аби продемонструвати свою солідарність з Великобританією. По-друге, ухвалюючи це рішення, Трамп став на позицію, яка є критичною відносно Кремля та російського президента.

Міхаель Кніґґе

Оглядач DW Міхаель Кніґґе

Це є дуже нетиповим рішенням для політика, який досі демонстрував лише обмежений інтерес до трансатлантичних відносин, а нещодавно навіть пригрозив традиційним партнерам Вашингтона запровадженням спеціального мита на імпорт низки товарів з ЄС.

Рішення покарати Росію є несподіваним і з огляду на те, що це президент, до якого прикута увага спеціальних слідчих, котрі намагаються з'ясувати обставини втручання тієї самої Росії під час передвиборної кампанії в США - на користь Трампа.

І, зрештою, варто згадати й про той факт, що Трамп - всупереч однозначній пораді свого тепер вже колишнього радника з питань національної безпеки не робити цього - привітав Путіна з перемогою на президентських виборах.

Якось нетипово

Особливо понеділкове рішення цікаве тим, що воно повністю суперечить інстинктивним рефлексам та відомим громадськості поглядам Трампа. Його передвиборча кампанія та дії на посаді президента у цілому вирізнялися приязним ставленням до Кремля та особисто до Путіна. Трамп вже неодноразово нахвалював лідерські якості російського президента.

Ще як кандидат на посаду президента Трамп повторював, що прагне поліпшити відносини з Росією, а вже як президент уникав запровадження болючих санкцій проти Кремля, які хотів проштовхнути Конгрес США. Навіть коли американські спецслужби вказували на втручання Росії у вибори, Трамп називав це "fake news" - простіше кажучи, "фальшивкою". Він звільнив з посади колишнього шефа ФБР Джеймса Комі, я чиєї ініціативи було розпочато розслідування можливого втручання Москви у американські вибори. Сьогодні Трамп регулярно ставить "палиці в колеса" розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера.

Що ж змусило Трампа вислати дипломатів?

Дехто, мабуть, подумає, що безсоромне отруєння в Англії змусило Трампа переглянути свою позицію щодо Росії. Та доказів на користь такої версії небагато. Тим більше, що не далі як минулого тижня Трамп ослухався своїх радників і привітав Путіна із перемогою на виборах, які на Заході не вважають ані чесними, ані вільними.

До того ж, формулювання офіційної заяви для преси з приводу видворення російських дипломатів конче обережні, а наприкінці ще й міститься чергове запевняння у бажанні Трампа покращити відносини з Росією. І це взагалі єдина поіменна згадка американського президента у цьому документі. Крім цього, текст заяви не містить жодної цитати глави Білого дому. Ім'я Путіна теж ніде не фігурує. Якось нетипово для президента, який зазвичай не проґавить жодної оказії, щоби від першої особи повідати світові про власні успіхи. Тож дуже малоймовірно, щоби Трамп почав дивитися на Росії в іншому світлі. Набагато ймовірнішим є те, що він піддався внутрішньому та міжнародному тискові. 

Американські конгресмени, урядовці, НАТО та європейські партнери Вашингтона - усі були єдині в оцінці, що США не можуть безпорадно лишатися осторонь. Ситуація, натомість, вимагала солідарних дій із Великобританією та європейськими партнерами. І вони мали рацію. Було б немислимим, якби США не встали на бік Європи і у такий спосіб не покарали б Росію за її агресивні дії на британській землі.

Та якщо ми щось і почерпнули із президентства Трампа, то лише те, що цей президент раз по раз демонструє, що готовий до дій, які досі вважали немислимими. Тим більшою є втіха від того, що зараз він цього не зробив.

Цей коментар є висловленням особистої думки автора, яка може не збігатися з позицією української редакції і Deutsche Welle загалом. 

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


DW.COM

США висилають 60 російських "співробітників спецслужб"

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