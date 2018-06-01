Коментар: Вирок Сущенку, або Росія визначилась зі своїм ворогом

Засудивши Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, російський суд укотре підтвердив: Володимиру Путіну глибоко начхати і на реакцію світової громадськості, і на можливі наслідки цього вердикту. Український журналіст, обвинувачений Москвою в шпигунстві, став ще одним заручником Кремля. Російськая судова машина - безжальна, особливо до тих, кого влада визначила своїм ворогом. Засудивши Сущенка, режим Путіна пройшов точку неповернення. Якщо хтось вважає, що гірше вже не буде, помиляється. Буде.

Сущенко був приречений на вирок

Історія з Романом Сущенком - це ілюстрація того, що насправді відбувається сьогодні між Україною і Росією. Москва може безкінечно відкидати свою участь у війні на Донбасі, подаючи її як внутрішній конфлікт в Україні. Але от стосовно українських громадян, навіть не причетних до того, що коїться на сході України, Кремль ставиться як до небезпечних ворогів. Безжально, немилосердно, без зайвих сантиментів та з демонстративним цинізмом. Так, наче це українці зазіхають на російські суверенітет і незалежність, а не навпаки.

Сергій Руденко

Зараз безглуздо розмірковувати, чи міг Роман Сущенко не літати до Москви у жовтні 2016 року й уникнути арешту. Журналіст тривалий час працював власним кореспондентом державного агентства "Укрінформ" у Франції і, напевно, не очікував "теплого" прийому від ФСБ. В білокам'яну він їхав на зустріч із родичами і, вочевидь, покладався на журналістський імунітет. Забувши при цьому, що в Росії не існує жодних правил. Там усе підпорядковується доцільності, яку диктує лише одна людина - Володимир Путін.

Звинувачення Романа Сущенко у шпигунстві смішні й безглузді. Російська каральна система віджала максимум у ситуації, коли жоден аргумент захисту, української сторони та міжнародних організацій не був узятий Москвою до уваги. Від часу затримання було зрозуміло, що Сущенко приречений на обвинувальний вирок. Для Кремля дуже важливо показово судити українського "шпигуна", який, за їхньою версією, збирався завдати удару по російській державі. Щоправда, Путін і його товариші зовсім забули згадати, що це Росія зараз воює з Україною і на території України, а не навпаки.





Сущенко, Сенцов, Кольченко та інші заручники Кремля

Для Росії Роман Сущенко - ще один заручник, яким вона, очевидно, "торгуватиме" й мінятиме на тих, хто справді зазіхав на українську незалежність. У цьому "обмінному фонді" Кремля вже перебувають Олег Сенцов і Олександр Кольченко, котрі оголосили голодування, Станіслав Клих і Микола Карпюк та багато інших українців, які отримали в'язничні терміни в Росії. Їхня провина полягає в тому, що вони - українці, які наважились поїхали в сусідню країну або ж публічно виступили проти агресії Росії.

Чи включатиме Москва Романа Сущенка в обмінні списки, поки не відомо. Господар Кремля, вочевидь, має ще насолодитися цією перемогою над "хунтою". Громадський захисник журналіста Марк Фейгін не виключає, що Сущенка обміняють на затриманого в Україні керівника інформаційного агентства "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського. Його Київ обвинувачує в державній зраді, але слідство у справі ще триває. А Сущенко вже отримав 12 років в'язниці. Та й поки не зовсім зрозуміло, чи потрібен Вишинський Москві.

Вирок Сущенку, перш за все, повинен охолодити ті голови в Україні, які досі вважають Росію дружньою і братерською країною. А таких, повірте, не так вже й мало. Десятки тисяч тих, хто вимушений працювати в Росії, ще 5 тисяч українців, котрі купили квитки на Чемпіонат світу з футболу, і ті, хто їздить до своїх родичів у сусідню державу. Кожен з них може повторити долю українського журналіста. Принцип "була б людина, а справа знайдеться" Росія застосовує щодо українців доволі активно.



Українські політв'язні в Росії Олег Сенцов Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

Українські політв'язні в Росії Олександр Кольченко 27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

Українські політв'язні в Росії Олексій Чирній Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

Українські політв'язні в Росії Сергій Литвинов 34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

Українські політв'язні в Росії Микола Карпюк 53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

Українські політв'язні в Росії Станіслав Клих Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

Українські політв'язні в Росії Володимир Балух 4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

Українські політв'язні в Росії Геннадій Афанасьєв Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

Українські політв'язні в Росії Юрій Солошенко 75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

Українські політв'язні в Росії Надія Савченко У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

Українські політв'язні в Росії Роман Сущенко Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

Українські політв'язні в Росії Ільмі Умеров У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

Українські політв'язні в Росії Ахтем Чийгоз 11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва. Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик





Чим відповість Україна Росії?

Петро Порошенко, коментуючи вирок Сущенку, пообіцяв, що Росія понесе покарання за знущання над українцями. Чи готовий Київ зараз до радикальних дій щодо Москви - до висилки дипломатів, розриву дипломатичних відносин і до арештів справжніх, а не фейкових російських шпигунів, які працюють в Україні, - президент не повідомив. А шкода. Хоча б тому, що в умовах війни і винесення абсурдних вироків українцям, кордон з Росією досі не закритий. А представники російських пропагандистських ресурсів і надалі акредитовані на роботу в Україні.

Офіційний Київ досі виявляє обережність у офіційних відносинах з Москвою. Мовляв, у сусідній державі багато українців, котрі на заробітках, і різкі рухи можуть зіпсувати їм життя. Ось ці подвійні стандарти: Росія - ворог і Росія - країна для українських гастарбайтерів - у підсумку ускладнюють життя тим громадянам України, які сидять у російських тюрмах. Відсутність адекватної й різкої відповіді з боку Києва провокує Москву на ще більшу неадекватність. І справа Сущенка ще раз це підтвердила. Шкода, що світова спільнота поки цього не зрозуміла.

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